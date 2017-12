Le système hi-fi de Marc

Le système de référence Haute Fidélité et cinéma maison de Marc PHILIP, reporter-photographe, fondateur et éditeur de www.magazine-audio.com et directeur de www.inovaudio.com

Composantes hi-fi system

Lecteur numérique CDP integris (made in Canada) by Aurum Acoustics

(made in Canada) by Aurum Acoustics Platine analogique Rega RP-3 signée Zilon + cellule MC-2 de chez Charisma Audio,

Relay de Mass Fidelity relié en Bluetooth à un iPod 4,

Amplificateur B&K 200.2 Reference de 2X200w solid state (USA)

Enceintes acoustiques de type open baffle PureAudioProject Trio15 Horn 1.

La pièce située au sous sol mesure : 7 mètres (22,9feet) de large X 11,58 mètres (38feet) de long X environ 2,13 mètres (7feet) sous plafond.

Super Tweeter Redson RS-17B sur tripode acier inovaudio®,

Prise murale d’alimentation AC sur la partie numérique FI-50 (R) + boîtier distributeur RTP-6 by Furutech

Câblage de référence

Câbles AC power : FIGARO Hybrid power cord, by BlueBerry Hill Audio, made in Canada,

Hybrid power cord, by BlueBerry Hill Audio, made in Canada, Câbles RCA, copper line stage interconnect, modèle de la gamme Emotion carbon fiber, made in Canada (Design de Marc Philip pour magazine-audio), connecteurs RCA rhodium Furutech en carbone, CF-102(R),

Câbles XLR, modèle de la gamme Emotion carbon fiber, made in Canada (Design de Marc Philip pour magazine-audio) connecteurs Furutech FP-602(R),

Câbles XLR Carbon : Silver line stage interconnect, modèle Figaro BlueBerry Hill Audio, made in Canada (Build for the magazine with Furutech CF-601-602 (R) connector),

Câbles RCA silver filotex, traitement de cryogénisation par Gocryo, connecteurs RCA filament rhodium Furutech

Câbles RCA silver filotex, traitement de cryogénisation par Gocryo, connecteurs RCA rhodium Furutech en carbone, CF-102R

Câbles de haut-parleurs : CARDAS , Neutral Reference, Furutech rhodium banana plugs,

, Neutral Reference, Furutech rhodium banana plugs, Câbles de haut-parleurs, modèle de la gamme Emotion carbon fiber, made in Canada (Design de Marc Philip pour magazine-audio), connecteurs spade + banana rhodium Furutech en carbone,

Jumperflux-B by Furutech , connecteurs rhodium.

Alimentation électrique Red Box et Titanium Box un concept inovaudio® (fait au Canada), Furutech Duplex Receptacle FT-D20A Rhodium + Schuko rhodium + IEC Furutech FI-09 Rhodium.

Mobilier et accessoires

Meuble inovaudio® de la série « Amadeus » (made in Canada) by By myself

Pointes et contre-pointes inovaudio®, made in Canada.

Supports tripodes en acier noir texturé pour les super-tweeters et le panneau quadratique 2D, by inovaudio®, made in Canada.

Traitement acoustique

Panneau diffuseur quadratique 2D mk II en avant inovaudio®, made in Canada.

Panneau diffuseur quadratique 2D mk I X 2 en arrière inovaudio®, made in Canada.

Panneaux diffuseurs quadratiques verticaux, murs droit et gauche inovaudio®, made in Canada.

Double panneaux courbes de type absorbeurs, joues en cerisier massif inovaudio®, made in Canada.

Diffracteur et bass corner inovaudio®, made in Canada.

Accessoires & périphériques

Musique dématérialisée via un Mac Book Pro i5, 8 Go de RAM, 512 Go Disque Dur SSD Crucial M100;

USB DAC Concero HP (DSD/DXD) by resonnessence labs (Fait au/made in Canada),

Disque dur externe pour le data via USB et Thunderbolt + carte SD de 16, 32 et 64GB;

Carte son USB2 externe E-MU 0404 by creative professional + Microphone Dayton EMM6 calibré à 45°, 90° et 180°;

Câble USB de 1.5 modèle Figaro Silver de chez BlueBerry Hill Audio, made in Canada et un câble USB de 3 mètres, modèle DH Labs Mirage (SilverSonic), blindé RFI/RMI.

Casque Shure SE 420 intra auriculaire;

Casque Audio Technica ATH-ANC3 équipé du Noise Cancelling;

Casque semi ouvert Electrostatic Dynamic Systems AKG K340;

Casque semi ouvert Sennheiser HD598;

Casque ouvert Sennheiser HD800.

Générateur d’onde biologique, modèle Juniwave 2 + mise à la terre virtuelle sur le Mac Book Pro et le CDP integris, le tout fabriqué par www.junilabs.com (Fait en/made in France).

Cinéma maison 2016

La pièce mesure 2,45 m sous plafond, 3,52m de large, 5,50 mètres de long. Soit une superficie de 19,36 m2, avec une large ouverture sur un côté donnant sur une salle à manger.

Projecteur vidéo Sony VPL-HW40ES,

Ecran électrique transonore EluneVision AudioWeave Studio 4K de 112po soit 2,84m de diagonale version 4K transonore de dernière génération,

N.A.S Qnap TS-421 avec 4 disques dur d’une capacité de 4 To chaque, pour un total de 16 To,

Lecteur universel Cambridge 752BD,

Lecteur NMT Popcorn Hour C200, lecteur Blu-ray LiteOn, DD 1 Tera,

Deux mono blocs Gemincore en Class D de 140w chaque, dans un châssis aluminium/titane,

Receiver Yamaha RX-V 1065

Subwoofer SVS SB13 Ultra, modifié par mes soins avec une plaque d’acier de 30kg sur le dessus et montage à 3 pointes + contre-pointes, inovaudio®, made in Canada.

Enceintes acoustiques surround Gemme Audio G3,

Câble HDMI vers le TV Real Cable.

Câble HDMI Real Câble, de la source au receiver;

Boîtier de distribution électrique Furutech RTP-6,

Prise électrique Furutech GTX Rhodium,

Câble AC power de la source et de l’amplificateur : Modèle de Référence spécifique pour le magazine, (made in Canada), connecteurs FI-50 Furutech Rhodium,

Câbles de haut-parleurs, Modèles de Référence spécifiques pour le magazine (made in Canada), banana plugs Furutech Rhodium,

Traitement acoustique diffuseur 2D mk II + diffracteur mural inovaudio® (made in/fait au Canada)

Meuble tripode Art Métal inovaudio® (made in/fait au Canada).

Vue sur la partie arrière du salon multimédia qui mesure toujours 5,50 m de long / 3,52 m de large / 2,45 m de haut.

Instrument de musique utilisé

Guitare électro-acoustique Art & Lutherie (fait au Canada), modèle Wild Cherry.

Logiciels multimédia

