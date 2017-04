Acoustique et optimisation en mode stéréo 3

15: Il reste à renforcer le plancher et essayer un meuble tripode, mais là où vous êtes rendu, quel chemin parcouru en si peu de temps, comment qualifiez-vous le son de votre système hi-fi dans cette pièce?

J’aimerais qu’il soit possible de revenir au départ, juste le matériel sans acoustique, sans arrivée électrique soignée, ni optimisation, jusqu’à ce jour.

En fait c’est possible de repartir du début. Un beau jour je le ferais!

Personnellement je suis très satisfait de la qualité musicale qui s’exprime avec une grande définition sur toute la plage dynamique et ce, même à bas volume.

Je dépasse rarement le quart de l’ajustement de volume. Des amis audiophiles sont passés à la maison (joueur émérite de piano, guitare et flûte) et sont littéralement tombés en pâmoison sur l’écoute complète de Elvira Madiran de Mozart. Tout cela est obtenu par l’addition de détails qui se complètent l’un l’autre pour au final aboutir à une pièce extraordinaire où il fait bon vivre et se détendre.

16: Nous avons pu écouter toutes sortes de types de musiques, à des niveaux parfois très élevés, pensez vous avoir atteint le maximum de vos équipements et de la pièce? Pouvez vous imaginer vous rendre plus loin en terme d’Emotion musicale?

Je crois que l’environnement acoustique et visuel joue pour beaucoup. Oui il est possible de se rendre encore plus loin. J’imagine une pièce totalement en bois, de différentes essences. Par exemple le mur du fond, derrière les HP, en noyer noir. Un plafond en pin blanc…Des murs en bois de cerisier et érable avec des aspérités qui donneraient du relief pour éliminer toutes réflexions. Et dans les aspérités nous pourrions mettre des LED à puissance variable!!!

Quant au mur derrière la position d’écoute, je ne sais pas, je vais développer tout cela avec mon conseiller. Oh que oui il est possible d’aller plus loin en terme d’émotion musicale. L’acoustique c’est la maitresse des émotions. Suite en novembre 2017 lorsque mon frère débarquera.

17: Vous avez fait fabriquer un meuble pour ranger vos CD, dont toutes les dimensions sont basées sur la loi mathématique du nombre Phi, vous êtes le premier à ce jour à posséder un tel mobilier, qu’avez-vous à nous dire à ce sujet et pourquoi avoir choisi ces 3 essences de bois?

Les essences sont le chêne blanc scié sur quartier, le noyer noir et l’érable à sucre pour les tablettes. D’abord ces essences de bois sont Nord-Américaines, belles et disponibles au Canada. Le meuble ne contient aucun liant, est sain et écologique. Comme tout est placé et dimensionné en fonction du nombre d’Or, l’harmonie règne en roi et maître.

Conclusion

Il est temps de faire un premier bilan et décortiquer un à un les actions posées, afin de bien comprendre l’évolution.

Avant même que je mette les pieds chez monsieur G-D, je lui avais suggéré de faire poser une ligne électrique dédiée de 12 gauge avec une prise murale double Furutech NCF Rhodium, puis dans un second temps, d’envisager une seconde ligne électrique d’un calibre plus élevé de 10 gauge, sous gaine BX en aluminium, cette dernière étant destinée à l’amplificateur. Donc, l’idée vous l’avez compris est de séparer électriquement chaque type d’appareil, le numérique d’un bord et l’amplification de l’autre. Le gain est assez significatif, comme nous avons pu en juger.

Le système se compose de:

Amplificateur Jadis Orchestra (2 X 40w) avec comme source un lecteur de CD Moon Néo 260D équipé d’une entrée USB avec un DAC interne, le tout permet d’alimenter une paire d’enceintes Davis MV One de type large bande (Full range).

Un mot à propos du lecteur numérique Moon. Pour l’avoir démonté afin de voir ses entrailles, j’ai pu constater une grande rigueur apportée à la conception du châssis de l’appareil. Le couvercle supérieur est massif et correctement amorti, ceci ne doit pas être étranger à la qualité sonore de l’ensemble. C’est pour ainsi dire la première fois que je vois ça sur un appareil à moins de 3000$.

Les enceintes Davis MV One ont la particularité de ne pas utiliser de filtre, le son traverse le haut-parleur sans retenu, sans entrave, c’est aussi ce qui fait leur charme.

Système stéréo, simple, beau, efficace.

L’installation s’est déroulée comme suit:

0: Placement des enceintes MV One en se basant sur la règle mathématique du nombre Phi.(écartement entres-elles, mur arrière)

1: Installation des panneaux acoustiques, le principal étant le diffuseur 2D mk II au centre arrière des enceintes, puis un diffuseur 2D mk I en arrière de la position d’écoute. Le traitement acoustique d’un système stéréo commence toujours par la diffusion.

Ce fut au tour des panneaux muraux Pearl Rain construits sur la règle mathématique du nombre Phi. Un masquant chaque coin, plus deux autres contre le mur à gauche.

Afin d’y aller graduellement, nous écoutons le résultat à chacune des étapes. C’est plus long, mais cela permet au propriétaire des lieux de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Inutile de vous dire que nous sommes dans une situation où ce qui ne fonctionne pas, repars avec moi dans le coffre de l’auto.

2: Installation d’une paire de Papillon autour du diffuseur 2D principal, ceci afin d’accroître l’effet 3D de l’image stéréo. Cela apporte environ +30% de gain en terme de dynamique subjective et de présence. L’acoustique ne retire rien, n’apporte rien, elle permet juste de révéler ce qui est, mais qu’habituellement on n’entend pas du fait des ondes stationnaires et autres échos flottants.

3: Couplage des électroniques et des enceintes acoustiques par l’adoption de pointes en inox et contre-pointes à 3 matériaux inovaudio. Le tout est fait au Canada. Les enceintes voient le seul point de contact solide, c’est à dire de couplage par pointe+contre-pointe dans l’alignement vertical du haut-parleur à quelques cm du bord de la caisse, les deux points arrières sont découplés sur un sandwich de caoutchouc + ply wood de mersier en 9mm.

4: Pose de plaque en acier de 20kg + plots de ply wood sur le dessus de chaque enceinte. Le grave a gagné en netteté et punch.

5: Remplacement des fusibles d’origines du lecteur de CD Moon Néo 260D, ainsi que celui de l’amplificateur Jadis Orchestra, par des modèle Furutech rhodium. Ceci a permis de retirer beaucoup de petites colorations résiduelles dans la plage haut-médium/aigus.

6: Fabrication sur mesure d’un meuble en bois massif (noyer d’Amérique, érable et chêne blanc) pour ranger les disques compacts (CD), ce dernier étant entièrement conçu sur la règle mathématique du nombre Phi. Pose de stores devant les 3 fenêtres, plus un rideau sur celle de droite.

7: Remplacement des binding post d’origine en arrière des enceintes acoustiques, par des modèles Furutech FT-806 Rhodium Carbon Fiber Binding Posts. Cela a retiré beaucoup de colorations résiduelles sur la plage haut-médium/aigu. J’ai retiré le point de soudure et vissé fermement le câble aux deux extrémités.

8: Installation d’un meuble tripode inovaudio, modèle « Elodie » fait sur mesure au Canada à 3 tablettes amovibles et couplage spécifique. Le son a gagné en définition, plus véloce les transitoires punch avec plus de vigueur, le message musical est à l’évidence plus lisible, bref, vous l’aurez compris, c’est musical et très proche de la réalité. Il est peu commun de parler de couplage et d’employer les caractéristiques techniques d’un meuble pour améliorer l’expérience de restitution sonore, pourtant une fois essayé, le gain est assez majeur.

9: Remplacement des câbles d’alimentation électrique, par des modèles plus performants équipé de connecteurs Furutech rhodium et carbone FI-50.

Résultats

Ça cogne solide, dans le sens où le son est dynamique en diable avec une énergie peu commune pour des large bande (full range) de cette dimension, l’image stéréo est 3D, large, profonde et d’une hauteur logique, le médium est charnu, naturel, avec une belle tessiture. Je n’ai jamais entendu une paire de MV One sonner avec une telle aisance, une si grande plage dynamique (graves, médiums et aigus), ni offrir une telle présence, jamais. Certainement pas avec une puissance de 40watts. Plusieurs fois le mot Émotion est apparût dans la conversation et c’est un fait mainte fois constaté, la proximité avec les artistes est palpable, organique autant avec les instruments que sur les voix. Nous avons quasiment tout écouté comme style (Jazz, opéra, rock prog, rock métal, électro, jazz-fusion, musique contemporaine, électro, pop, classique) , rien n’a été laissé au hasard et même après 7 heures d’écoute de musique non stop, le premier jour… à des volumes parfois très important (85db et +), nous n’avons pas ressenti de fatigue auditive ou de gène particulière, signe que ce système stéréo fonctionne dans les règles.

Ce n’est pas tous les jours que l’on a la chance de vivre une telle expérience, j’ai depuis revu et corrigé quelques points sur mon système audio personnel afin de retrouver cette fameuse présence intime, si précieuse à mes yeux, car elle conduit inéluctablement vers l’Émotion et ce même avec du matériel relativement modeste.

La dernière fois que j’ai été bluffé à ce point là, ce fut il y a deux semaines dans mon contexte avec une paire d’Open Baffle PureAudioProject 15 NEO Horn1.

Difficile pour moi de vous témoigner avec des mots justes, cette fantastique expérience, qui vers le fin, m’a littéralement sortie de ma zone de confort et m’a propulsé un peu au dessus, chose à laquelle je ne m’attendais pas.

Cependant, une question subsiste. Le haut-parleur Davis MV One est-il le meilleur large bande au monde?

De vous à moi, dans des conditions acoustiques favorables, cette installation de référence bien optimisée peut en attester, les gens de chez Davis seraient bien avisés d’en faire l’écoute, c’est jubilatoire.

Que faut-il retenir de tout ça?

Que pour accéder à 100% du potentiel réel de votre matériel audio, vous devez impérativement et c’est non négociable:

1: soigner l’arrivée électrique

2: réaliser l’acoustique de la pièce, à commencer par la diffusion qui est la clé de voute du système, puis réaliser du relief dans les coins et le long des murs, puis travailler le plafond. ce sont les roues de votre véhicule, ni plus, ni moins.

3: le couplage et découplage systématique de vos appareils et haut-parleurs. Je compare volontiers la couplage avec les amortisseurs sur un véhicule performant.

4: le positionnement des enceintes acoustiques.

5: soigner les différents connecteurs et le câblage.

Sans quoi, vous n’obtiendrez qu’une fraction de ce que normalement vous méritez pleinement, alors c’est vous qui voyez…

Le mot de la fin appartient au propriétaire de ce merveilleux système haute-fidélité musicale qui m’a écrit ceci il y a quelques jours, suite aux derniers ajouts (meuble tripode, plaques murales des prises électriques, connecteurs Furutech rhodium+carbone sur les Davis MV One et les câbles électriques):

Je dirais que ça sonne encore mieux! Une chose est sûre, à volume normal la musique qui sort de ce système est très très découpée et proche de la réalité.

Que voulez-vous que je vous dise, il y a des jours comme ça où même si les conditions météos ne sont pas géniales, j’aime ce métier avec plus de force et ça m’aide à être créatif.

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP rédacteur indépendant, tous droits réservés, copyright 2017, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine, sous licence creative commons : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/

« L’acoustique est à la musique, ce que le sel est à la nourriture. » – Marc Philip