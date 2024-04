Neumann KH-420 active speakers

Un concours de circonstance a fait que j’ai rencontré Jean-Pascal Vallet, dans son contexte.

J’étais parti initialement sur l’idée de découvrir ses enceintes acoustiques moniteur 3 voies actives Neumann KH-420, sachant qu’il y a quelques années au Québec, j’avais eu une belle surprise avec chez Robert Gaboury avec ses prototypes Elan moniteurs.

https://www.magazine-audio.com/elan-monitors-3112-actives/

Bien au delà de cette simple évidence, avouez que ce n’est pas tous les jours que l’on a l’opportunité d’écouter des enceintes actives, j’ai découvert un homme cultivé, affable, passionné et surtout, chose rare en France, curieux de savoir et pour cela n’a pas hésité à expérimenter toutes sortes de solutions afin d’accroitre ses connaissances, mais aussi le potentiel de son système stéréo.

En préambule, sachez que sa spécialité professionnelle va en intéresser plus d’un, dans le genre de ce que fait Yves Saint-Laurent au Québec

Alors, je dois aussi mentionner avoir de la chance; depuis que je suis de retour en France, toutes les personnes que j’ai rencontré pour le moment, sont à leur façon de dignes passionnés, qui ont su élaborer un système de reproduction de la musique digne de ce nom.

Ma quête n’étant pas terminée, si vous aussi avez du talent à la mise en œuvre de votre système stéréo, faites moi en part et si la distance le permet, cela me fera plaisir de vous rencontrer.

Entrons dans le vif du sujet.

Jean-Pascal, peux-tu te présenter en quelques mots?

Bonjour Marc,

J’ai toujours été attiré par la HI FI, dès mon plus jeune âge.

Passionné par la musique et la qualité sonore de puis toujours j’aimais, quand j’étais adolescent.

Pousser la porte des magasins de HI FI et rêver devant des systèmes haut de gamme.

En 1990, je montais mon propre Home-Studio, première approche avec le monde professionnel ; ainsi j’ai commençé à voir les avantages et les inconvénients de ces deux mondes.

A la fin de cette activité home-studio, mes enceintes monitoring, mon magnéto multipiste ainsi que les départs de ma console, le tout était câblé avec des câbles Audioquest.

Quel changement par rapport aux câbles pro standards que j’utilisais jusqu’à lors, plus de linéarité, plus de dynamique subjective et une absence presque totale de bruit de fond.

Quelle est ton activité professionnelle actuelle liée à l’audio?

Aujourd’hui, je me suis spécialisé dans la numérisation et la restauration de 33 et 45 tours, cassettes audio, DAT, mini disc et quelques 78 tours et disques de type Pyral. Une activité que j’ai commencé il y a une quinzaine d’années environ.

L’idée de départ étant de numériser mes propre disques vinyles, de retirer les craquements et autres bruits parasites, d’abaisser le souffle et d’avoir mes disques à portée de souris.

De quels éléments est constitué ton système stéréo?

Mon système se compose aujourd’hui de deux platines vinyles, une Walker CJ-55 équipée d’un bras 9CS de chez Pro-Ject audio (bras 9 pouces avec câblage argent) d’ une cellule Cadenza black Ortofon et d’un câble phono Frey 2 de chez Nordost.

L’autre platine est une Stanton ST-150, platine de type sono qui a de nombreux avantages : vitesse 33, 45 et 78 tours, un pitch allant jusqu’à 50% et la possibilité de jouer en sens inverse.

La pré-amplification phono est confié à un Vadlyd MD-12 MK 4, pré-ampli multicourbes professionnel.

La carte son et une RME UFX, carte sons professionnel multi entrés extrêmement neutre et musicale.

La platine cassette est un Nakamichi Dragon.

Platine DAT Tascam DA-30

Mini-disc Denon DMD 1300.

Qu’est-ce qui t’a fait choisir ces enceintes acoustiques 3 voies actives?

Mes enceintes, une paire de Neumann KH-420, enceintes actives 3 voies.

Pourquoi active, parce que je considère que le mariage entre le haut-parleur et l’ampli est très important. Dans le cas de mes Neumann, le mariage entre les haut-parleurs et les amplis est optimal.

L’avantage d’une enceinte trois voix est que le haut-parleur de médium est vraiment spécialisé dans le reproduction des voix humaines, ce qui apporte un grand plus au niveau de l’écoute.

Le fait quelles ne soient pas équipées d’un DSP est-il un problème?

Le fait de ne pas avoir de DSP n’est pas un problème, le pièce étant relativement bien traitée en terme d’acoustique. Le DSP serait un plus afin d’affiner le courbe sonore de mon système, mais je ne ressent pas de manque à ce niveau.

Concernent le process numérique:

Toutes les sources sont connectées à la carte son UFX de chez RME (les entrées sont symétriques).

Le signal entrant est numérisé par les convertisseurs A/D de la carte, puis sont envoyés vers l’ordinateur via un câble USB TYR-2 Nordost.

Pour la lecture, le signal numérique part vers la carte son via le même câble USB, est converti par les convertisseurs D/A de la carte et est acheminé vers les enceintes via des câbles symétriques XLR Frey-2 de chez Nordost.

Pouvons nous encore parler de hi-fi consécutivement à l’écoute de ton système?

Je dirai un grand OUI dans le sens où la reproduction colle à la source. Je veux que mon système me fasse entendre ce qu’il y a sur le disque, ni plus, ni moins.

Tout mon système stéréo a été conçu pour être le plus neutre et le plus musical possible.

Un mot sur ton activité de restauration audio:

Tous les disques qui me sont confiés sont nettoyés avec la KD-CLN-LP200 de chez KLAUDIO (l’une des meilleures machines à l’heure actuelle), que les numérisations sont faites avec le logiciel Wavelab 10 Pro de STEINBERG qui est une référence pour le mastering, et les restaurations audio sont faites avec le logiciel RX 10 advanced de chez IZOTOPE.

Il n’y a pas que les vinyles qui sont restaurés et numérisés, j’ai eu la démonstration de quelques restaurations à partir de bandes magnétiques quasi inaudibles, le résultat m’a bluffé.

Contact et informations complémentaires

Voici le lien vers la page web de Jean-Pascal : https://audio-transfert.com/

Ainsi que sa page YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzDXJgDyXyNYieMY-Xtf0Hw

Conclusion

Le temps s’est accéléré au point que nous aurions encore pu passer plusieurs heures à échanger nos points de vues ainsi que toutes sortes de musiques.

Après tous ces efforts consentis, en particulier sur l’arrivée électrique, la récompense est au bout.

La magie opère; ces enceintes Neumann KH-420 actives, tiennent leur promesse et offrent une musicalité sans faille.

Je retiens un grave de toute beauté, tant à la fois sur les transitoires, franches et autoritaires, que sur les capacités à reproduire les premières octaves, sans faillir. L’énergie qui s’en échappe est folle!

Par exemple avec l’enregistrement de Jim Keltner – Drum Improvisation, je peux vous assurer qu’il était présent avec nous dans la pièce.

Je note une balance tonale portée sur le haut mid et hautes fréquences, avec quelques pics de colorations sur la haut mid et aigus, mais cela est essentiellement dû au process informatique.

Je lui ai conseillé le logiciel Fidelizer qui permet de désactiver tous les process en tâche de fond et services non nécessaires qui nuisent à la qualité du signal audio, mais aussi d’utiliser le player gratuit: Junilabs Audio Player, qui est de mon point de vue, est actuellement le meilleur du marché.

Jean-Pascal est en location dans cette maison, il n’a donc pas pu explorer à fond tout le potentiel qu’offre un traitement acoustique en particulier avec l’usage de panneaux quadratiques 2D, qui dans la circonstance, seraient pertinents.

Vous remarquerez que nous étions en mode écoute « near field » avec un toe-in assez prononcé, mais c’est voulu par son propriétaire, ceci afin de s’affranchir des quelques résidus d’échos flottants et ça fonctionne à merveille.

L’image stéréo est stable, se déploie parfois à 180°, j’ai pu le vérifier avec la track de John McLaughlin & the 4th Dimension – To the one.

L’énergie dispensée par ces « gros bébés » est phénoménale, sans saturation, l’espace se rempli, sans trous, sans bosses, c’est chirurgical et donc parfait comme outil de travail, tout autant que pour le simple plaisir d’écouter de la musique, toutes sortes de musiques.

Je me suis posé la question de savoir quel résultat nous obtiendrions avec l’utilisation de diffuseurs 2D en avant et surtout en arrière de la zone d’écoute, car le potentiel de ces enceintes actives est surprenant.

L’effet 3D devrait être renforcé avec quelques diffuseurs à la place du grand rideau au centre arrière des speakers.

Parvenir à ce résultat avec un système conventionnel sur la base d’enceintes passives, vous demanderait un déploiement de force avec des « grosses quincailleries » et des haut-parleurs à l’avenant, dans le genre de ce qu’a fait J-F dans son auditorium au Québec, qui reste à mes oreilles, l’une de mes meilleures expériences du genre.

https://www.magazine-audio.com/acoustique-en-symphonie-bryston-et-bw/

Ce qu’il faut comprendre c’est que la relative simplicité apparente du système de Jean-Pascal, a été le fruit de plusieurs années de peaufinage, d’expérimentations, en particulier le câblage qui a fait l’objet de tests et comparaisons avant d’en arriver là.

Amat Victoria Curam (la victoire aime l’effort)

J’ai été convaincu, une fois de plus, que simplicité rime avec efficacité.

L’utilisation d’enceintes actives, permet de s’affranchir d’amplis coûteux et encombrants.

Il suffit d’une source, d’un DAC, d’un préampli et voilà, c’est terminé, pas de fils hors de prix qui courent dans tous les sens, une alim AC par speaker et un câble XLR suffit à les alimenter et vous aurez dans votre salon, une machine à reproduire la musique, version « live ».

Et quand je mentionne « Live », ce n’est pas un mot en l’air, la pression SPL délivrée est significative, loin de toute notion de hi-fi, selon moi on est ailleurs, Jean-Pascal a transcendé le terme populaire, il a su élaborer dans son salon domestique de 40 m2, un système stéréo d’un autre genre, digne de s’appeler haute-fidélité.

Si vous passez dans le Loiret, vous devriez faire une halte pour écouter ce système chanter, cela devrait vous faire vivre une expérience hors norme, mais aussi des éléments de réflexions sur le devenir et la pertinence des hauts-parleurs passifs dans l’élaboration d’une chaine hi-fi.

Dans mon cas, je m’interroge très sérieusement à ce sujet.

Bref, si lors des salons nous pouvions avoir des démonstrations de ce calibre, le monde de la hi-fi serait propulsé vers les cieux.

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP rédacteur indépendant, tous droits réservés, copyright 2024, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine.