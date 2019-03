Open baffle speaker system

Pour bon nombre d’entre-vous qui suivez les articles dans magazine-audio, il ne fait plus aucun doute que depuis 3 ou 4 ans, je suis un fan inconditionnel des haut-parleurs de type open baffle.

Open baffle entre passion et raison

Je vais donc vous donner les raisons pour laquelle j’ai adopté ce type de haut-parleurs dans mon système de référence.

Je vais surtout vous parler des modèles PureAudioProject, avec les différents modèles que j’ai eu la chance de posséder ou d’entendre dans mon contexte, côte à côte.

1: PAP Trio 15 TB, double woofers de 15 po Eminence A et un Tang Bang large bande 1808.

2: PAP Trio 15 TB, double woofers de 15 po Eminence ES et un Tang Bang large bande 1808.

3: PAP Trio 15 TB, double woofers de 15 po Eminence ES et un Tang Bang large bande 1808 en alternance avec des large bande Voxativ.

4: PAP Trio 15 TB Horn1, double woofers de 15 po Eminence Neo et un superbe Horn (chambre de compression).

A: Ce qu’il faut savoir à propos de PureAudioProject Open Baffle, tous modèles confondus, c’est que c’est assez imposant. Mais, c’est que même si vous n’avez à votre disposition qu’un petit espace, genre la superficie d’une chambre, disons 14m2 en moyenne, et bien vous allez pouvoir quand même les utiliser.

B: Ce type de haut-parleur est assez facile à vivre. Vous allez pouvoir les alimenter avec à peu près n’importe quel type d’amplificateur et de puissance, ce qui est loin d’être le cas avec des haut-parleurs traditionnels bafflés. J’ai essayé des amplis à tubes de 2 x 10w, des intégrés de 2 x 80w , 2 x 120w et des amplis de puissance solid state de 2 x 200w à 2 x 600w.

Le meilleur compromis a été avec une puissance à transistors de 2 x 200w / canal, en particulier avec le modèle Reimyo KAP-777, le meilleur ampli jamais entendu dans mon contexte, les superlatifs me manquent, tant au niveau de la construction de l’objet que de sa musicalité hors pair. Zéro fatigue auditive, zéro distorsion, pas un bruit de fond, de la musique, uniquement de la musique.

C: Les open baffle sont moins exigeants en terme de placement, du fait que la charge du baffle plan… et bien, c’est votre pièce.

D: Vous aimez le son « live », vous êtes nostalgiques des belles années où JBL proposait des haut-parleurs à haut rendement et qui « buchaient » … et bien les open baffle actuels du moins ceux proposés par PureAudioProject vont répondre à cette demande, à condition d’avoir pour les alimenter, de la puissance de qualité.

E: Avec la gamme PAP, vous en avez très largement pour votre argent, il n’y a rien sur le marché capable de compétitionner à ce niveau de prix/performance. Rien en bas de 5 chiffres en tout cas.

F: Les PureAudioProject Open Baffle sont capables de reproduire n’importe quel type de musique, de l’opéra, classique en passant par du jazz, fusion, rock alternatif, voire métal … tout passe sans accroc et à des niveaux SPL, parfois indécents. j’ai testé pour le savoir.

G: Avec les modèles Horn1 on est en mesure d’aller chercher l’Emotion, toute l’Emotion contenue dans la musique reproduite et c’est sans aucun effort que la musique se présente à vous.

H: si vos électroniques sont de qualité, il vous sera possible d’entendre chanter les open baffle, même à très faible volume, disons -60db, ce qui correspond à l’incrément juste avant le « mute ».

I: Chose étonnante, mais bien intéressante, le PureAudioProject open baffle est évolutif et modulable quasiment à volonté. Par exemple vous pouvez inter-changer les drivers à votre guise ou suivre l’évolution des mises à jour, comme basculer du large bande TB1808 au Voxativ juste en remplaçant la plaque avant dont le perçage est fait pour tous les modèles de châssis. Idem en ce qui concerne le Horn, à la différence qu’il faudra aussi remplacer le filtre séparateur de fréquences.

Le PureAudioProject concept est le plus enthousiasmant projet d’open baffle qu’il m’a été donné de voir et d’entendre, tous budgets confondus… c’est important de le souligner.

Le Horn 1 m’ait apparût le plus abouti en terme de dynamique, mais il me reste à découvrir les versions Quintet 15 et Quintet 10 respectivement équipés de 4 woofers x 15po ou 4 x 10 po… autant dire que ça doit être assez exceptionnel aussi bien en terme de SPL que d’image stéréo associée à une dynamique hors du commun. Le tout, je le rappelle, pouvant être amplifié avec du matériel ni énergivore, ni à des prix stratosphériques.

Donc vous savez maintenant le pourquoi ces open baffle PAP Trio 15 Horn1 font partis de mes références et sont installés à demeure dans notre auditorium du Centre du Québec.

Nos écoutes se poursuivent, avec le Junilabs Audio Player qui ne cesse de grandir, dans la sagesse et la maturité.

Conclusion

j’ai déjà qualifié le projet PureAudioProject 15TB de Pure Emotion Project et pour de bonnes raisons, ce que je confirme encore en 2019, puisque c’est certainement le projet de haut-parleurs open baffle le plus musical et modulable de toute l’industrie; son rapport qualité musicalité prix est imbattable, voilà les raisons qui m’ont conduit à adopter une paire d’open baffle… En définitive, vous l’aurez compris, l’open baffle, c’est cool et associé à un système de pavillon à chambre de compression, c’est super cool.

Vous souhaitez venir les écouter? Je vous invite à me contacter pour prendre rendez-vous, nous sommes situés entre Montréal et Québec, dans la région de Victoriaville (Centre du Québec).