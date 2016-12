Jean-Marie Reynaud offrande supreme V2

Music & Emotion trail.

Quand une enceinte acoustique française rencontre un amplificateur canadien et qu’il y a de l’Amour dans l’air ce n’est pas un simple hasard, cela ne s’explique pas, ça ne se quantifie pas, ne se monnaye pas, ça se vit au travers de nos sens 🙂

Il faut bien le reconnaître, l’humain se distingue par sa fantastique faculté de créer… entre autre, et c’est bien de cela dont il va être question dans ce nouvel article; de créativité, de performances audio, d’un père qui a su transmettre à son fils sa passion de la reproduction fidèle de la musique, de l’Amour de son métier, d’enceintes acoustiques, d’Emotions.

Je suis du type enthousiaste du fait d’avoir la chance de posséder un auditorium professionnel; j’y ai mis du temps, de l’énergie, pour un seul but, accéder à 100% de la performance en audio. Il me passe entre les mains toute sorte de matériel, dont la plupart ne seront jamais publié. Ceux qui le sont en revanche, est ce qu’il est courant d’appeler « la crème de la crème ». Entendez par là, un produit digne d’intérêt qui sort résolument du lot. Croyez moi, en dehors du pouvoir mystérieux du marketing, peu de produits peuvent se prévaloir de cette distinction. Certes, tout n’est pas mauvais, loin de là, mais qu’en est-il en réalité, une fois mis en contexte? En avons nous toujours pour notre argent?

Je vois que vous savez où je veux en venir… Les meilleurs sont ceux qui font preuve de plus d’humanité que d’appât du gain, cette transition entre l’homme et la technologie, l’un au service de l’autre et non aliéné à l’autre, nuance.

Qui n’a jamais écouté son système Hi-Fi dans une acoustique contrôlée, ne l’a jamais entendu s’exprimer à 100%.

Ecouter de la musique dans une acoustique adaptée, c’est la garantie d’obtenir toute la performance du matériel offert au banc d’essai et de pouvoir en parler avec les mots justes.

Nous avons initié la rencontre pour votre et notre plus grand plaisir.

Vous souhaitez participer à nos écoutes ou simplement vérifier le bien fondé d’un bon traitement acoustique?

Rien de plus simple, contactez nous magazineaudio(at)gmail.com et prenons rendez-vous, nous sommes situés entre Montréal et Québec, à la campagne, au calme, loin des turpitudes de la ville.

De fait, je suis doublement chanceux. Je possède encore pour quelque temps le merveilleux amplificateur canadien Bryston 14B SST3 et parallèlement à ça, comme le sujet vient d’être lancé, j’ai reçu une paire d’enceintes acoustiques Jean-Marie Reynaud, modèle Offrande Supreme V2.

Chanceux dans le sens où c’est du très très beau matériel hi-fi, rare dans nos contrées, mais également parce qu’il s’avère être un match parfait, c’est une pure coïncidence et c’est chez nous que ça a eu lieu.

Jean-Marie Reynaud offrande supreme V2

Date de naissance du premier modèle : 1994

Voici le contexte de cet essai:

Le sujet principal: Enceintes acoustiques JMR Offrande Supreme V2 reçues début juillet 2016.

Tarif au Canada : $9900 + Tx la paire.

Le sujet secondaire: Amplificateur Bryston 14B SST3, reçu début avril 2016.

Tarif au Canada : $10495 + Tx

Les Offrandes Supreme V2 se présentent emballées sous la forme de 1 carton par enceinte + leur grille amovible magnétique respective et un troisième carton pour les pieds. Ces derniers viennent automatiquement ensemble, vous n’aurez donc pas à vous soucier sur quoi vont reposer les moniteurs, les gens de chez JMR ont pensé à vous faciliter la vie, mais il y a une autre raison, celle d’offrir un prolongement naturel vers le sol, et nous savons tous à quel point cela peut faire comme différence si l’enceinte est adéquatement couplée ou non sur son support.

Toute la quincaillerie est livrée ainsi que des pointes et coupelles en métal qui font office de support au sol.

Note: j’ai utilisé mes propres pointes et contre-pointes, afin de maximiser les performances.

En regardant attentivement sous la plaque des pieds on constate 5 emplacements (insert M6) où visser les pointes. J’ai immédiatement compris que l’emplacement situé en plein centre pouvait servir à l’écoulement optimal des vibrations. Ainsi donc, après quelques essais, c’est un montage à 3 points qui a été adopté, deux points avant + celui du centre, l’arrière étant juste là pour maintenir l’équilibre sur le point central. Ce montage est de loin le plus performant, pas simple à mettre en œuvre, mais performant, alors, je vous le conseille sans détour.

Avec ce principe à 3 points, le gain sur les transitoires est majeur, tout en favorisant la dynamique dans le respect de l’équilibre tonal. Ceci influence également notre perception de l’image stéréo qui gagne en effet 3D, du fait d’une meilleure plage dynamique. Zéro coloration, zéro trainage, zéro voile, le son s’échappe librement par tous les pores de ses membranes.

Nous avons bien entendu essayé une autre sorte de pieds, histoire d’avoir une alternative, mais ceux livrés d’origines sont bien étudiés.

Autre bonne nouvelle, on retrouve déjà installé sur les borniers en arrière de chaque enceinte des straps de la même nature que les câbles de haut-parleurs. (câbles optionnels). C’est dans cette configuration que j’ai effectué cet essai.

Il sera plus facile d’utiliser des fiches de type « banane », car pour entrer les modèles type fourche, l’espace est trop réduit, du moins si comme moi, vous êtes utilisateur des modèles Furutech CF-201 R, ça ne fonctionnera pas.

Vous noterez la présence d’une sorte de boulon en vis à vis du woofer, qui doit servir à contraindre mécaniquement le contre baffle (plaque avant qui supporte les haut-parleurs) en latté de hêtre massif de 28mm découplé par un viscoélastique. Ceci afin d’isoler le coffret des vibration indésirables.

Ces moniteurs de taille respectable offrent un compromis honorable visuellement parlant et nous nous sentons en présence d’un instrument à reproduire les sons, fait par des humains qui ont plusieurs années d’expérience, pour des humains qui savent apprécier et sont sensibles à la belle musique.

Une fois assemblées il n’a pas fallu longtemps pour leur trouver une juste place au sein du système. Facile à vivre, c’est en les écartant de 105 pouces soit 2,66 mètres (centre du mid bass); la position au point d’écoute est à environ 3,50 mètres soit 138 pouces. le mur arrière est à 67 pouces et 3/4 soit 1,72 mètre.

Notes personnelles à « chaud »

Après avoir lu attentivement les conseils d’installation du manufacturier, très bien fait au demeurant, je commence à mieux les comprendre, à domestiquer ces enceintes. Les pieds se révèlent être très versatiles et meilleurs que je ne le pensais. J’ai finalement adopté un système à 3 pointes sur 5, deux avant et la centrale, idée géniale que d’avoir pensé à installer ce cinquième support au centre, pile sous l’écoulement logique des vibrations! Les gens de chez JMR sont avisés.

Donc, comme je le disais plus haut, j’ai utilisé mes pointes et contre-pointes, le résultat avec le montage à 3 points est étonnant. Le grave gagne en lisibilité, le médium aigu est su-per-be! L’écoute pas si égoïste que ça en définitive. Je me surprends tous les jours en expérimentant de pouvoir affiner le son à mon goût.

J’aime également l’image stéréo, car en écoute de type « hi-fi », c’est à dire à plusieurs mètres, les enceintes disparaissent littéralement, laissant place à un effet 3D, qui sur certains enregistrements procurent aussi une intimité avec l’artiste, comme seul mes open baffle étaient capables de nous le donner.

Si au début le grave était un peu ronflant, trainant légèrement, il s’avère maintenant parfaitement à sa place. Mon conseil, laissez leur de l’espace, en arrière et sur les côtés, laissez les Offrande Supreme respirer et elles vous le rendront au centuple.

J’avoue que l’ampli Bryston 14B SST3 est un match parfait, je ne pouvais rêver mieux!

Caractéristiques des haut-parleurs:

L’Offrande Suprême V2 est équipée d’un haut-parleur médium-grave de 18 cm de diamètre à membrane en carbone/Kevlar/graphite, non tissé. On note la présence d »un dôme cache poussière convexe à épaulement anti tourbillonnaire au profil optimisé dans le but de limiter les ondes stationnaires générées par le fond du cône. Le châssis est en Zamac (fonte d’aluminium) moulé, supporte un aimant à double ferrite, et bobine mobile de 38 mm sur support Kapton.

La charge de ce haut-parleur est particulièrement complexe, puisqu’elle fait appel à quatre cavités couplées entre elles, avec amortissement progressif. La dernière de ces cavités débouche sur un évent laminaire en face avant, tapissé d’un revêtement en feutrine.

Le tweeter de cette V2 est la modification la plus visible, si on fait référence à la première version de cette enceinte. Il s’agit d’un double tweeter à ruban, ce montage sert à limiter la création d’ondes latérales parasites. il est monté dans un pavillon en aluminium massif hyperbolique. Ceci afin d’améliorer le rendement et réduisant la directivité jusqu’à 30°, ce qui est d’habitude une caractéristique des tweeters à ruban souvent très directifs.

Dimension totale des rubans conforme au nombre d’or et fabriqués selon les spécifications propres à JMR, là encore pourquoi ne suis-je pas étonné, rien n’a été laissé au hasard une fois de plus.

Nous nous en doutions un peu, le filtre à été totalement revu, il présente une pente de 12 dB/octave dans le grave, et 18 dB/octave de l’aigu.

Fréquences de coupure 2200 Hz, preuve que le tweeter travaille parfaitement bien pour être capable de descendre aussi bas.

Câblage « en l’air » sans circuit imprimé.

Offrande Suprême V2

Origine : France

Tarif au Canada: 9900$ la paire, en passant par le circuit des revendeurs,

Dimensions : 24 cm x 110 cm x 42 cm (avec le pied)

Poids : 26 kg

Rendement : 91 dB / 1W / 1m

Impédance : 6 à 8 ohms (nominale)

Bande passante : 30 Hz à 25 kHz (± 3 dB)

Puissance nominale/crête : 90 W/290 W

Pour en apprendre plus sur ces enceintes acoustiques, mieux que je ne saurais le faire et sur la manufacturier Jean-Marie Reynaud : http://jm-reynaud.com/offrande-supreme-v2.html

Strengths/ Points forts :

Construction et optimisation,

Haut-parleurs fabriqués sur cahier des charges,

Fait en France,

Finition,

Pieds assorti pour chaque enceinte avec 5 points de couplage possibles,

Musicalité,

Image stéréo stable en 3D et non égoïste,

Capable de transmettre l’Emotion.

Weaknesses/Points faibles :

Binding post génériques mal adaptés à tous les connecteurs de fil haut-parleur,

Contre-pointes en métal.

Conclusion

Amplificateur Bryston 14B SST3 et Offrande Supreme V2 forment un couple idéal, un mariage parfait. L’Amour, ça ne s’explique pas et dans ce cas, ça s’entend.

Toutes les caractéristiques qui sont habituellement les grands classiques de l’optimisation, ont été mis en œuvre dans la fabrication de l’Offrande Supreme V2. Après Genesis et Lafleuraudio, c’est bien la première fois que je constate autant d’efforts de la part d’un manufacturier industriel pour offrir au client un tel degré de performance.

Couplage, découplage, mise en phase mécanique et électronique, diffuseurs, cône diffracteur pour contrer les ondes stationnaires, charge complexe du mid bass, prolongement naturel du pieds à 5 points de couplage, câblage en l’air, composants triés, drivers fait sur cahier des charges, liste non exhaustive.

Avez-vous déjà vu ça chez un autre manufacturier?

Les Jean-Marie Reynaud Offrande Supreme V2 ne sont sans doute pas les plus chères du catalogue JMR, ni les plus prestigieuses, néanmoins elles se sont forgées une solide réputation. Dignes héritières d’une longue lignée d’instruments à reproduire non seulement les sons, comme n’importe quelle enceinte acoustique, elles héritent également d’un petit supplément d’âme, cette touche d’humanité qui les distinguent dès les première notes, du reste du « troupeau ».

Je n’ai pas mis longtemps à les apprécier; à vrai dire, dès la sortie du carton elles se sont mises à chanter, ce n’est que plus tard que j’ai peaufiné l’installation pour véritablement obtenir un son haute-fidélité de très haut niveau.

Le manuel de l’utilisateur est très clair et les conseils de positionnement pertinents, suivez les et cela vous conduira rapidement à la récompense, un son digne des meilleurs enregistrements, une immersion palpable au cœur de la musique.

Ne cherchez pas midi à quatorze heures ou d’équivalent, je n’en connais aucun à ce niveau tarifaire. La seule référence qui me vienne à l’esprit ce sont les moniteur LafleurAudio X1, il ne me vient aucun autre modèle en tête.

Le soin apporté à l’ébénisterie, filtre, couplage et découplage, sont à citer en exemple, si on compare ce qui se fait habituellement dans l’industrie. On dirait presque un montage sur mesure pour chaque paire. le soin particulier de leur conception relève d’une grande maîtrise des différents paliers de l’optimisation. C’est la différence entre un simple assembleur et un génial manufacturier.

Pour avoir connu le premier modèle d’Offrande, l’évolution est majeure en terme de dynamique subjective et d’équilibre tonal. les premiers modèles souffraient d’un petit embompoint dans le bas du spectre et le médium aigu ne filait pas aussi haut qu’aujourd’hui.

À qui s’adresse l’Offrande Supremme V2?

Virtuellement à tout le monde. Sachez cependant que Jean-Marie Reynaud le père originel de l’offrande supreme V2, a conçu cette enceinte pour les amoureux de beau son. Non pas seulement les audiophiles, mais à tous les mélomanes, soucieux, attentifs, touchés par l’ambiance d’un concert, la tessiture d’une voix, la richesse harmonique.

Tous ces petits détails qui nous échappent trop souvent et qui ont fait de la hi-fi l’ombre d’elle même au fil du temps. Ces enceintes sont le reflet de l’âme de son concepteur, on ne peut qu’être admiratif par le soin apporté à leur conception. Les voix sont magnifiques, les instruments acoustiques vibrants, l’ambiance palpable… se dessine devant nos yeux, une scène large, profonde, d’une hauteur logique, sans artéfacts, qui fourmille de détails quasi imperceptibles sur d’autres modèles de haut-parleurs.

En autant que l’électronique puisse le donner, l’Offrande Supreme V2 saura le transmettre, sans fard.

Elles excellent sur les petites formations de jazz, classique, pop, électro, sans oublier l’Opéra qui transcende leur capacité. Les orchestres symphoniques ne leur font pas peur, mais sur certains passages, on sent un manque d’extension dans le bas du spectre, ce qui est parfaitement normal en regard de leur taille modeste ainsi que celle du mid bass de 18cm, pour rendre la respiration de la salle ainsi que les forts écarts SPL.

La tenue du grave est cependant étonnante et l’équilibre tonal magnifique d’un bout à l’autre du spectre sonore, aucun trou, aucune bosse, il faut l’entendre pour le croire. Tout est parfaitement en phase!

La nature même des aigus a retenu immédiatement mon attention, c’est précis, net, aérien, détaillé. Grâce aux bons soins de l’amplificateur Bryston 14B SST3 on est capable d’aller chercher jusqu’à d’infimes subtilités dans le message musical qui d’habitude, passent quasiment inaperçus.

Je n’ai rencontré leur limite que sur des enregistrements de drums et percutions à très fort volume.

Malgré une efficacité de 91db, il reste que le choix des pentes du filtre, respectivement 12 et 18db/octave, impose plus de composants à traverser, je ne saurais trop vous conseiller un amplificateur d’une puissance au moins égale à 150w / canal, afin de profiter d’un souffle cohérent à bas comme fort volume.

Le choix du type de conception de votre électronique vous appartient, j’ai pour ma part choisi le solid state, mais rien ne vous empêche d’explorer la piste du tube, les Offrande Supreme ne protesteront pas 🙂

Quant au couplage au sol, expérimentez la version à 3 points, vous m’en direz des nouvelles!

En tout temps l’image stéréo s’est révélée stable, 3D et non égoïste, je veux dire par là que je m’attendais à obtenir un « sweet spot » super centré et en réalité, pas tant que ça. J’ai aussi apprécié l’écoute en mode monitoring, à savoir très proche, intime.

J’ai eu la chance de pouvoir pousser les performances à leur paroxysme sur plusieurs semaines, dans des conditions acoustiques favorables et c’est ce qui m’a conduit à ces conclusions. Achat recommandé pour les amoureux des voix, instruments acoustiques et petites formations de jazz. Un son haut de gamme, pour un tarif à la hauteur de l’humain, Emotion à la clé, j’en témoigne.

Cette enceinte ne s’adresse pas aux blasés de la Hi-Fi, elle va séduire les plus sensibles d’entres nous, celles et ceux qui ont encore quelque chose entres les deux oreilles, les authentiques puristes en quête de frisson.

La haute-fidélité en a déçu plus d’un au cours des 20 dernières années en affichant des prix stratosphériques pour des performances médiocres, peu à peu le chaland a fui comme la peste le chant des sirènes. Jean Marie Reynaud nous insuffle donc un vent de fraîcheur avec ce modèle Offrande Supreme V2. Nous voilà propulsé aux belles années où l’Emotion d’une écoute dans le respect de l’interprète comptait plus que le « look chic et cher ».

Le mot de la fin revient à son concepteur, Jean Marie Reynaud qui a su exprimer tout ce que nous avons pu constater et vivre au sujet de l’Offrande Supreme. On pourrait dire, mission accomplie, ce manufacturier français fait honneur à sa profession et honore ses clients.

Merci d’avoir pris le temps de lire ce compte rendu.

« Très vite après les premières ébauches de son étude technique, les premiers tests et sans doute en raison des potentialités qu’ils révélaient, l’OFFRANDE a été pour moi une source continue de passion, d’étonnements et de joies.

Sa faculté unique à respecter l’intimité et le phrasé de la musique, son univers sonore riche sensible et timbré, sa capacité particulière à créer un lien émotionnel étroit et fort entre la musique et l’auditeur en font un reproducteur sonore à part, extraordinairement émouvant et attachant avec lequel chaque instrument de musique retrouve son propre espace dans lequel il s’épanouit librement.

Depuis sa naissance en 1994 je n’ai eu de cesse de la faire évoluer afin de la rendre à chaque nouvelle étape encore plus proche de la musique et des musiciens.

Aujourd’hui l’OFFRANDESUPREMEV2 témoigne de ma recherche têtue du meilleur résultat possible.

Les plus infimes détails de son architecture et de ses composants ont été méticuleusement optimisés afin que rien d’artificiel ou de mécanique ne puisse entraver ses performances et sa respiration naturelle.

L’OFFRANDESUPREMEV2 est conçue pour ceux que le spectacle d’une certaine « haute fidélité » a cessé de séduire. Plus que jamais elle permet de comprendre sans effort le discours musical et l’intention artistique des interprètes. C’est sa plus grande richesse et sa plus grande force. »

Jean Marie Reynaud

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

« L’acoustique est à la musique, ce que le sel est à la nourriture. » – Marc Philip