« Ce que nous avons appelé « matière » est l’énergie, dont la vibration a été hautement réduite afin d’être perceptible par les sens. Il n’y a pas de matière. » – Albert Einstein.

Fort de ce constat prouvé par la science, il devient évident que nous allons devoir revenir à la base, à faire confiance à nos sens, et non au pouvoir infini du marketing qui nous oblige à penser comme un mouton dans le troupeau.

Je sais que c’est un peu comme prêcher dans le désert, cela n’apporte pas grand chose, mélomanes, audiophiles, avons été conditionnés depuis trop longtemps par ce phénomène de masse, mais le concept qui consiste à reprendre notre propre pouvoir devrait pourtant faire école, par la force des choses et la logique aidant, nous élever au niveau de nos attentes; ce qui me semble le but le plus louable qui soit pour un individu doué de toutes ses facultés. Pour les autres, les gens atteints d’agnosie auditive, je ne peux malheureusement rien faire et de toute façon, ils ne liront jamais ce qui suit.

Agnosie

L’agnosie est l’incapacité de reconnaître certains stimulus, c’est un trouble qui se traduit par un déficit de la reconnaissance. Il y a perte d’informations qui permettent d’interpréter certains types de sensations reçues… Dans notre cas, la personne atteinte ne reconnaît pas les sons.

Helixir ou Elixir

Comme je l’indiquais dans le premier volet consacré à Helixir Audio, nous sommes loin des concepts éculés du vulgaire marketing outrancier qui est généralement là pour nous aveugler et nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Car ce sont les grandes marques et les plus riches qui fixent les règles du jeu, ne vous en déplaise, les gros titres sur une marque apparaissent tous au même moment, dans tous les tabloïdes de la planète.

Ce que je pense, c’est que malgré tout, le génie ou le talent se doit d’être révélé au grand jour, malgré le fait du manque de moyens financiers des entreprises concernées, nous avons le devoir de communiquer l’information afin quelle circule et se rende à vous. Ce qui se passe après ne dépend que de vous et moi en tant que consommateur.

L’argent achète-t-il le talent?

Non.

Non. L’argent aide à révéler le talent, mais pas l’inverse, nuance.

Nous en sommes rendus là, de la même manière l’argent n’achète pas l’Amour, procure juste le sexe. Vous recherchez quoi dans la vie, du sexe ou de l’Amour? De la hi-fi hors de prix soigneusement emballée dans du marketing ou de l’Emotion musicale au juste prix dans votre salon en tous temps? Vous voulez vous bâfrer comme un goinfre, prendre du poids, tomber malade ou déguster de la saine nourriture fraîchement préparée avec soin pour vous nourrir? Faites vous encore confiance à vos sens ou aux articles de presse sponsorisés par les grandes marques? Faites vous encore confiance aux « pousseurs de boites » ou aux authentiques professionnels de l’audio?

Posez vous les vraies questions et vous aurez les vraies réponses, soyez responsables, éveillés, intellectuellement vivant et vous connaîtrez l’extase à tous les niveaux, c’est une promesse que je vous fait.

J’ai assez côtoyé de gens fortunés depuis les 30 dernières années pour savoir que ce ne sont pas toujours les plus généreux, ni les mieux placés pour parler de savoir vivre, d’éthique et de bon goût. Détrompez vous, ce ne sont pas toujours ces personnes qui sont les plus stimulantes humainement parlant, bien au contraire. Certes, il y a des gens biens équilibrés partout, mais on a plus souvent la chance de les rencontrer dans les couches sociales inférieures.

Calmons nous, je ne généralise pas, je fait juste une corrélation statistique.

Comme nous parlons ici d’une entreprise à visage humain et non d’une multi-nationale sous la forme d’un Hydre glouton, il faut donc se replacer dans le contexte afin d’apprécier à sa juste valeur, le travail colossal en amont, notamment la recherche et développement, puis la conception de ces électroniques françaises.

Mythes et légendes urbaines.

J’évoque brièvement cette histoire d’argent, car il est plus souvent facile d’entendre parler de sensations, d’émotions à la vue et à l’écoute d’un système « Hi-Fi » (même si je n’aime pas le terme) dont le tarif est communément affiché à 6 chiffres et plus.

Les gens sont souvent plus impressionnés par le tarif, puis par le look, puis enfin par le son… Mais que se passe-t-il exactement dans leur cerveau?

C’est un processus inverse, l’imaginaire fonctionne à plein régime et crois que puisque c’est hors de prix et que c’est gros, super bien fait au niveau de l’usinage des pièces en métal, regardez ma belle CNC en action et bla-bla-bla… Que ça doit nécessairement bien reproduire la musique.

Ce n’est pas tout à fait vrai. Certains manufacturiers s’en sortent mieux que d’autres.

Notre cerveau nous le fait croire, mais si nous nous mettions dans l’obscurité totale et écoutions le même système audio, il y a fort à parier que les notions pré-cités, n’auraient plus aucun sens et que les valeurs d’appréciations sur le son seraient très différentes.

L’exercice pourrait être transposé à un plat gastronomique, un vin millésimé, une automobile, un humain, … liste non exhaustive.

Cela fait parti des Mythes – légendes urbaines et autres histoires incroyables de la Hi-Fi. Une poignée d’imbéciles super riches nous ont fait croire pendant des années qu’il fallait dépenser toujours plus dans du matériel « Hi-Fi ». Je m’interroge à savoir si ce ne sont pas les mêmes qui volontairement occultent l’acoustique en audio et font étalage de matériel si gros, si cher que la seule chose qui impressionne, c’est justement la taille et le tarif des objets en question, mais au détriment du son!

Gros câbles, grosses boites, usinage massif, du clinquant, bu bling-bling, creux…

Je ne compte plus le nombre de système stéréo de 50 000$ à 500 000$ qui ne sont pas foutus de sortir un son valable du fait d’une conception et une mise en œuvre bâclée, parfois les deux ensemble.

Du coup, la jeune génération regarde ça d’un œil goguenard, ils nous prennent pour des doux dingues et désertent peu à peu les salons et par rétroaction, les boutiques « spécialisées ». La boucle est bouclée, à force d’être pris pour des cons, les gens vont voir ailleurs, le marché se collapse. Le « gros » matos Hi-Fi qui sonne tout juste passable c’est fini, il faut revenir les deux pieds sur terre.

Bref, ce que je veux dire, c’est que la musique en mode haute fidélité, c’est un peu comme une rencontre Amoureuse. Oui, avec un A majuscule. Celles et ceux qui vibrent encore, savent de quoi je parle.

On ne sait pas toujours l’expliquer, mais nous sommes attirés invariablement vers une personne en particulier, nous éprouvons d’un seul coup et à chacune de nos rencontres, un fort pouvoir d’attraction incontrôlable, un picotement dans les yeux et les mains, un fourmillement dans le ventre, un thrill d’une puissance telle que nous en perdons toute notion de temps et d’espace. Puis vient l’intense moment de La relation physique et son cortège de millier d’étoiles.

Il est certain que dans le moment, puisque je n’ai pas le matériel Helixir en main dans mon contexte, je ne suis qu’un humble spectateur, qui a quand même pu vivre à quelques reprises de belles expériences aux côtés du concepteur et des clients. C’est donc à eux que revient le soin de s’exprimer au grand jour pour partager leur expérience via leur système Helixir de reproduction des sons, qui même s’il reste cher, environ 17 000 €uros soit environ 28 000$ Can pour 3 appareils (DAC + Préamp + Ampli) le tout fabriqué à 100% en France, reste très en deçà de ce qu’il devrait être positionné dans un marché en pleine effervescence; scindé en trois grands groupes (grand public, moyen haut de gamme et high end) Helixir offre ce qu’il convient d’appeler un exceptionnel rapport/qualité/Emotion/prix, difficile à classer, mais je vous dirais que c’est un son « high end » pour un tarif moyen haut de gamme. C’est une Audi A8 vendue au prix d’une Golf GTI.

En effet, le système stéréo Helixir Audio c’est une technologie d’avant garde, pensée, réalisée par un humain et une solution hors du commun pour révéler l’Emotion musicale, rien de moins.

Essayez de vivre ce genre d’expérience avec d’autres marques, multipliez par 2, 5 ou 6 le budget et on s’en reparlera. Commencez à chercher… Dans mon cas, je dois remonter en 2007 avec le système canadien Aurum Acoustics pour m’en approcher.

Nous en sommes rendus aux confidences. Les intervenants ci-dessous ne travaillent pas dans le domaine de l’audio, ont tous acheté le matériel, n’ont pas été payés pour répondre à mes questions et s’en contre-foutent des quand dira-t-on. Nous sommes là pour partager entres gens de bonne compagnie de l’information pertinente, qui devrait vous donner du grain à moudre, comme le dit si bien l’expression populaire.

Joseph et son épouse ont acceptés de répondre à mes questions.

De quels éléments se composait votre système audio avant l’arrivée du matériel Helixir Audio?

Mon ancien système se composait comme suit :

– Lecteur cd Rega planet

– Amplificateur Pass Lab. INT-150

– Enceintes Sonus Faber Cremona

– Cables modulation Synergistic Research

– Cables H.P Vovox vocalis

Qu’est ce qui vous a poussé à vous équiper du matériel Helixir?

Mon ancien système a été acheté en 2008 et je pense que l’élément déclencheur a été un concert de DEUS auquel j’ai assisté au Red Room de Vancouver en mars 2006.

Je me revois, en compagnie de mon ami « Olaf » qui vivait au Canada à l’époque, parmi quelques dizaines de spectateurs, dans une ambiance intimiste, un verre de whiskey à la main, à quelques mètres de la scène…..

Les morceaux, tirés de l’album « Pocket Revolution », s’enchaînent alternant rock énergique, teinté de blues, pop aux sonorités jazzy, rythmique électronique jusqu’au « Nothing really ends » superbe ballade qui nous prends d’émotions soudaines.

J’ ai été touché autant par la présence de la voix de Tom Barman que par la proximité des musiciens, ce qui m’a permit de ressentir aussi bien les vibrations des cordes du violon que l’impact de la batterie.

J’ai eu l’impression d’assister à un concert privé, de vivre une expérience d’intimité musicale intense avec les artistes.

Aussi, j’ai cherché à revivre ce moment magique en m’équipant d’un système dit « hi-fi » deux ans plus tard et je me suis rapidement rendu compte que j’en étais très loin, quelques soient les albums et la qualité des prises de son.

Après moult recherches sur le net et écoutes de différents systèmes je me suis finalement résigné étant persuadé que ce Graal réclamait un budget hors du commun.

Jusqu’à ma première écoute du système Helixir au laboratoire de Christian Catauro.

« Mienteme bien » de Concha Buika m’a transporté dans le piano-bar, face à la scène, pendant 5’49’’.

Pour la première fois, le système « hi-fi » s’effaçait, le réalisme, la magie du live était bien là devant moi à nouveau !

L’achat du triptyque Hélixir (Préamp + DAC + amplificateur stéréo) s’est présenté comme une évidence.

Et j’attends avec impatience la sortie du music serveur.

Quelles sont vos attentes musicales? Quels styles écoutez-vous? Etes vous plus analogique ou numérique?

J’écoute essentiellement du jazz, du rock et de la musique du monde, en numérique, mais je me surprends à apprécier du classique depuis que j’ai le matériel Helixir.

Mes attentes : de l’émotion !

Quels ont été vos premiers mots après quelques minutes d’écoute?

Je suis resté sans voix…

Mais mon côté pragmatique a rapidement pris le dessus (je suis aiguilleur du ciel) et il me semble avoir exprimé mes inquiétudes quant à l’acoustique de mon salon qui est très loin d’être parfaite !

L’émotion ressentie serait-elle toujours présente ?

La réponse s’est imposée à nous lors de notre première écoute chez moi : l’émotion était intacte.

Comment caractérisez vous les électroniques Helixir Audio?

J’ai plutôt envie de dire que la marque porte bien son nom.

Elixir signifie étymologiquement médicament en arabe (al-iksir) et par extension la quintessence dans la philosophie antique.

Helixir Audio : une « drogue » aux vertus magiques, addictive, le « cinquième élément » qui érige les quatre éléments de la « hi-fi » traditionnelle composés d’un « ensemble » en une symbiose.

Alexandre répond à mes questions .

De quels éléments se composait votre système audio avant l’arrivée du matériel Helixir Audio?

Mon système stéréo est composé de:

la source CD, un lecteur Linn Ikemi utilisé en drive.

le convertisseur est un Bel Canto 3.7 sur batterie.

la source analogique est une platine Clearaudio Emotion équipée d’une cellule Sumiko Blue point n°2, suivi d’un prépré Jolida JD9 allègrement tweaké.

Un pré-ampli Pass Lab XP10

Ampli medium/aigu, Accuphase A35

Ampli de basse, Parasound A21

Pour les enceintes, un baffle plan à 3 voies, tweeter Heil AMT, d’un medium Rubanoide Audio Consulting, et un 38cm EMS (Fertin).

Les câbles numériques et analogiques sont en argent cryo provenant de chez Audioprana.

Qu’est ce qui vous a poussé à vous équiper du matériel Helixir?

Helixir Audio à travaillé sur une approche différente de la plupart des autres marques d’électroniques et notamment à la conception du HRDDAC, qui quand on lit les caractéristiques techniques et les contraintes de réalisation poussées à l’extrême est ce qui se fait de mieux.

C’est une vraie prouesse technologique et une gageure venant d’une si petite et nouvelle entreprise, qui témoigne d’une réelle volonté de vouloir bouleverser l’ordre établi.

D’autre part après le salon de Paris en 2013 on entendait ici et là beaucoup de bruit autour d’Helixir venant de connaissances plus ou moins proches de moi et toutes unanimes. Mais sans jamais avoir eu la possibilité de l’écouter, entre temps je me suis équipé chez la concurrence.

En cette fin d’année 2015 j’ai enfin pu écouter le DAC Helixir et là, le contraste étant absolument évident avec les autres DAC à ma disposition, le pas a été franchi.

Quelles sont vos attentes musicales? Etes vous plus analogique ou numérique?

De part l’orientation de mon système j’ai des attentes plutôt orientées vers le très haut de gamme, dans le sens ou mon but est de littéralement de baigner dans la musique, avoir la sensation de pousser la porte du studio et qu’aucun filtre ne viennent obstruer ce contact direct avec la musique, être dans l’émotion et c’est tout.

J’étais résolument plus axé vers l’analogique car c’était encore cette technologie qui offrait pour moi, dans le moment, la restitution la plus « live », la plus proche de la réalité, là où j’ai beaucoup de mal à entrer en connexion. Les amateurs de vinyl savent de quoi je veux parler.

Avec le CD et le convertisseur Helixir HRDDAC on est en prise directe, à tel point que je suis en train d’abandonner définitivement le vinyl. C’est la premiere fois de ma Vie qu’un système numérique est aussi naturel et palpable que le rendu du vinyl, et ce, sans la moindre reserve sur tout le spectre.

Quels styles écoutez-vous?

J’écoute beaucoup de classique et de jazz, essentiellement, et je n’avais jamais ressenti cette dynamique totale à partir d’un CD comme je pouvais la ressentir des fois sur les vinyls.

Quels ont été vos premiers mots après quelques minutes d’écoute?

les premières sensations qui me sont venues lors de la première écoute étaient en fait une impression de délivrance, comme si pour la première fois on m’offrait toute la musique, sans concession et sans reserve.

La première chose qui me soit passée par la tête c’est: « il faut que je réécoute toute ma discothèque », parce que j’ai pris conscience que je ne connaissais pas réellement mes disques et effectivement plus les disque passaient et plus je découvrais des détails inconnus auparavant. Cette sensation fantastique de la première découverte, vous rappelez vous de la première fois que vous avez écouté un « gros système » et que vous vous êtes dit: « c’est ça que je veux! », et comme un drogué, cette sensation vous l’avez poursuivi toute votre vie d’audiophile et bien là, elle était dans mon salon, comme au premier jour!

Les mots qui viennent ensuite sont plus rationnels et dans l’analyse, mais non moins élogieux. Dynamique sans limite, grave abyssal, maîtrise totale, phase absolue, présence, réalisme. On se surprend à monter le son de façon indécente sans la moindre frustration et sans la moindre fatigue auditive sur le long terme.

Comment caractérisez vous les électroniques Helixir Audio?

La caractéristique la plus fondamentale pour moi du système Helixir, est que mon système initial coûte beaucoup plus cher et qu’il n’offre pas le quart de la qualité du rendu musical et des capacités dynamiques face au système Helixir.

le rapport qualité/prix/performance est absolument sans objet, sans concurrence, même à des tarifs stratosphériques, pour ne pas dire délirants, il faut l’avoir écouté pour le croire et je me targue d’avoir assez d’expérience pour en parler.

La seconde chose qui frappe face à cette débauche de naturel et d’aisance, c’est l’absence totale de signature sonore. On a l’impression de suivre le processus de mastering dans le sens inverse.

Tout n’est que naturel, ceux qui ont eu la chance de participer à des enregistrements en studio pro ou des écoutes de bandes magnétiques master me comprendront.

Philippe répond à mes questions.

Bonjour Marc,

Vous êtes de nouveau sur les rails de votre passion pour la hi-fi et on sent à vous lire que c’est une renaissance.

De quels éléments se composait votre système audio avant l’arrivée du matériel Helixir Audio?

Un lecteur Cd Marantz PM 11 S3 (pour sa lecture parfaite en SACD), un intégré Stormaudio V55, des enceintes Triangle Quartet Genèse et des câbles XLR et HP fait au Canada. Câble secteur Furutech.

Qu’est ce qui vous a poussé à vous équiper du matériel Helixir?

Mon ampli intégré Stormaudio V55 est tombé en panne. Comme, je ne peux pas vivre sans musique, je me précipite en achetant un intégré Marantz PM 11 S3 qui est le complément, soi- disant idéal, de mon lecteur Cd . Dés les premières écoutes, je déprime car c’est une bouillie sonore en comparaison de mon V55.

Compte tenu que la marque Stormaudio a cessé son activité, une connaissance m’a conseillé de mettre plus d’argent afin de connaitre le nirvana avec la marque Helixir. Un peu dubitatif, au début, je me suis mis en contact avec Christian Catauro, le maître d’oeuvre d’Helixir. Ce dernier me demande dans un premier temps de lui faire parvenir mon ampli Stormaudio pour voir si une réparation est possible.

Déjà, cette démarche m’a donné confiance. Mais le constat est sans appel, mon intégré est hors service en raison d’un mauvais montage d’origine. Conclusion, j’ai commandé les deux boites : amplificateur HPLSD et préamplificateur DCSP.

Quelles sont vos attentes musicales? Quels styles écoutez-vous? Etes vous plus analogique ou numérique?

Je suis un inconditionnel de Rock, Blues, d’Américana et de chansons françaises, voici quelques uns de mes artistes préférés : JJ Cale, Bruce Springsteen, Pink Floyd, John Lee Hooker, Poppa Chubby, Doors, François Béranger, Jean Leloup, Les Colocs, Thomas Fersen etc…

Je n’écoute que des Cd ou Sacd et comble pour les puristes, je télécharge des morceaux que je transfère sur un cd vierge. Je fais également quelques cassettes pour ma salle de bain. Enfin bref, je suis un novice en musique dématérialisée.

Quels ont été vos premiers mots après quelques minutes d’écoute?

Déjà à l’ouverture du carton, je lis que je possède le numéro 22 de la production Helixir. Je me sens immédiatement un peu privilégié. La qualité de fabrication saute au yeux avec la plus belle télécommande qu’il m’ait été donné de voir dans toute ma vie d’audiophile. Pour moi, la première impression doit me sauter dans le conduit auditif sans réserve sinon je pleure . Surtout à faible volume car je pense que c’est dans cette situation que l’on doit déjà ressentir de bonnes sensations. Helixir fait jaillir de l’émotion dés les premiers décibels et surtout on ne se pose pas la question de savoir si les aigus, les médiums ou les graves sont en avant ou en retrait, l’harmonie règne en maître.

Comment caractérisez vous les électroniques Helixir Audio?

Après plusieurs semaines avec mes deux boites magiques et des contacts réguliers avec Christian Catauro pour quelques conseils d’installation car ce « fou furieux » du beau son (pardonnez moi l’expression) ne supporte pas que l’on soit un client en difficulté et là encore, je reste admiratif devant tant de professionnalisme, le bonheur d’écouter ce système Helixir est sans faille. Je ne ressens aucune fatigue auditive car je crois que l’on écoute un instrument de musique et non une électronique. Les spécialistes sauront, mieux que moi, trouver les mots techniques. Pour ma part, béatement j’ai la certitude d’avoir fait le bon choix.

Conclusion

Autrant que vous le sachiez, le préamplificateur DCSP peut être équipé en option d’un étage phono RIAA très performant pour piloter une platine analogique.

Que rajouter de plus?

L’Emotion véhiculée par la musique est reconnue instantanément par notre système nerveux. La musique regorge d’éléments susceptibles de nous émouvoir en autant que la qualité du matériel intrinsèque soit à la hauteur, bien qu’il soit nécessaire parfois d’améliorer le traitement cognitif, l’acoustique, par exemple.

Le mot « Emotion » à propos de Helixir Audio est revenu si souvent que ça en est troublant, vous ne trouvez pas? L’avenir musical sera sensationnel et émotionnel ou ne sera pas, j’en ai la conviction. Enfin, la preuve nous est rapportée, nous allons pouvoir véritablement re-parler de haute fidélité, en dehors des Mythes – légendes urbaines et autres histoires incroyables de la Hi-Fi.

Bienvenu dans la vraie Vie, où tout est à notre hauteur, humainement et financièrement accessible, Emotion garantie quelque soit la provenance ou le format de la musique, ce qui en 2016 est fondamental avec l’avènement des fichiers numériques dématérialisés.

Alors se pose LA question : à quand la commercialisation du music server Helixir?

Depuis mon retour de voyage, j’ai non seulement travaillé sur l’optimisation de mon Mac Book Pro ainsi que l’élaboration d’un câble AC de référence dans l’esprit du matériel Helixir et en mettant en pratique certaines théories et lois mathématiques utilisées conjointement par Christian Catauro et Eric Juaneda (http://www.junilabs.com).

Pour un résultat tout simplement époustouflant.

Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je formule le vœux de pouvoir transposer cet Helixir au Canada en 2016, Amen.

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Bonne année 2016, que la joie remplisse votre cœur et que la musique coule à flots.

« Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en termes d’énergie: fréquence et vibration. » – Nikola Tesla