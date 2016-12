Furutech NCF

En 2016 ce n’est plus un mystère pour personne, la qualité du courant électrique influence la qualité de restitution de la musique en Hi-Fi.

Pour en venir à cette conclusion, j’ai passé les 25 dernières années à m’intéresser à tous les aspects de la Hi-Fi dont personne ne voulaient entendre parler à l’époque, tel que la qualité du courant électrique, l’acoustique, les supports tablettes, couplage et découplage, les particularités des câbles, liste non exhaustive. En 2005, j’ai décidé de mettre en pratique tous ces résultats aussi pour les autres et c’est ainsi qu’est née Audio Conseil, mon entreprise et inovaudio ® la marque de commerce déposée au Canada. Il aura fallu tout ce temps pour valider chaque étape pour finalement lancer la fabrication de panneaux acoustiques diffuseurs, de meubles tripodes, de pointes en inox, de contre-pointes à 3 matériaux, de tablettes et enfin de câbles spécifiques. Magazine-Audio est le vecteur de communication pour tous ces produits et ceux d’autres manufacturiers émérites. Voilà, le décor est planté et vous en savez un peu plus sur qui je suis si vous l’ignoriez.

Le monde de l’audio évolue chaque année, pour aujourd’hui ne laisser aucune ambiguïté, tout va plus vite, plus loin, avec plus de précision, donc il faut s’adapter à cette nouvelle réalité en mettant en place des outils adaptés.

Les fichiers audio Hi-Res ou musique dématérialisée en haute résolution, entendez par là au dessus de 16/44.1 est en train de prendre sa place et envahir le mass-market, par définition ce n’est donc plus un produit de niche.

Ceci dit, je tiens à vous rassurer, un bon lecteur de CD est en mesure de performer et pour encore longtemps vous procurer tout le plaisir qu’un mélomane est en droit d’attendre d’un bon enregistrement en 16/44.1. Je suis en mesure de vous en faire la démonstration quand vous voulez. Fin de la parenthèse.

Afin de profiter au mieux de tous ces fichiers audio Hi-Res, cela demande une chaine plus que cohérente, capable de « digérer » cette quantité phénoménale de données. Je vous suggère vivement de vous équiper d’un très bon DAC ou USB DAC, capable de (di)gérer le DSD, c’est maintenant la pièce maîtresse d’un système hi-fi en 2016, plus qu’il ne l’a jamais été. Les prix des DAC capables de cette prouesse s’échelonnent de 1000$ à 40 000$, j’aurais le loisir de revenir sur ce sujet en détail dans un prochain article.

Je vais donc m’adresser aux passionnés, celles et ceux qui ont à cœur de repousser les limites, qui ne se contentent pas juste de « bon », qui se sont donnés pour but de faire entrer la musique chez eux par la grande porte.

Ce sont généralement des épicuriens, des gens de goût, qui apprécient à sa juste valeur, le beau, le bon, la technologie, voyageurs ils sont éduqués, curieux et cultivés, bref, ce sont des esthètes de la Vie.

Je suis obligé d’en passer par ce préambule pour planter le décor, ce qui suit ne concerne vraiment qu’un certain type de personne et va en rebuter tous les autres, en particulier les sceptiques chroniques, les frustrés, les grognons, les idiots, … ceux là ne seront pas concernés, ni celles et ceux qui se trouvent toujours prétexte pour ne rien faire pour améliorer leur sort et qui empoisonnent littéralement leur entourage de fausses croyances limitantes afin de justifier leur existence médiocre. On ne va jamais bien loin avec des gens qui ne veulent aller nulle part. cqfd

Dans le cas présent, nous savons exactement où nous allons.

Je vous en parle assez souvent, puisque c’est mon but dans la Vie, pour qu’aujourd’hui ce soit un sujet évident, la quête constante de l’Emotion extraite de la musique. Chose certaine, pour y parvenir, il va falloir travailler fort et mettre en œuvre une succession d’actions, de règles rigoureuses, et cela commence par l’arrivée électrique qui sert à nourrir les appareils électroniques.

Voici ce que j’avais écrit en 2010 sur le sujet:

Ce point pourtant capital est trop souvent traité avec légèreté par la plupart des audiophiles et mélomanes, une erreur la plus répandue dans le giron de notre passion de la Hi-Fi. Pourquoi se soucier de l’électricité chez soi, alors que des kilomètres de fils électriques parcourent la pays de transformateurs en transformateurs avant de parvenir chez nous?

Qu’est ce qui pourrait bien être amélioré au point tel que cela puisse faire une notable amélioration?

Seuls celles et ceux qui ont expérimenté ont eu la réponse.

Je vais en préambule vous poser une question: pensez vous qu’une automobile ultra performante, sera à son meilleur niveau si le carburant est pauvre en octane ou de moyenne qualité?

Oui, oui, oui … je pense que vous êtes déjà en train de comprendre où je veux amener votre réflexion.

Alors, plantons le décor et retirons un peu de mystère, j’aimerais revenir sur les deux derniers articles publiés, ici et là.

Afin de parvenir à ce type de performance, dites vous bien qu’il a fallu mettre en œuvre un protocole éprouvé depuis près de 16 ans, à commencer par l’alimentation électrique du système Hi-Fi, suivi bien entendu, du traitement acoustique par la suite.

Ce qu’il faut que vous compreniez, c’est que rien n’arrive pour rien. Il faut parfois expérimenter encore et encore pour finalement se forger sa propre expérience. L’apprentissage est le seul garant d’un résultat probant.

Depuis plusieurs années je m’intéresse aux câbles électriques et à force de chercher, j’ai fini par trouver des manufacturiers (Nordost, Shunyata, Siltech, Blueberry Hill Audio, Cardas) dont j’ai eu en main les meilleures références, pour finalement élaborer de façon empirique mon propre produit.

Le but étant de limiter les pertes d’où qu’elles proviennent, de limiter le risque de perturbation du son (coloration-agressivité), mais surtout de ne rien laisser au hasard. Concernent l’électricité, voici comment je m’y suis pris, le schéma est classique, une boite électrique dédiée à la reproduction de la musique et qui ne sert uniquement qu’à mon système stéréo, essentiellement 4 ou 5 appareils en permanence, avec possibilité d’en raccorder plusieurs autres au besoin.

Chaque prise de courant possède se propre phase via son disjoncteur.

Jusqu’à présent j’utilisais des prises électriques murales Furutech GTX Rhodium, avec grande satisfaction.

Récemment, la marque japonaise a proposé au catalogue une version améliorée de la GTX, qui porte la dénomination NCF.

Plus exactement GTX-D NCF(R) Ultimate Duplex Receptacle. (R) pour Rhodium, la nature du métal utilisé pour le plaquage des pièces en contact avec le courant électrique.

Voici les infos techniques issues du manufacturier à propos de la série NCF Piezo Ceramic (R):

Furutech’s ultimate damping material – Nano Crystal² Formula eliminates static, “interconverts” thermal, mechanical and electrical energy and damps vibrations.

– Rhodium plated α(Alpha) Pure Copper Conductor (0.8mm)

– Nonmagnetic stainless conductor spring system

– Body material: Nylon/fiberglass with piezo ceramic and carbon damping material

– Cover material: Polycarbonate with a special anti-resonance nano-sized crystalline material “NCF”

– Parts set with nonmagnetic 2.0mm-thick stainless brace plate

– Specified for wire diameters of 4mm (set screw)

– Dimensions: 104.0 mm (L) x 47.2 mm (W) x 28.0 mm (H)

– Total attention to detail and build quality extends right down to a specially designed patent-pending conductor pressure plate that

increases contact area

– Furutech spade terminal FP-209 recommended for 10 AWG wire

– Type: 2-pole+earth

– Rating: 20A/125V AC

Sur le moment, j’ai pensé à une blague. Comment Furutech pourrait faire mieux que le modèle GTX?

Est-ce un coup marketing?

Ceci dit en lisant plus attentivement la fiche technique, je me suis rendu compte que Furutech avait apporté un grand soin sur la construction et de fait sur l’éjection des bruits de fond. Tout porte à croire également que le traitement Alpha ainsi que le type de matériau employé, je pense ici au rhodium, participe à réduire considérablement l’apparition de colorations dans le signal, qui peut se traduire par de l’agressivité à fort volume, comme nous l’avions constaté en utilisant certains connecteurs en bronze ou laiton.

Sceptique, j’ai donc commencé par une seule prise murale que j’ai installé dans le boîtier Furutech R-TP6 à côté de la GTX première du nom. L’objet est physiquement super bien construit et donne confiance, nous sommes à l’évidence face à du matériel très haut de gamme. seul le logo NCF en bleu sur le dessus de la prise permet de les distinguer, le reste se trouve à l’intérieur.

Il a été facile de basculer d’une prise à l’autre afin de savoir s’il y avait une différence et surtout, s’il s’agissait de dégradation ou d’amélioration.

Une fois cette étape validée, j’ai monté une prise murale GTX-NCF(R) avec sa platine et son recouvrement démagnétisé 104-D préconisé par Furutech. Je l’ai relié au tableau électrique via un câble de 12 gauge que j’ai délibérément torsadé à la main, dans le but de limiter les risques de bruit de fond. (EMI-RFI) utile précaution en particulier quand on réside à proximité d’un environnement industriel.

La prise murale double NCF est montée en surface sur une boite en métal prévu à cet effet, nous sommes aux normes, jusque là rien de compliqué, c’est à la portée de tout un chacun, mais je vous conseille de vous adresser à un électricien professionnel dans tous les cas.

Il ne me restait plus qu’à concevoir un nouveau cordon électrique équipé de d’une prise FI-50M NCF(R) + une FI-E50 NCF(R).

Ce cordon est destiné à relier le boîtier Furutech RTP-6, qui me sert à alimenter le CDP integris, le DAC et l’amplificateur. Longueur spécifique, blindage spécifique, traitement de surface, double gaines, traitement AVM (Anti Vibration Magic) sur toutes les terminaisons, serrage de toutes les vis à la main afin de contrôler la force. Je laisse de moins en moins le soin à une machine de faire ce que je sais faire…

Vous aurez saisi qu’il était plus simple dans mon cas de remplacer uniquement le cordon AC qui alimente le boîtier multi-prises que de raccorder chaque appareil individuellement. De plus cette formule va nous en apprendre plus sur les réelles performances du dit cordon AC, sans que ça coûte un bras… supplémentaire 🙂 (vous comprendrez pourquoi plus loin)

Donc je suis en mesure de basculer du GTX-NCF(R) system vers mon ancien montage GTX(R) et quelques secondes.

Il n’a pas fallu longtemps pour interpréter les résultats sonores, de toute évidence le montage GTX-NCF(R) est meilleur.

Meilleur comment?

Meilleur en quoi?

Meilleur sur les points essentiels qui font la différence en Hi-Fi. Ceux qui comptent pour accéder à l’Emotion. Je vous rappelle que nous faisons essentiellement appel à nos sens humains, c’est donc un feeling qui vient nous toucher, un peu comme un regard, un frôlement sur la peau, une rencontre Amoureuse… Ça ne s’explique pas, ça se ressent. En passant, l’Emotion ne peut venir qu’à la condition où nous ressentons physiquement la musique…

Subjectivement nous percevons moins de bruit de fond, plus de détails dans le message musical, sans pour autant tendre l’oreille, cela nous parvient naturellement sans effort de notre part, on est dans l’ambiance. La dynamique fait en bond en avant et cela ne prend que quelques secondes à un individu normalement constitué pour s’en rendre compte. Les transitoires sur le grave gagnent en netteté, c’est véloce et franc. On passe d’un grave lourd et brouillon, à un grave net et articulé. L’image stéréo en profite pour se déployer en 3 dimensions.

En utilisant quelques plages musicales, en l’occurence : « La Follia – Vivaldi » et « Ana Caram – Correnteza », « Jeff_Buckley-Hallelujah », « Scott Hamilton, Andrea Pozza – Who Cares », « Michel Jonasz-Le Temps Passe », « My Dream-John Lee Hooker-The Healer », « Jen Chapin – reVisions _Songs Of Stevie Wonder », « Larry Carlton/Sapphire Blue », « Keith Don’t Go – Nils Lofgren », « Anne_Bisson_September_In_Montreal », « VINCENT BÉLANGER – LA – 05 – AVE MARIA__96k-24b », « Rossini L’Italiana in Algeri – Sinfonia par Foné », « Vincent Bidal Trio – Nouvelle Vie », « Patrick Husson-Ave Maria », « BlueCostRecords-Collection », « Incredible Music & Recordings_STS Digital », « Tomasz Stanko Quartet_Soul of Things », « Michel Petrucciani, Steve Gadd, Anthony Jackson_Trio in Tokyo », « Hoff Ensemble – Quiet Winter Night (2012) [Lindberg Lyd AS 24-192] », « Patricia Barber – Live A Fortnight in France », « Patricia Barber – Companion », « SnipRecords Sampler One Year Anniversary_Studio Master Quality », « Linn_24-bits of Christmas (2014) 24-192 », « JB Project Brombo 2 », « Jenna-Mammina_Close-Your-Eyes_Complete_5.6MHz-DSF »,… entre autre.

Contexte de cet essai

Le système se composait de:

Lecteur de CD + DAC + préamplificateur Aurum Acoustics (fait au/made in Canada),

Amplificateur Bryston 14B SST3 série Cubed,(fait au/ made in Canada)

Amplificateur B&K 200.2 Reference S2,(fait au/ made in USA)

Matrix DSD USB DAC, optimisé par mes soins (fait en/ made in China)

Enceintes acoustiques de type open baffle PureAudioProject Trio15TB avec quelques modifications personnelles,(fait au/ made in Canada)

Enceintes acoustiques Jean-Marie Reynaud Offrande Supreme V2,(fait en/ made in France)

Meuble tripode « Amadeus » inovaudio par Marc Philip design,(fait au/ made in Canada)

Panneaux acoustiques diffuseurs inovaudio par Marc Philip design,(fait au/ made in Canada)

Terre virtuelle et harmoniseur Juniwave 2, Junilabs (fait en France),

Câblage complet inovaudio,(fait au/ made in Canada) sauf le câble USB qui est un DH Labs modèle Mirage.

Plus l’électronique sur laquelle la prise NCF sera raccordée est bien construite, plus évidents seront les résultats, nous avons pu le vérifier sur une période de 6 mois avec toutes sortes de matériel. L’amélioration touche tous les appareils, mais cela s’entend avec plus d’évidence lorsqu’il s’agit de haut de gamme, c’est à dire d’une construction plus élaborée, avec de meilleurs composants. L’amplificateur Bryston 14B SST3 Cubed serie en a largement profité et nous a enchanté tout au long de ces mois d’écoutes, ce fut ma-gni-fique.

Plusieurs humains, femmes, enfants, adolescents, hommes, se sont prêtés à l’exercice afin de valider si nos résultats subjectifs étaient cohérents ou juste une vue de l’esprit.

Verdict au sujet des Furutech NCF

Strengths/ Points forts :

Qualité de fabrication hors du commun,

Dynamique subjective supérieure à la version GTX,

Ejection du bruit de fond supérieur à la version GTX,

Système breveté Alpha process,

N’induit aucune coloration dans le message sonore, équilibre tonal de tout premier plan,

Platine de montage et recouvrement amagnétique (optionnel).

Addictif pour de bonnes raisons.

Weaknesses/Points faibles :

Le prix.

La relative fragilité des vis de serrage (tête cruciforme Philips).

Conclusion

En Formule 1 pour être devant tous les autres, c’est à dire gagner quelques précieuses secondes au tour, voire moins, c’est la partie qui va coûter le plus cher et les écuries le savent bien. Alors idem en Hi-Fi, si vous souhaitez accéder à ce qui se fait de mieux en matière de restitution fidèle du son, vous permette d’atteindre l’Emotion, attendez vous alors à dépenser beaucoup de temps et d’argent. Mais en bout de ligne soyez conscient que vous allez redécouvrir votre installation, vos disques préférés, car c’est en commencent par soigner l’arrivée électrique de chaque appareil (quelque soit leur prix) que vous poserez les fondations de votre système Hi-Fi, restera par la suite à bâtir le reste; l’acoustique arrive en deuxième position sur la grille, puisque vous me le demandez 🙂

Recul du bruit de fond = plus de signal, donc plus de musique. Ce que nous recherchons en soignant la mise en œuvre de notre système Hi-Fi, c’est de repousser les obstacles qui nous barrent le chemin vers la réalité. Faire reculer le bruit de fond, c’est éviter autant que possible les colorations et autres sensations d’agressivités, retirer un voile lors de la restitution des sons, c’est précisément ce qui devrait nous conduire en bout de ligne vers l’Emotion.

Le fait est que si vous parvenez à optimiser votre système audio de sorte à révéler toute la dynamique, sans bruit parasite et sans coloration, même à très fort volume SPL, alors c’est que vous êtes face à un authentique système de haute fidélité.

Pour en arriver à vous en parler avec des mots justes, j’ai passé beaucoup de temps à comparer sur un même câble AC, différents connecteurs. J’ai fabriqué 8 modèles de même longueur, avec chacun des connecteurs différents, puis sur une période de 3 ans, je les ai bien entendu comparé, mais aussi prêté ou fait comparer par d’autres amateurs de musique ainsi qu’à des professionnels, qui ne savaient rien d’autre qu’il s’agissait de déterminer quelle était leur préférence. Il n’y avait donc aucune notion de prix, ni aucun autre détail technique, marque ou le coût. Ils devaient brancher, écouter, rendre compte. Et c’est ainsi que le connecteur GTX Furutech avait été révélé au grand public pour devenir une référence. Nous ne savons toujours pas exactement pourquoi, mais le fait est que 100% des répondants l’ont validé après de longues écoutes subjectives.

Je vais vous la faire courte.

La série NCF de Furutech vient de repousser les frontières du possible en terme de transmission du courant électrique. Des performances bien plus élevées que je ne l’aurais imaginé, un gain significatif sur la restitution fidèle de la musique, pour tout dire c’est très addictif car l’ambiance est palpable à chaque morceau choisi, du moins dans mon contexte.

La musique s’écoule librement avec plénitude, sans restriction, sans coloration, sans agressivité aucune. Nous nous sommes demandés plus d’une fois lors de nos écoutes comparatives, si ce que nous entendions était vrai ou le fruit de notre imagination.

C’est le produit de l’heure, la meilleure solution actuellement disponible sur le marché du High End. On accède avec aisance à ce que les anglais appellent le : PRAT, Peace, Rythm And Timing. Je tiens à vous rappeler que mon système qui me sert de base d’écoute ne coûte pas une fortune, il est accessible à tous ou presque. Même en poussant le volume à des niveaux indécents le plaisir reste intact. Alors il est certain que nous parlons d’un tout constitué de quelques éléments clés et non d’une seule action isolée, vous l’aurez compris.

Oui, High End dans le sens technologique et financier. Nous ne devons pas oublier le coût relié à chaque prise en question, afin de se figurer l’investissement. Alors accrochez-vous…

Tarifs au Canada

Prise murale double GTX-D NCF(R) : 280$ + tx

FI-50M NCF(R) High End Carbon Fiber/Stainless Steel Performance Male connector : 407$ + tx

FI-E50 NCF(R) High End Carbon Fiber/Stainless Steel Performance IEC connector : 407$ + tx

Je suis confiant de part les essais menés depuis plusieurs années sur le sujet, que le cordon AC élaboré avec les connecteurs FI-50 NCF(R) pour les besoins de ce comparatif est le meilleur qui me soit passé dans les mains, tous budgets confondus. Il faut l’entendre pour le croire.

Furutech NCF Ultimate Reference 2016 / Référence absolue 2016 pour Furutech NCF.

La musique est omniprésente elle fait partie de notre Vie. La musique est chez les êtres humains normalement constitués le carburant qui alimente le moteur de notre passionnante Vie. Ne soyons donc pas étonnés de vouloir repousser les limites du possible, c’est quand même cool de pouvoir inviter chaque jour un artiste différent dans son salon.

Merci à Furutech de repousser sans cesse la frontière de la Hi-Fi conventionnelle pour contribuer largement à nous propulser vers l’Emotion. Mon conseil une fois complétée cette première étape, offrez un bon traitement acoustique à votre système audio et vous serez prêts pour vivre la grande aventure de la haute fidélité à la maison, comme jamais vous ne l’avez vécu auparavant.

