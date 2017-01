Montage PureAudioProject

Dans un monde idéal, nous n’aurions qu’à nous pencher légèrement, sans grand effort à produire, pour obtenir ce que nous voulons. Mais comme le monde dans lequel nous vivons est un peu plus compliqué, nous devons nous attendre à travailler fort pour accéder notamment à la performance. Penser naïvement qu’il vous suffira d’acheter une paire d’enceintes acoustiques, de la poser n’importe où, n’importe comment, vous procurera toute les performances, est une illusion que je me dois de dissiper.

Comme tout, ça se mérite.

Si tu n’as pas d’argent, fais le toi même… C’est un concept qui fait école depuis des lunes, et qui a permis à des aficionados talentueux de tirer leur épingle du jeu, certains sont maintenant devenus de vrais professionnels connus et reconnus. Vrais, puisque vous vous en doutez, il y en a des faux, cqfd.

Je vous propose de revenir un peu au début de cette aventure en compagnie des PureAudioProject 15TB, sachant qu’il s’agit d’un projet « Do It Yourself », il est évident que le matériel est arrivé chez nous par transporteur et à raison de 4 livraisons successives sur environ un mois de temps.

Chaque colis est identifié.

Dans chaque boite son ou ses composants, parfaitement emballé.

Pour ce qui est des speakers eux mêmes, c’est assez facile à identifier, idem pour la structure en bois, composée de 3 pattes, pré-percées, des renforts latéraux en acier plié au nombre de 6 par enceinte et de toute la quincaillerie nécessaire à l’assemblage.

De mon point de vue, tout a été pensé et élaboré avec un grand soin, rien n’a été laissé au hasard, c’est très professionnel.

J’ai apprécié d’être assisté par un ami pour assembler le projet, n’ayant pas eu de training avant, nous sommes partis de rien ou presque, puisque aucun plan n’accompagne le projet.

Seuls les longueurs de vis sont identifiées dans un emballage individuel, il devient donc plus évident de les placer.

Pour faire une histoire courte, ce PureAudioProject 15TB m’aura plongé dans sorte de spirale montante, qui m’a conduit d’une part a expérimenter les enceintes de type Open baffle, chose que je n’avais pas véritablement fait jusqu’à présent, mais également donné le goût d’aller plus loin, toujours autour des mêmes haut-parleurs et de travailler sur un moyen efficace de progresser en performance, ce que j’ai fait en élaborant un « up grade » pack, mais ceci est une autre histoire.

Ce que vous avez besoin de savoir pour le moment, est que l’expérience d’écoute de musique au travers d’un système open baffle comme le PureAudioProject 15TB, c’est que ça vous transporte littéralement plus loin que le monde de la Hi-Fi tel que vous vous le représentez aujourd’hui. Nous avons dépassé la frontière physique du monde de la Hi-Fi et nous sommes rendus de l’autre côté du rideau, celui de l’émotion « stricto sensus ».

En effet, la sonorité, la dynamique subjective, les timbres réalistes, l’impression d’entendre les sons sans entraves, nous fait traverser une sorte de voile et basculer vers la réalité. C’est associé à de bonnes électroniques et à un kit up grade maison, que nous sommes parvenus à repousser les limites.

Bye, bye Hi-Fi, welcome into the real world of music.

Sur le coup, passer d’une paire de haut-parleurs plus ou moins conventionnelle au PureAudioProject 15TB est un choc qu’il faut savoir amortir. Je ne vous parle même pas du sevrage après leur départ … Le son Open Baffle est très addictif, vous verrez.

Tout ou presque est différent, l’efficacité d’au moins 93db apporte pour beaucoup dans le rendu sonore. Pas ou peu de perte, quelques colorations induites essentiellement par l’environnement électronique immédiat, qu’il est facile de corriger. Le reste c’est l’acoustique du local qui va vous le procurer. Le Full Range Tang Bang est à lui seul en grande parti responsable de ce subtil mélange.

Une période de « rodage » a été nécessaire avant de tirer 100% parti de toute la plage dynamique des PureAudioProject 15TB, sans risquer de briser quoique ce soit ou d’entendre des sons étranges… J’ai évalué à 300 heures le minimum vital de cette étape. Ceci dit, je tiens à vous rassurer, durant toute cette période préliminaire, vous pouvez écouter de la musique, veillez simplement ne pas dépasser la dose prescrite sur le volume sonore. Vous pouvez vous inspirer de ce que nous avons fait, à savoir laisser le système fonctionner 24/24 en alternance d’un volume sonore plus élevé durant le jour.

Arrivé à la fin du rodage de base, là commence véritablement l’exploration du PureAudioProject 15TB et je m’en suis donné à cœur joie. Toute ma musique y est passée ou presque. CD, LP (vinyls) et dématérialisée de 44.1 à DSD.

Pour quel type de musique?

Toutes les musiques, sans restriction. Je n’ai jamais autant téléchargé de musique en 10 ans… est ce que c’est bon signe vous croyez?

Quel volume sonore peut-on atteindre?

Dans mon cas j’ai pu atteindre 125.9db.

Les restrictions du PureAudioProject 15TB?

La superficie de la pièce ne devrait pas être inférieure à 20m2.

Quel est le défaut majeur du PureAudioProject 15TB?

Les vibrations à gérer.

Peut-on contrer ou du moins gérer ces vibrations?

Oui, en renforçant la structure. il faut coupler et découpler aux bons endroits et parvenir au point d’équilibre. La recherche de l’angle avant / arrière ainsi que le toe in + le positionnement physique dans la pièce fera toute la différence entre juste bon et exceptionnel.

Je suis parvenu à trouver une solution à tous les problèmes de vibrations, cela fera parti d’un volet dédié dans nos pages, le moment venu, car il s’agit d’un projet séparé, qui m’a demandé plus de 200 heures en R&D.

Le système de référence qui a servi lors de nos écoutes:

J’utilise un Mac Book Pro i5 équipé d’un disque SSD Crucial M100 de 512Go + 8Go de RAM, Amarra V3.0.3 comme player principal, un DAC Matrix DSD, drive numérique et préampli CDP integris (Canada), câble USB BHA (Canada) de 1.5m et USB DH Labs modèle SilverSonic Mirage de 3 mètres, l’amplificateur est un B&K 200.2 Reference (USA) qui délivre 200w par canal utilisé en alternance avec un amplificateur Reimyo 777 (Wynn Audio). Le meuble Tripode est un modèle « Amadeus » structure métal d’acier canadien, tablettes optimisées par mes soins, l’acoustique a été réalisée par www.inovaudio.com (Canada) et www.prodesignaudio.net (Canada)

Tous les câbles sont fait au Canada pour le magazine, selon nos spécifications.

Super Tweeter Redson RS-17B posé soit sur un tripode acier inovaudio™, soit en dernier sur une plaque d’acier de 16lbs/7,25kg, mais à la fin de nos essais, j’ai pris la liberté de tout retirer, le système étant devenu autonome suite à son optimisation.

L’amplificateur Reimyo 777 lui aussi de 200w / canal est l’alternative high end, qui je dois bien l’avouer, nous a tous littéralement stupéfait. Mais ce genre de qualité a un prix…

J’ai acheté l’amplificateur B&K sur le conseil de Mario Gagnon, propriétaire de la boutique Audio d’Occasion, sur la rue Ontario à Montréal. Je le remercie pour le prêt avant l’achat et sa confiance.

Conclusion

Je vais sans doute me répéter, mais c’est depuis 2007, l’expérience la plus jubilatoire qu’il m’ait été donné de vivre dans mon espace de travail et de plaisir auditif.

Jamais au grand jamais à ce niveau de prix, c’est à dire environ US 4000$ livré chez vous; un haut-parleur n’aura su captiver autant mon attention. J’ai bien essayé de comparer avec toutes sortes d’enceintes acoustiques traditionnelles, bass reflex ou closes, mais rien de comparable à l’horizon.

J’ai eu ce projet en main depuis le 25 décembre 2014 à ce jour, ce qui m’a tenu occupé durant toute cette période a été les écoutes de musique bien entendu, mais également la recherche du moyen d’augmenter encore les performances.

Vous avez été quelques uns à vous déplacer pour les entendre. Certains sont littéralement tombés en amour, d’autres on découvert ce qui se cachait en arrière de la Hi-Fi, mais aucun d’entre eux n’est resté indifférent.

Concernent le filtre séparateur de fréquence il est de type passif, et la coupure se fait à un seul endroit ~450jz +/-5%. Notez le soin apporté à la qualité des condensateurs. Les connecteurs binding post sont des Mundorf en cuivre, qui peuvent recevoir soit une fiche de type banane soit des fourches avec vissage de contact.

J’ai successivement essayé plusieurs électroniques, pour à la finale n’en conserver qu’une seule, l’amplificateur Reimyo 777. Certes, le tarif stratosphérique de cette électronique japonaise exclu immédiatement de l’équation la notion de rapport/qualité prix; mais de vous à moi, la sonorité obtenue, nous a convaincu de laisser pour un un temps de côté ce genre de considération. Profiter de l’instant, c’est déjà pas si mal, pourvu que ça dure.

Savoir faire une place au high end, c’est toujours intéressant pour un passionné d’audio.

L’ampli Reimyo 777 est respectueux des timbres, sa balance tonale est quasi parfaite, pas ou peu de coloration, donc, une sonorité neutre dans le sens non contrastée. Evidemment, cela amène un autre point, celui de savoir apprécier cette caractéristique, car nous sommes tous conditionnés à n’écouter de la musique qu’en partant de nos références ou habitudes, ce qui est parfois une erreur. Un piano Steinway type D grand concert doit sonner comme tel et non comme un Bösendorfer 290, si vous voyez ce que je veux dire… On a souvent tendance a exagérer les contrastes, pousser un peu la basse ainsi que les aigus, histoire de se donner l’illusion d’un grand son, mais en fin de compte c’est faux. Oui, il doit y avoir de grands écarts dynamiques, mais le tout doit être intégré dans le message musical, en autant que la prise de son et le travail de mastering l’autorise, bien entendu.

Dans notre contexte, la plage dynamique est étendue au max. 20Hz up to 20kHz dans un silence appréciable, sans distortion audible, 200 W X canal, une puissance respectable dans un gant de velours et par dessus le marché la libération de toute l’émotion qui peut se dégager du message musical dans un écrin stéréo en 3D.

Les pianissimo tout comme les fortissimo sont redoutables. Sur certaines percussions (Jazz Variants), on a la sensation physique de se faire boxer … Sur certaines autres plages musicales le bruit de scène et celui de la salle est perceptible, audible sans avoir à tendre l’oreille, j’ai en mémoire Bob Walsh en concert, c’est de toute beauté, on entend distinctement absolument tout, son pieds tapant la mesure sur le stage, son tabouret qui grince, sa respiration… Essayez de reproduire la même chose avec d’autres enceintes acoustiques du même tarif et on en reparlera 🙂

Notre dernière expérience du genre avait été avec des Lafleur Audio X1 de dernière génération. On parle ici d’enceintes acoustiques de haut de gamme, élaborées dans les règles de l’art.

Une expérience rare. Une forte remise en question sur la pertinence d’emprunter telle voie plus qu’une autre afin de parvenir à reproduire les sons… non seulement les sons, mais aussi l’émotion qui s’en dégage. C’est d’ailleurs sur ce point que tous les avis convergent. On a l’impression d’être devant le stage, dans la salle de spectacle, à quelques mètres de l’artiste, cette sensation que l’on ne rencontre généralement que sur des systèmes très haut de gamme, a littéralement conquis les auditrices et auditeurs qui se sont présentés chez nous.

Suite à ce débordement, j’ai qualifié le projet PureAudioProject 15TB le Pure Emotion Project et sans aucune arrière pensée. N’en déplaise aux vendeurs de matériel Hi-Fi hors de prix, l’expression, « High End, Not High Priced » prend tout son sens ici, en particulier pour les « mécréants » que nous sommes à ne devoir nous contenter que de peu habituellement, faute de moyens financiers suffisants.

PureAudioProject 15TB is a stairway to heaven.

Un autre aspect à considérer avec ces enceintes acoustiques PureAudioProject 15TB, c’est leur facilité d’être alimentées en puissance. Sur ce point, une fois encore, elles ne sont pas exigeantes, leur efficacité de 93db en moyenne si je tiens compte du fait que les deux woofers de 15 pouces par enceintes sont donnés pour 97db et le full range Tang Bang à 93db.

La surprise est venue, une fois de plus, de chez BC Acoustique et son amplificateur intégré EX332D (1500$), qui nous a bluffé par la facilité qu’il a eu à prendre la place juste après le Reimyo 777 (28 500$). Nous l’avons écouté attentivement en mode intégré, aucune valeur de correction tonale. Résultat tout à fait probant et à la hauteur des espoirs de n’importe quel humain normalement constitué. Le EX332D est vendu au Canada tenez vous bien 1500$ taxes incluses.

L’ensemble constitue non pas le bargain du siècle, il ne faut pas exagérer, mais une affaire en or, si l’on tiens compte du coût en rapport des prestations sonores… j’ai déjà entendu des systèmes dit « Hi-Fi » de plusieurs dizaines de milliers de dollars, jouer très en dessous de ce couple BC Acoustique EX332D + PureAudioProject 15TB, qui nous donne un total de 7000$ tout compris avec le taux de change actuel.

Donc, voilà une solution qui saura satisfaire les plus exigeants et les moins riches d’entres vous. Qui ne voudrait pas rouler en Audi A8 pour le prix d’une Honda Civic? Et bien nous en sommes là…

Pour en terminer, vous vous demandez certainement si ce projet Open Baffle est sans défaut?

Je vous répondrais qu’il n’est pas parfait, que l’on peut voir quelques défauts mineurs sur le bambou et les inserts sous les pattes en bois, mais rien de majeur. Qu’avec beaucoup d’attention et de soin, notamment sur le couplage, le découplage, l’angle de propagation, la recherche du meilleur placement, mais surtout le point d’équilibre, je vous dirais qu’il n’y a pas grand chose à mettre en comparaison … en fait, il n’y a rien à ce niveau de prix, dois je vous rappeler que nous sommes à la frontière des 4000$ US livré chez vous! Wake up … les performances que nous avons atteint dans nos locaux nous portent à croire que pour rivaliser vous devriez débourser par loin de 4 ou 6 fois cette somme, juste pour les haut-parleurs.

Même avec notre solution d’up grade, nous restons dans le budget, tout en augmentant de +50% les performances.

Existe-il d’autres projets d’open baffle sur le marché?

Oui, ça fait 50 ans que le concept est largement diffusé partout sur la planète, mais aussi simple que le PureAudioProject 15TB et aussi facile à vivre? je n’en ai pas encore rencontré.

Voici quelques autres pistes si le cœur vous en dit : Le haut parleur haut de gamme Davis 20 DE8 qui est importé par le même distributeur que BC Acoustique au Canada, c’est à dire monsieur Jean-Marie Suard et son fils Baptiste.

Ou encore, Voxativ, Surreal Audio, Ripole, Supravox, Orion de chez Linkwitz, sans oublier les fameuses Jamo 907 … mais là mes amis, accrochez vous bien … car ça décoiffe en terme de budget.

Le projet PureAudioProject 15TB dans sa version de base, c’est à dire tel que tout un chacun peut le recevoir chez lui, sera présenté au salon de Montréal dans quelques jours. Vous aurez tout à loisir la chance de pouvoir écouter votre musique, tous les styles, car son concepteur, monsieur Ze’ev Schlik est un chic type et un mélomane averti.

Bon salon à toutes et tous.

Au moment où je publie ces lignes, le PureAudioProject 15TB est sorti de mon système, il est sagement emballé et prêt à être expédié pour le salon… Leur sonorité me manque déjà et mon système de référence aussi bien élaboré soit il ne parvient pas, tout proportion gardée, à combler ce vide.

