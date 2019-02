Conseil d’installation d’un tourne disque

Optimisation Rega RP3

Quelques conseils de base pour valoriser sinon révéler tout le potentiel de votre platine analogique, simplement et pour tous types de platines.

1: Réaliser le bon ajustement du bras et de la cellule : https://www.magazine-audio.com/charisma-audio-mc-2/

2: Poser la platine sur un support stable, isolé de toute vibration et bien entendu mis à l’équerre.

3: Coupler et découpler le support en question.

4: Coupler et découpler la platine elle même.

5: Eloigner la platine des autres appareils susceptibles de propager du bruit, car le pré-phono ainsi que la cellule MMC sont très sensibles au moindre bruit (mécanique et électronique) qui peut se mêler au signal et potentiellement le parasiter.

Ces quelques recommandations s’appliquent pour toutes les platines analogiques, mais plus particulièrement à celles qui ont un plateau relativement léger, puisque évidemment, le poids va aussi conditionner la bonne gestion des vibrations mécaniques.

Notez que j’ai volontairement superposé 3 types de plateaux (tablettes), bois massif, plywood lamellé horizontal et plywood lamellé vertical avec sous chaque, un principe de découplage à base de mousse à densité différente. Le secret, si on peut dire, c’est vraiment de travailler le couplage et découplage, sincèrement, vous n’en reviendrez pas de l’amélioration immédiate à l’écoute.

J’ai également utilisé le principe de couplage à 3 points, qui a fait le succès de nos meuble Steel & Wood depuis 2005.

Avec une différence en ce qui à trait à l’analogique versus le numérique, c’est que les deux points avant sont radicalement découplés et le seul point restant est solide et sert d’évacuation des vibrations résiduelles. Ainsi on a obtenu une sonorité riche et dynamique, sans trop d’effort et sans dépenser des fortunes.

Je tiens toutefois à préciser que le rack mural en acier a été fait sur mesure et que j’utilise deux plots en carbone massif (made in USA) pour le découplage avant, ce sont les deux éléments qui ont coûté plus cher, sans pour autant défoncer le budget.

Nous avons depuis plusieurs années validé les bienfaits de ces principes de base, alors, amusez vous et vous reprendrez goût à l’écoute de vos vinyls, le plaisir est au bout du stylet, c’est une promesse.