Acoustique et optimisation d’un salon familial

Acoustique et optimisation

Après plus de 15 ans à avoir consacré mon temps à parler des autres professionnels de l’industrie de l’audio, j’ai décidé de vous parler de mon entreprise, de ce que je fais dans la vie, en plus de ma passion pour la photographie et l’écriture.

Nicolas R partagera avec nous son histoire de cinéphile / mélomane et le travail d’acoustique et d’optimisation que nous avons effectué ensemble chez lui. Il a aimablement accepté de partager son expérience des produits de mon entreprise et du service d’optimisation sur site que je lui ai proposé.

L’objectif est de démystifier certaines idées préconçues et peut-être de vous encourager à explorer tout le potentiel de votre équipement (souvent) coûteux. Nous sommes nombreux à penser que si vous payez 100% le matériel et bien il devrait vous revenir 100% du plein potentiel du dit matériel. Je reconnais que dans les faits, ce n’est pas toujours ce qui arrive, malheureusement.

En préambule

L’expérience se fait pas à pas, selon un protocole bien établi, afin de réaliser ce qui change et valider ce qui se passe à chaque étape avant d’aller plus loin. C’est un exercice qui doit être amusant et didactique à la fois, mais qui prend du temps.

Comment tout a commencé et témoignage de notre rencontre.

Nicolas c’est à vous de jouer 🙂

Ma première expérience du Home Theater a débuté en 1996 avec un magnétoscope VHS, un récepteur Dolby Pro-Logic JVC et 5 enceintes (données par différents membres de la famille). Je me souviens encore de mon étonnement quand j’ai écouté mon premier film. Je suis immédiatement devenu accro!

Vingt-deux ans plus tard, ce passe-temps me passionne toujours et mon équipement a été mis à niveau année après année.

Je suis maintenant installé dans une nouvelle maison et mon salon sert également de salle de cinéma maison, de salle de musique (80% à 20%) et d’espace de divertissement. Tout l’étage est à aire ouverte et j’ai un très haut plafond. Pas la pièce la plus facile à optimiser.

Tout mon équipement est maintenant à la hauteur de mes ambitions, subwoofer puissant, pré / pro avec correction de salle ARC, puissants amplificateurs Bryston, mais il me manquait quelque chose de judicieux. Je n’arrivais pas à déterminer ce que c’était.

Liste du matériel:

Focal Electra 1028be2 (main)

Focal Electra cc1008be (center)

Focal Electra sr1000be (surrounds)

Subwoofer SVS PB12 Ultra

Tellurium Q black speaker wires

Anthem AVM60 Pre/pro

Bryston 4bsst2 amp

Bryston 9bsst2 amp

2x 15A dedicated power outlet both with PS Audio Power Port outlet

1x 20A dedicated power outlet with Furutech GTX-D Rhodium NCF outlet

1 x Bryston BIT20 Power Conditionner

Cambridge Audio Azur 752BD Blu Ray player

Panasonic Viera 65VT60 Plasma

BDI Avion Noir

J’ai essayé de mettre à niveau mon équipement, mais je n’ai jamais obtenu les résultats souhaités. À présent, j’étais convaincu que l’acoustique de mon salon était mauvaise et je devais vivre avec.

Après avoir cherché sur le Web et lu sur des forums à propos des traitements acoustiques, je suis tombé sur le site Web www.inovaudio.com

J’ai contacté le propriétaire Marc PHILIP et il était très sympathique et serviable dans son approche.

Le plan était pour lui de venir chez moi une grande partie de la journée et de travailler par étapes pour améliorer mon système. Nous allions travailler avec mon matériel et mes références d’écoutes (musique et film).

Je n’avais toujours que peu d’espoir car j’étais convaincu que la pièce était défectueuse, mais le rendez-vous avec Marc n’était pas trop cher et je n’avais rien à perdre…

Il comprenait également très bien que le projet pourrait évoluer avec le temps car nous avons tous un budget.

Marc est venu deux semaines plus tard. Ce qui m’a le plus surpris, c’est qu’il n’y avait pas d’équipement électronique sophistiqué pour mesurer la pièce, pas de RT 60 prise avant et après le traitement. Marc s’appuierait sur sa profonde connaissance de l’acoustique et de son expérience. Mais surtout mes oreilles et mon ressenti.

La première étape a été d’installer mes haut-parleurs et mon caisson de grave.

Il a fait des calculs pour obtenir la distance optimale entre les haut-parleurs avant et les murs en arrière et latéral et a également calculé la distance optimale entre les haut-parleurs de grave et le pincement (toe in) pour mes haut-parleurs gauche et droit. Il a également couplé au sol les haut-parleurs, le Subwoofer et les enceintes gauche/centrale et droite avec des pointes inovaudio et des contre-pointes à 3 matériaux personnalisés avec inserts en Corian ou Composite + aluminium + contreplaqué.

J’ai immédiatement perçu et entendu l’amélioration !

Plus de dynamique dans le son, mais on commençait tout juste l’optimisation!

Nous avons ensuite ajusté la phase du subwoofer. Je n’ai jamais joué avec ce réglage auparavant, je ne savais pas vraiment à quoi ça servait, c’était réglé à 0 degré dès la sortie de la boîte et je n’y ai pas touché depuis.

En gros, l’ajustement de la phase permet de rediriger le sous-grave vers l’avant de la scène et de le mélanger aux voix gauche/centre/droit. Les basses fréquences du subwoofer venaient maintenant de l’avant de la pièce au lieu du coin droit. Encore une fois, ce fut une nette amélioration!

Selon Marc, le gros problème de mon système était ma télévision positionnée entre mes enceintes avant. Marc a installé deux diffuseurs papillons inovaudio 2D MK3 de chaque côté du téléviseur.

Nous avons ensuite écouté de la musique et là tout a changé!

Je pouvais entendre chaque note, chaque instruments étaient maintenant séparés et précis.

La basse est devenu franche, punchy sans trainage. Enfin, mon système sonnait comme il se doit!

Marc n’était toujours pas fini, nous avons également installé sur le mur latéral droit un magnifique diffracteur en bois (fabriqué par Pro Design Audio) qui a encore amélioré la clarté du son. Non sans avoir trouvé le bon angle de diffusion, car oui, l’angle a beaucoup aidé à ajuster le son à mon goût.

L’ensemble du processus a pris environ 6 heures, à savoir la configuration des haut-parleurs, du caisson de basse et du diffuseur latéral et mural. Une fois que tout a été terminé, nous nous sommes assis et avons juste apprécié de la musique.

Nous savons tous que le facteur d’acceptation de l’épouse (WAF) est très important et ma femme a adoré les magnifiques diffuseurs en bois inovaudio, mais a surtout été impressionnée par la qualité du son. Ce soir-là, nous avons ouvert une bouteille de vin et écouté de la musique pendant 4 heures!

Ma prochaine étape consiste à installer les deux panneaux Pearl Rain inovaudio (Bass Corner) à l’arrière, dans les mois à venir, améliorer mes prises électriques actuelles par des Furutech GTX-D Rhodium NCF et une prise dédiée pour mon caisson de basse.

Je recommande à tout le monde qui aime l’audio de contacter Marc Philip pour prendre rendez-vous. Même après avoir complété le projet, il reste en contact avec vous par courrier électronique pour le suivi et vous aider avec votre système s’il y a lieu.

Ce sera le meilleur retour sur investissement que vous n’obtiendrez jamais!

Merci Marc!

Petite précision à toutes fins utiles, nous avons également couplé le canal central avec 3 pointes et 3 contre-pointes inovaudio. Il ne reste plus qu’à placer une plaque d’acier et des plots de contreplaqué pour achever l’ensemble, ce qui est supposé être en cours lorsque j’écris ces lignes.

Vous aurez remarqué qu’à aucun moment que nous n’avons parlé de câbles … et notez bien que les dimensions des panneaux acoustiques sont basées sur la règle mathématique du nombre Phi.

Merci beaucoup Nicolas pour ces paroles aimables et pour votre compte rendu concis.

Votre témoignage reflète parfaitement ce qui s’est passé en réalité. J’espère que cela encouragera d’autres passionnés de musique et de cinéma à ajouter de la valeur à leur système grâce à un traitement acoustique et à une bonne optimisation.

