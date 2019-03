Les câbles hi-fi ces incompris

Quelques expressions retrouvées sur le net à propos des câbles en hi-fi, histoire de nous plonger dans le contexte.

Les câbles hi-fi vus par…

Je hais les foutus câbles, snake oil, n’achetez pas des câbles hors de prix ça ne sert à rien, les câbles pas chers font la même job, les câbles c’est ce qui va faire toute la différence, je hais ceux qui en parlent sans cesse, parler de câbles en hifi ressemble à parler de branlette au lieu d’Amour, telle marque est vraiment meilleure, je ne crois pas en l’acoustique, mais je viens de changer mes câbles et c’est meilleur, … et j’en passe et des meilleures.

Depuis environ 25 ans, le phénomène des câbles s’amplifie au point de causer bien des réflexions, sinon des controverses à leur sujet, car il faut bien comprendre que pour un audiophile c’est le moyen le plus simple de s’amuser, de redonner un nouveau lustre à son système et surtout de s’affranchir du W.A.F (Wife Acceptance Factor) inquisiteur, du moins c’est le prétexte favoris des couilles molles pas capables d’affronter leur conjointe de face.

Pour de bonnes et de mauvaises raison donc, les « gens » se sont emparés des câbles comme d’un exutoire à leur incompréhension de ce qu’est l’installation d’un système hi-fi dans les règles.

Faisant fi du traitement acoustique, qui apparaît souvent comme la dernière roue du carrosse voire de la roue de secours, les câbles se sont émancipés peu à peu, avec la complicité des marchands qui ont vu là une fabuleuse manne pour pomper du fric vite fait bien fait à leur chers clients, du fait de marges commerciales stratosphériques … parfois … souvent en fait.

Mais il n’y a pas de honte à ça, je vous rappelle que pour vous c’est une passion, pour eux, c’est du commerce et un commerçant doit générer du profit, pour payer ses employés, ses charges, etc …

Ceci dit les câbles ont sauvé plusieurs boutiques de la faillite depuis 5 ans…

Comme le disait Jean La Fontaine: Tout beau parleur vit au dépend de celui qui l’écoute.

Je vais me faire l’avocat du diable, je ne suis ni pour ni contre les câbles, car ce serait comme nier la pertinence d’installer des pneus performants sur chaque roue de ma voiture.

En revanche, je suis pour la démarche logique qui consiste à prioriser les bases solides, les fondations de tout système audio, à commencer par soigner l’arrivée électrique, l’acoustique, le couplage et découplage des électroniques, le bon positionnement des haut-parleurs, et ensuite … le câblage.

On ne commence pas à poser la toiture, si les fondations et les murs porteurs n’ont pas été bâtis, n’est-ce pas?

Je vois que vous commencez à comprendre là où je veux en venir.

Mettez vos priorités à la bonne place, je ne vous lance pas la pierre, mais franchement des fois, certains d’entre-vous mériteraient des claques pour leur remettre les idées en place.

Le prix d’un câble est déterminé par plusieurs aspects:

1: le coût des connecteurs, les meilleurs sont aussi les plus chers.

2: le coût du câble employé.

3: la R&D pour trouver le bon design, longueur et autres spécificités.

4: Si vendu au travers du réseau de distributeur/revendeur, il faut additionner les marges commerciales subséquentes.

5: le marketing et l’emballage.

Quelques chiffres vérifiés et authentiques:

Nordost Odin 2 Supreme power cord: £13,599/1.5m soit 23 999$

Nordost Odin 2 Supreme interconnect cables: £19,999/1.5m RCA pair Nordost Odin 2 Supreme loudspeaker cables: £43,399/4m terminated pair.

Acroling AC power cord: 5500$.

J’ai vérifié par moi même en fabricant mes propres câbles, qu’effectivement, comptablement parlant, réaliser un câble qui apporte une plus-value incontestable en terme de qualité sonore, ça coûte cher et je parle ici non pas de simples différences, mais bien d’améliorations constatées.

Les connecteurs dans mon cas coûtent près de la moitié du prix du câble au final.

Par exemple, pour un cordon AC de moins de 1,80m réalisé avec des connecteurs Furutech NCF c’est 407$ + les taxes pour chaque connecteur, soit en partant 814$ + taxes de connecteurs, ajoutez à cela le câble, le montage et le temps qu’il a fallu en R&D avant de trouver la recette et vous obtiendrez le prix du câble fini, disons qu’il faudrait vendre ce câble 1850$ + taxes.

Conclusion.

Je réalise qu’il vaut mieux que je me lance dans la commercialisation de câbles hi-fi et mettre de côté pour un temps les panneaux acoustiques, question de rentabilité et de logique commerciale .. hein mes agneaux 🙂

Bienvenu dans le vrai monde.