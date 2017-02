Rock progressif history

Vous êtes nés dans les années 60′, ce sujet vous est plus particulièrement dédié, ceci pour débuter une semaine sur les chapeaux de roues, plongeons nous dans le monde fascinant de la musique qui a rythmée notre jeunesse.

Je vous propose d’ouvrir un sujet consacré exclusivement au rock progressif, afin d’apporter notre contribution à faire revivre cette musique si chère à notre cœur, si tel est le cas; pour se faire, je me suis entouré de l’expertise d’un authentique passionné, collectionneur à ses heures, mélomaniaque assumé, passionné, assurément.

Ceux qui pensent que le progressif des années 70 est mort depuis longtemps, détrompez-vous!

Il existe une multitude de groupes qui ont continué par la suite à faire du prog avec plus ou moins de succès.

Depuis l’avènement de l’internet, il est devenu plus facile d’avoir accès à ceux-ci grâce à YouTube, MySpace ou encore à leurs propres sites et autres réseaux sociaux moins connus.

Le décor est planté, nous allons entamer un parcours initiatique, qui va nous conduire à étoffer notre bibliothèque musicale, alors faites de la place, une pluie de disques va bientôt s’abattre sur nos têtes.

Pour appréhender toutes les facettes du rock prog depuis l’origine à nos jours, rien de mieux qu’un bon topo en règle, nous allons la faire courte, mais à compter de ce jour vous serez incollable sur l’histoire du rock progressif, vous n’aurez donc plus d’excuse 🙂

Il y a maintenant plusieurs sous-catégories de progressif dont voici les principales :

Symphonique : C’est la plus connue et la plus répandue avec des pionniers comme Genesis, King Crimson, Jethro Tull, Yes, Emerson Lake and Palmer et Camel. Au Québec, il y avait le merveilleux groupe Harmonium qui n’a malheureusement pas vécu assez longtemps. Caractéristiques : Morceaux plus longs, s’inspirant parfois de la musique classique, beaucoup de claviers, paroles s’inspirant de la science-fiction, du fantastique ou même de la politique. Groupes d’aujourd’hui : Anglagard, Echolyn, Glass Hammer, Solaris, Tempus Fugit, After Crying.

Néo-Prog : C’est du prog plus accessible qui a commencé avec le premier disque de Genesis sans Peter Gabriel, A Trick of the Tail.

Le but était d’aller chercher plus d’auditeurs qui seraient tentés par du rock un peu plus recherché que les groupes de Art Rock comme Styx, Journey ou encore Foreigner.

On peut nommer Marillion, Twelfth Night, Pendragon et IQ comme étant parmi les premiers qui se sont démarqués dans ce style. Caractéristiques : C’est comme une version plus moderne par rapport aux groupes des années 70. Beaucoup de solos de claviers analogues ou encore de guitare tout en ne s’aventurant pas trop dans des long développements. Les voix sont aussi plus abondantes en général. Groupes d’aujourd’hui : Arena, Sylvan, Magenta, Pallas, Knight Area et Salem Hill.

Crossover Prog : C’est une catégorie plus diversifiée qui fait que les groupes ‘sonnent’ différemment les uns par rapport aux autres. C’est plus homogène dans le néo. Le meilleur exemple est Crime of the Century de Supertramp.

On peut nommer aussi Mike Oldfield, The Moody Blues, Saga, Peter Gabriel en solo et Talk Talk. Caractéristiques : Comme le néo-prog il est plus accessible tout en incorporant des parties à tendance pop. Les harmonies et les rythmes sont plus faciles à digérer au premier abord. On va quand même plus loin sur le plan musical que les groupes de Art Rock. Groupes d’aujourd’hui : Steven Wilson, Big Big Train, Phideaux, Gazpacho, Pineapple Thief et Unitopia.

Prog-métal : Il existe énormément de sous-catégories dans le prog-métal. Les noms de Iron Maiden et Judas Priest sont parmi les premiers à en jouer. Quelque temps après, Dream Theater poursuivit dans la même ligne avec beaucoup de succès en devenant même une référence dans le genre. Caractéristiques : Un son plus agressif, beaucoup de guitares et un chant souvent musclé complète bien le style. Avec un son de base métal, ces groupes s’aventurent dans des développements plus recherchés qui sortent des sentiers habituellement battus par les groupes métal tout court. Groupes d’aujourd’hui : Dream Theater (encore), Pain of Salvation, Ayreon, Riverside, Queensryche et Symphony X.

Jazz Prog/fusion : Plusieurs artistes de cette catégorie ne sont pas des groups de prog proprements dits. On peut nommer Miles Davis, John McLaughlin, Larry Coryell, Wheather Report, Jean-Luc Ponty, Al Di Meola et Herbie Hancock. Par contre, des groupes comme Soft Machine, Mahavishnu Orchestra et Brian Eno ont des tendances un peu plus progressives qui se rapprochent de près ou de loin aux groupes d’autres catégories. Au Québec, on peut penser au groupe Maneige ou encore à Uzeb. Caractéristiques : La majorité de ces groupes sont instrumentaux et peuvent produire des longs morceaux teintés d’improvisation. Des claviers et de la guitare surtout électrique joués par des excellents musiciens qui ont souvent une solide formation. Groupes d’aujourd’hui : Djam Karet, D.F.A., Derek Sherinian, A Triggering Myth et Planet X.

Prog-Folk : Dans cette catégorie, Jethro Tull est un incontournable. Il a duré plus de trente ans avec de très nombreux albums de qualité très variable. Par contre seulement quelques-uns de leurs albums peuvent entrer dans la catégorie. C’est pourtant Fairport Convention avec Liege & Lief qui a en quelque sorte défini le style. On peut ajouter The Strawbs et Gryphon qui ont aussi connu du succès. Le Groupe Cano, certaines chansons d’ Harmonium et des Séguin sont de bons exemples. Caractéristiques : La présence de guitare acoustique et un son un peu plus léger marquent le prog-folk. Groupes d’aujourd’hui : Iona, Farpoint, In the Labyrinth et Steve Unruh.