Oyé, oyé, amoureux de Jazz, partons visiter la belle Province, mon pays de cœur, à la rencontre de ce quartet talentueux.

Un Sortilège par Jonathan-Guillaume Boudreau quartet

Un nouvel album jazz voit le jour dans la ville de Magog, Québec (Canada).

Le contrebassiste Jonathan-Guillaume Boudreau sort son tout premier album sur la plateforme Bandcamp en mars 2024: « Un Sortilège ».

À propos de Jonathan-Guillaume Boudreau:

Remportant le 1er prix du concours de musique de chambre Jazz de L’Université de Laval en 2019, Jonathan-Guillaume enregistre cette même année l’album qu’il nommera plus tard UN SORTILÈGE. Enregistré au Studio de la falaise dont l’ingénieur de son, au mixage et au matriçage est nul autre que Richard Savoie.

L’artiste accompli, ayant roulé sa bosse au Québec, a aussi remporté le 1er prix de Jazz en rafale à Montréal 2006. Accompagné des artistes de blues en tournée au Canada comme Diunna Greenleaf au prestigieux Festival International de Jazz de Montréal en 2018 et a placé des compositions sur des séries télé telles que Shameless et Grown 102 la même année. Il a aussi accompagné la multi-instrumentiste et surtout tromboniste suédoise Gunhild Carling pour son dernier concert au Festival International de Jazz de Montréal en 2022.

MUSICIANS / MUSICIENS

Richard Savoie (saxophone)

Jon Gearey (guitare)

Vincent P. Ravary (batterie)

Jonathan-Guillaume Boudreau (contrebasse)

MIX

Richard Savoie (prise de son et mixage)

Label: indépendant

Date d’enregistrement / Recording date: 07 / 2019

Studio: Studio de la falaise

Ingénieur de son, mixage, matriçage : Richard Savoie

Concepteur de pochette artiste et design: Camille Girard Aubin (Toile d’aquarelle).

Photo: Jean-François Dupuis

Visitez et suivez son canal YOUTUBE

Conclusion:

Nous sommes face au plus pur style de jazz, que je qualifie volontiers d’accessible, ce qui signifie mélodieux, à mettre entre toutes les oreilles, autant pour les débutants que les mélomanes avertis.

Les musiciens jouent à l’unisson, pas un au dessus de l’autre, un jeu fluide sans aucun temps mort, ils se parlent comme s’ils se connaissaient depuis toujours, c’est très agréable, on se croirait dans un club cosy des années 80″.

Plus proche de nous, mes amis québécois vont se rappeler les soirées au Upstairs Jazz Club à Montréal, n’est-ce pas Dominic 😉

Je note un excellent travail de prise de son et de mastering, ce qui vient soutenir le talent des 4 musiciens.

Lors de l’écoute de cet album je me suis laissé aller à fermer les yeux pour une meilleure immersion, celles et ceux qui ont élaboré un vrai système stéréo dit haute-fidélité, vont vivre toute une expérience par delà l’océan en ce qui nous concernent venant d’Europe.

Je vous invite à écouter l’album UN SORTILÈGE, hautement recommandable et pourquoi pas l’acheter s’il vous a plu 🙂