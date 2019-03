Stellar P3 de PS Audio

Le régénérateur de courant (Power Plants) Stellar P3 fournit une puissance de sortie continue de 300 watts et des pics de 900 watts.

Il complète les monoblocs Stellar M700 et le préampli GainCell, ou tout autre source de votre système. Conçu avec une simplicité élégante pour se marier au reste de la gamme Stellar, le P3 est un appareil plug-and-play facile à utiliser qui vous fournit une puissance adéquate.

Les Power Plants sont capables de réduire le bruit et le THD à pratiquement zéro, tout en fournissant une sortie de tension constante. Les conditionneurs d’alimentation traditionnels ne traitent qu’une partie du bruit entrant et ne peuvent pas compenser les sur ou sous-tensions.

Habituellement, les conditionneurs électrique augmentent l’impédance de l’alimentation sur votre système, ce qui aseptise le son et affecte la dynamique à la baisse.

Les régénérateurs Power Plants PS Audio ne font tout simplement pas cela.

Le processus actif de régénération du Stellar P3 fournit une puissance parfaite et réduit l’impédance, augmentant ainsi la dynamique et l’ouverture de votre système.

De plus, le P3 est doté d’une protection contre les surtensions et les pointes élevées de courant – vous savez donc que votre système est sécurisé.

Donnez le meilleur « carburant » à votre musique sans risquer d’endommager votre équipement: Le Stellar P3 améliore les performances et la sécurité en ne le branchant que sur une prise murale.

Mieux que tout autre conditionneur d’alimentation passif sur le marché, le P3 régénère tous les systèmes grâce à une dynamique bien meilleure, procure des attaques sur le grave nettes et franches, une scène sonore plus généreuse et plus ouverte sur la perception des sons en 3D stéréo.

Caractéristiques:

Pure regenerated AC plus clean, protected power for whole systems

300 VA continuous output

15 amp filtered bypass outputs

1000 VA peak output

100% linearly regenerated AC

85% efficiency for cool operation

MultiWave

3 Power Port classic AC output receptacles

Compact Stellar chassis

Remote control

15 amp IEC input

Surge and spike protection.

Disponible pour livraison fin avril 2019.

US MSRP: $2,199.