Choses à ne pas faire en Hi-Fi

Nous avons passé plus de 20 ans à démontrer, expliquer, décortiquer, analyser, évaluer les vertus de ceci, les avantages de cela, l’impérative nécessité de traiter votre local avec des panneaux acoustiques, notamment des diffuseurs et le constat est unanime, la majorité des mélomanes et audiophiles de cette planète, ne font rien de tous ces bons conseils.

Dont acte, je vais donc ouvrir un sujet sur ce qu’il ne faut vraiment pas faire, c’est à dire prendre le problème à l’envers 🙂

Il ne faut pas:

1: coller les enceintes acoustiques au mur arrière.

2: empiler vos électroniques les unes sur les autres.

3: empiler vos électroniques trop en hauteur, car cela nuit à le stabilité de l’image stéréo en 3D, ne pas dépasser un relief de 1 mètre ou 39po de hauteur en avant de vous entres les enceintes.

4: utiliser une barrette électrique multiprises en plastique pour relier tous vos appareils.

5: n’utiliser qu’une seule prise électrique pour tous vos appareils, numériques et analogiques.

6: résonner en terme d’argent pour le rapport entre acoustique vs câbles vs équipement, cette équation est totalement ridicule.

7: croire qu’il vaut mieux investir dans des câbles avant tout.

8: croire tout ce que vous raconte la presse soit disant spécialisée qui elle même est financée par les grandes marques. Pour vous c’est une passion, pour eux, c’est du commerce.

9: croire tout ce qui se raconte sur le web … la plupart des gens ont des avis sur tout, surtout des avis.

10: croire qu’un vinyle est meilleur qu’un CD … franchement, on est en 2019.

11: croire que la musique dématérialisée se résume à du streaming.

12: croire que tous les DAC sont comparables.

13: croire que tous les players informatiques offrent les mêmes performances.

14: croire que le couplage c’est comme le découplage. Evitez à tout prix les supports tablettes en verre, MDF, acrylique, plexiglass et granit, préférez le contre-plaqué de bois franc, minimum 2cm d’épaisseur.

15: croire quelqu’un qui n’a pas plus d’expérience que vous.

16: écouter les mensonges éhontés d’un vendeur habile.

17: aller visiter un salon de l’audio pour tenter d’évaluer les performances de reproduction en haute-fidélité, nous ne le répèterons jamais assez, un salon, c’est to show, montrer et non démontrer.

18: affirmer que tous les lecteurs de CD se valent.

19: assimiler dynamique et SPL.

20: confondre Emotions avec reproduction sonore tout comme confondre l’Amour avec des promesses de sexe.

21: penser qu’élaborer un système stéréo capable de haute fidélité, c’est facile, il suffit d’y mettre le prix.

22: remplacer compulsivement chaque élément de sa chaine sans avoir réglé les véritables problèmes à la base, l’acoustique, mauvaise arrivée électrique et mauvais agencement, mauvais placement des haut-parleurs, couplage inadapté.

23: ignorer plus ou moins volontairement tous les bons conseils de base.

24: croire que tous les formats audio numériques se valent, .flac, .wav, .aif, .dsd, …

25: croire qu’il est facile et à la portée de tous de lire nativement des fichiers audio numériques high resolution, tel que le DSD.

26: vouloir courir vite et longtemps, avant d’apprendre à marcher.

Amat victoria curam. La victoire aime la préparation (l’effort).

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP, rédacteur indépendant, tous droits réservés, copyright 2019, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine.

