Boulder phono 2108

Boulder se fait le chantre de la technologie au service de l’analogique.

Je ne savais pas que Boulder fabriquait autre chose que des amplificateurs, à la lecture des caractéristiques de ce pré-phono, je crois que vous serez d’accord avec moi pour affirmer que Boulder possède un savoir faire plus étendu.

Le modèle 2108 est la seconde génération de préamplificateur phono Boulder.

La série 2100 est la gamme de produits la plus performante de Boulder en production. Les amateurs de vinyles vont apprécier de conjuguer technologies/performance/analogique.

Les fonctionnalités et améliorations de cette édition 2108 incluent:

Courbes d’égalisation multiples. En plus de la courbe standard RIAA EQ, le 2108 comprend:

trois courbes supplémentaires sélectionnables via un bouton via le panneau avant: FFRR, Columbia et EMI. Les courbes d’égalisation permettent une lecture correcte et précise des disques LP réalisés avant 1954.

Bonne nouvelle, en option sur le modèle Boulder 2008, ces courbes d’égalisations sont désormais incluses en standard sur le 2108.

• Conception à double châssis.

Toute l’électronique audio et les fonctions de commande sont contenues dans un châssis en aluminium et tous les circuits d’alimentation sont dans un boîtier séparé, ce qui sert à isoler le bruit, du moins empêcher le bruit ou le ronflement de l’alimentation AC d’interférer avec les micro-signaux audio à gain élevé, très sensibles.

• Gain supérieur de +10 dB pour les cellules MC.

La réduction du niveau de bruit de fond du 2108 a permis pour une augmentation du gain pour les cellules à bobine mobile à faible débit. Le résultat est une nette amélioration de la résolution de bas niveau et une dynamique accrue.

• 995 étage de gain.

Le 2108 emprunte l’étage de gain du 995 de Boulder, modulaire à circuit discret.

Pour une distorsion et un bruit de fond considérablement réduits.

Cette réduction entraîne des améliorations substantielles sur la clarté et une récupération des signaux de bas niveau. Tous les circuits 995 sont enrobés dans une résine époxy exclusive pour une stabilité thermique constante et une fiabilité accrue, ensuite montés dans un boîtier en aluminium usiné avec précision.

• Passage sur un démagnétiseur de cartouche MC. Une paire de connexions RCA est incluse à l’arrière du panneau pour permettre l’utilisation d’un démagnétiseur de cellule externe pour certaines cartouches MC.

• Construction Dual Mono entièrement équilibrée.

Les entrées et les sorties sont de haute qualité, symétriques à 3-conducteurs sur XLR et tous les circuits audio sont réalisés en configuration dual-mono pour augmenter la séparation des canaux gauche et droit.



• Trois entrées et deux sorties. Trois entrées par canal sont disponibles pour connecter plusieurs tables tournantes ou bras de lecture, chacune avec des personnalisables pouvant être adaptées aux besoins du client.

Ceci afin de répondre aux besoins de charge résistive et capacitive de certaines cartouches phono. Deux sorties sont incluses pour alimenter à la fois un système d’écoute principal et / ou un système d’enregistrement.

• Système silencieux pour la commutation et les contrôles.

Toutes les fonctions et commandes sont actionnées avec un système logique pour éliminer tout bruit qui potentiellement pourrait rayonner de l’intérieur, tel que celui émis par le microprocesseur.

• Tous les réglages de chargement et de gain de cartouche sont personnalisables sur des cartes spécifiques, selon un procédé propre à Boulder.

Tout le chargement des cartouches est géré par une seule résistance de haute précision au lieu de toutes sortes de commutation ou système de chargement contrôlé à distance. Ceci afin de limiter la perte et la distorsion.

• Fonctionnalités supplémentaires: les autres fonctionnalités comprennent un filtre coupe-bas sélectionnable avec filtre passe-haut 10 Hz, 20 Hz ou Out, mode True Mono sélectionnable pour les enregistrements monophoniques joués sur une cellule stéréo, amortissement et blindage étendus pour chacun des transformateurs principaux

pour éliminer le hum dans les étages audio ou le buzz audible du châssis.

2108 Phono Preamplifier 18” W x 15.3” D x 5.75” H (37 lbs.)

45.7 cm W x 38.9 cm D x 14.6 cm H (16.8 kg)

2100 Power Supply 18” W x 15.3” D x 5.75” H (48 lbs.)

45.7 cm W x 38.9 cm D x 14.6 cm H (21.8 kg)