Salon Audio de Montréal 2016

C’est quant on se sent proche de quelqu’un que naturellement on se soucie de son cas.

Finalement et contre toute attente, le salon nouvellement rebaptisé Salon Audio de Montréal a bel et bien eu lieu.

Après un petit flottement de 48 heures, nous sommes passés d’une issue fatale à une santé de fer.

Sarah Tremblay, démissionnaire en 2015 de la direction du Salon Son & Image a immédiatement pris les choses en main en créant une association à but non lucratif. Avec force et détermination Sarah a su catalyser en 24 heures les éléments; les professionnels ainsi que le public ont répondu présent d’une seule voix.

Facebook et les réseaux sociaux ont fonctionné à plein régime, avec une efficacité remarquable, comme quoi Internet est un bon outil gratuit de communication qu’il ne faut pas négliger.

Tout le monde a ressenti qu’un voile venait de se déchirer, ce salon 2016 n’a pas eu la même saveur, ni la couleur des autres années et par le fait même, d’un seul élan, nous avons basculé du côté humain de la force et non plus seulement du côté business, froid et impersonnel.

Le « La » a été donné et le mot d’ordre a été : zéro stress, musique et bonne humeur.

Nous voici donc revenus aux « origines », aux fondamentaux, comme le dit si souvent mon copain Raymond, au bon vieux temps où le salon signifiait la fête de l’audio.

Je crois pouvoir dire sans me tromper, que Sarah Tremblay et Michel Plante jouissent d’une solide côte d’Amour au Québec; les gens présents l’ont prouvé maintes fois en témoignant verbalement leur attachement à cet événement, mais en donnant une dimension humaine plus forte que jamais, j’ai vu dans leur regard une tendresse particulière à l’encontre de Sarah, qui s’est fait remercier plus qu’une fois durant ces 3 jours, d’avoir sauvé la salon de Montréal.

Nous avons bien failli perdre un enfant chérit et c’est précisément de cette crainte qu’est née cet élan de solidarité. Le SSi est mort, vive le Salon Audio de Montreal. Merci à tous les bénévoles et aux musiciens présents. Pour visiter la page web du salon, veuillez vous rendre sur http://montrealaudiofest.org

Voici quelques uns de mes « coup de cœur » ou du moins ce qui a retenu mon attention.

Monitor Audio

Les plus belles enceintes acoustiques du salon.

Le système présenté se composait des éléments suivant:

Enceintes acoustiques Monitor Audio Platinum 500 II : 37 995$ la paire

Cyrus Pre2 DAC QX $3499

Cyrus PSX-R2 Power supply (on the pre) – $1899

Cyrus XA Streamer DAC – $3499

Cyrus CDT Transport – $1999

Synology NAS

Moon by SimAudio 870 power Amp – $23,000 (AudioQuest NRG 1000 power cable)

Câblage du système Cyrus complet: Tributaries Clarus Crimson ‘Single Crystal Copper’.

A part, what’s your feeling along and after the show?

We were unsure about the show prior the Chester group cancelling it, but we were coming regardless as we were looking forward to showing the new Platinum II Series at its first ever consumer show. When the show was cancelled, we were contacted by Michel Plante and were thrilled that he and Sarah were going to spearhead an effort to get the show back on its feet. We don’t regret it for a minute! Attendance was very good on Friday and better on Saturday. Sunday was a typical day, steady but not busy.

We were also thrilled with how the new Platinum 500 II’s sounded, even though they were a bit big for our suite. The feedback on the sound in our room was great from consumers and for that, we are grateful.

Merci beaucoup!

L’Atelier Audio

Une belle ambiance, là on ne se trompe pas, des enceintes acoustiques Jean-Marie Reynaud dont la musicalité n’est plus à démontrer. Une installation simple mais pas simpliste avec un je ne sais quoi d’humain, c’est du moins le sentiment que j’ai eu.

Le système en écoute était composé des produits suivant:

– Metrum Acoustics – Pavane – http://www.metrum-acoustics.com/PavaneEN.html

– Audioprojekte – CA10

– JMR speakers – Offrande – http://jm-reynaud.com/offrande-supreme-v2.html

– cables Ocellia – www.ocellia.com

Voici un lien sur la technologie du Pavane : http://www.metrum-acoustics.com/Design%20Philosophy%20Metrum%20Acoustics.pdf

Tu m’as demandé mes impressions sur le salon, elles sont positives, je n’ai pas eu l’occasion de faire le tour du salon, mais j’ai le sentiment que le public était de qualité, avec très peu de « touristes », un public attentif, surpris de découvrir les produits que je présentais, ils ont appréciés la bonne qualité de son vs la taille des haut-parleurs, la simplicité et un tarif plutôt abordable…. les commentaires étaient sincères à propos de la qualité du son dans ma salle de démonstration.

Audiopathways

Cela fait plusieurs fois que nos chemins se croisent avec Raidho et qu’à chaque fois le son vient me chercher. Ces petits moniteurs en ont dans le corps, je serais très curieux de les entendre chanter dans mon environnement, le potentiel semble phénoménal.

Le système était composé de:

Enceintes de type moniteur Raidho X-1 à 9000$ la paire, ampli Jeff Rowland 625 (20 000$) et préamplificateur Jeff Rowland Corus (16 500$), Jeff Rowland Aeris DAC (10 500$) via un server Aurender N-10 (11 000$).

Dans l’une des pièce adjacente, étaient présentées des enceintes acoustiques 3 voies actives AvantGarde Acoustics Zero XD à 30 000$ … la paire…

ClaeCast Loudspeaker

Coincé en arrière des escaliers mécaniques, Zdenko Zivkovic avait pourtant des beaux objets à montrer. Des enceintes acoustiques bien faites, avec un module de sous grave surplombé de sa partie médium/aigu de type planar, de mon point de vue c’est un design des plus brillant.

Ce manufacturier canadien a un passé, en effet Zdenko est un ancien de chez Sonic Frontiers et Magnum Dynalab… rien d’étonnant de constater que ses nouvelles réalisations soient musicales.

Les enceintes ClaeCast speakers sont de type passif et possèdent une efficacité de 93.5dB/W/m et son affichées à 25 000$ la paire.

Phonographe et Luna Cables

Il régnait dans cet espace un parfum inhabituel de calme, une ambiance confortable, feutrée, relaxante, une couleur visuelle et sonore chaleureuse. Gaine en coton teintée avec goût, système minimaliste … ça c’est nouveau pour Danny et Erik, qui nous ont plus souvent habitués à des présentations audacieuses et surtout hors de prix.

Leur attitude aussi a changé, j’ai pu m’entretenir avec eux avec une grande sérénité, j’ai senti de leur part un plus grand attachement à l’aspect humain de nos relations et c’est certainement ce qui a contribué à ce que je m’attarde dans ce lieu.

Le système se composait de: Une platine tourne disque Funk Firm LSD à 2800$ with wood trim), amplificateur intégré Leben modèle CS300XS à 3795$ et des enceintes acoustiques Neat Acoustics Motive modèle SX1 loudspeakers à 3600$ la paire.

Artist Cloner

Je ne connaissais pas, vous non plus je suppose, alors, voici leur page web : http://www.artistcloner.com

Une approche disons le différente, avec la non utilisation de condensateur, aussi bien dans les amplis que dans les haut-parleurs.

Charisma Audio

Bernard ne se déplace jamais les mains vides, il est rompu aux présentations lors des salons et ça se voit.

Voici ce qu’il a présenté cette année à Montréal:

Well Tempered Lab Amadeus MKII turntable – Can$ 4,160

DPS power supply for turntable – Can$ 590

Charisma Audio 103 MC cartridge – Can$ 1,050

Audio Exklusiv P 0.2 phono stage – Can$ 1,520

Audio Space T-88A tube CD player – Can$ 2.040

Audio Space Reference 3.1 (KT88) integrated amplifier – Can$ 6,410

Stirling LS3/6 speaker (rosewood finish) – Can$ 7,300

Codia Acoustic Design Stage 3000 BAB 4-tier rack – US$ 5,300. This is the only piece retailed in US$.

Charisma Audio

Le meilleur pour la fin.

Oracle Audio

Et là encore, je vais faire appel à l’aspect humain, car c’est la première fois que je vois Jacques Riendeau, rieur, détendu, limite euphorique et surtout, c’est la première fois où il m’a pris à part pour me parler ouvertement de sa nouvelle platine tourne disque, mais également du salon.

La toute nouvelle platine tourne disque appelée « Origine », par Oracle Audio sera disponible dés Juin 2016.

Comment avez vous vécu ce Montreal Salon Audio 2016?

Le Montreal Salon Audio 2016 fût très agréable et j’y ai fait de nombreuses rencontres très intéressantes. Il régnait une atmosphere festive et chaleureuse et ça se sentait autant côté des visiteurs que des exposants; les sourires s’affichaient partout! J’ai très apprécié à quel point les gens aiment le son analogue et comment certains visiteurs sont revenus écouter notre musique à plusieurs reprises. Pris dans un tel plaisir une fin de semaine telle que celle-ci se déroule toujours bien trop rapidement, j’ai très hâte à l’an prochain déjà!

Vous présentiez une nouvelle platine analogique baptisée Origine, pouvez vous la présenter à nos lecteurs?

La platine Origine de Oracle est destinée au grand public: au coût de 2000$ elle sera livrée avec le tout nouveau bras de lecture unipivot de Oracle ainsi que la cellule Ortophon 2M Bleu. Oracle répond donc ainsi à une demande historique pour une platine Oracle abordable! La Origine bénéficie de plus de 37 ans de savoir-faire; Jacques Riendeau a puisé de toutes ses connaissances acquises chez Oracle pour produire une platine splendide qui promet de fonctionner durant des décennies tel nos tables Delphi! Ce dont on est très fier, c’est qu’elle est entièrement fabriquée par nos soins à Sherbrooke (Québec), toute la platine « Origine » ainsi que son bras de lecture!

Oracle Audio semble être à un tournant de son histoire, comment s’annonce l’avenir?

Oracle Audio est à un tournant de son histoire, c’est très bien vu! On étend la gamme de produits pour y inclure des composantes audio de très haute qualité à prix abordables. Le pré-ampli Paris PH100 lancé en été 2015 et qui se détaille 900$ est un premier exemple de ça. Il est destiné à accompagner la nouvelle platine Origine qui on le savait, serait sur la planche à dessin ensuite. Offerte à 2000$ incluant le bras de lecture et la cellule phono, on croit avoir réussi à proposer la Origine à pratiquement tout les amateurs de musique!

Du même coup Oracle continue à améliorer ses produits existants. En effet, tout juste après la sortie du Paris PH100 c’était la Delphi MkVI qui se trouvait rebaptisée MkVI Deuxième Génération avec son nouveau plateau deux-pièces et un circuit moteur revisité qui produit plus de couple moteur. L’évolution en parallèle de nos produits se poursuit malgré les nouveautés que l’on conçoit. Ce que l’avenir nous reserve c’est donc plus d’innovations, plus de nouveautés, plus de musique et plus de magie!

Quelle anecdote vous vient en mémoire à propos de votre salon 2016?

Quand trois types dans la jeune vingtaine me demandent samedi matin à 10h30 de faire jouer un de leur disques; Wu-Tang Clan, l’album précis ne me reviens pas en mémoire, mais je me souviens très bien comment la salle s’est remplie en un rien de temps! Quand les mêmes trois types sont revenus nous voir en après-midi avec une autre demande spéciale soit de faire jouer l’autre disque qu’ils avaient amenés: Tech Nine (que je ne connaissait absolument pas). J’ai sorti le disque de la pochette pour découvrir un 12” rouge transparent d’un éclat surnaturel, les gens s’exclamaient à quel point le disque brillait, une fois l’aiguille dessus c’est la magie instantanée que l’on a eu droit; mais quelle basse et que de détails! Encore une fois ces trois personnes ont fait remplir notre salle d’écoute avec leur rap, cette fois-ci pas mal impliqué, mais tous ont réussi à apprécier le son et le caractère “fou malade” de la musique (que j’ai vraiment adoré). Je vous remercie encore vous trois pour nous avoir fait découvrir cette musique!

Quand les mêmes trois individus revinrent le lendemain, je les ai entendu m’expliquer ce qu’ils apprécient de la musique analogue et ça m’empli d’espoir pour ce que l’on fait chez Oracle. Chez les amateurs de musique il y définitivement une continuité, une relève et c’est ce que met cette histoire en évidence.

L’image qui suite, c’est la Delphi, avec le disque de Tech Nine qui spin dessus…. J’en ai encore des frisson juste à y penser.

Qu’est ce qui pourrait le mieux caractériser OracleAudio en 2016?

Cette année Oracle fera tourner bien des têtes avec la nouvelle platine « Origine », on le sait car elle est attendue chez tous nos détaillants et par plusieurs clients. De l’intérieur ce sera caractérisé par une équipe très occupée avec beaucoup de travail, c’est ce qu’on se souhaite! Du point de vue des audiophiles et mélomanes et tout ceux qui occupant l’espace entre les deux, on espère qu’ils seront aussi excités par les nouveautés que nous le sommes. Ce qui nous caractérisera au fond, c’est notre effort sincère de participer et d’aider cette vague de popularité du vinyle qui s’accentue de plus en plus au fil des années.

Nous croyons important d’agir comme catalyseur à cet effet.

Quoi qu’il en soit, c’est la musique, les musiciens et donc les humains en arrière des instrument qui ont été les grands gagnants de cette fin de semaine.

La suite Grado n’a pas désemplit de toute la journée et une partie de la nuit!

C’est au contact des artistes que nous sommes tous tombés d’accord, musique : 1, machine : 0

Nous avons eu une chance unique de vivre « live » des instants de musique d’une telle intensité, que le silence dans la pièce s’est imposé de lui même.

Liu Fang (www.liufangmusic.net) à la Pipa, un instrument acoustique à cordes, Isabeau Corriveau à la harpe, Anne Bisson (piano et voix), Vincent Bélanger, violoncelle et humoriste à ses heures, Caroline St-Louis, lead vocal, Stephan Ritch, guitare, voix, console de mixage et prise de son.

L’hommage à David Bowie … ce fut un moment inoubliable, j’en redemande, merci Caroline et Stephan.

Conclusion

Je vais emprunter les mots de Gilles de Montréal qui m’a envoyé ces quelques lignes juste avant de se rendre au salon:

Je vais visiter le Salon Audio de Montréal avec intérêt, question de démontrer ma solidarité pour Sarah Tremblay et Michel Plante. Peut-être que cette aventure sera le prélude d’un salon plus amical, proche des exposants et des audiophiles!… Un peu comme les salons des années de l’âge d’or de l’audio à Montréal à l’époque de Michel Prin.

En même temps que le salon, une boutique organisait un événement dans leur magasin. Je trouve cela très navrant.

Malheureusement plusieurs audiophiles se rencontrent attirés par la gratuité, le vin etc… C’est une façon pour eux de faire un pied de nez aux organisateurs du Salon qui ont amené chez eux de nombreux clients au fil des ans!

On peut se retirer du salon si les tarifs sont trop élevés. Ça je comprends très bien cela, mais autant le faire avec dignité.

Fin de citation.

Pour ma part, j’ai trouvé tout ce beau monde très détendu, plus que lors des autres salons par le passé, ce qui a largement contribué à donner au salon une couleur vraiment particulière.

Même les gens habituellement renfrognés se sont montrés effacés, voire presque normaux pour certains, comme quoi, l’effet positif d’entrainement n’est pas une légende, même dans notre industrie. Il était vital de soutenir le seul rendez-vous annuel de l’audio et vidéo au Québec.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Dans le même esprit festif, monsieur John Banks a été honoré devant ses employés et ses pairs, pour l’ensemble de sa carrière.

Comme le veut la tradition, c’est celle par qui tout a commencé et par qui tout a continué à qui je voudrais donner la parole. En terminant, je passe la main à Sarah Tremblay pour le mot de la fin.

Salut Marc

Quelles ont été les circonstances qui t’ont fait quitter la direction du SSI en 2015?

J’ai toujours aimé innover et prendre des risques, malheureusement lorsqu’une entreprise fait une acquisition tel que Chester Group avec le SSI ils choisissent souvent de couper dans les dépenses au lieu d’augmenter le chiffre d’affaire et il en résulte souvent en un manque de place à l’innovation. Le Salon Son & Image a toujours été pour moi comme une grande famille, gâter les clients, prendre soin d’eux, fait parti de ce que j’aime faire, ce sont nos invités, ils nous font l’honneur de se déplacer souvent de très loin et nous voulons qu’ils se souviennent de Montréal et des francophones comme des gens accueillants et toujours de bonne humeur, ce qui n’était plus vraiment le cas.

Comment s’est enclenché le processus de résurrection du salon cette année?

J’ai été totalement surprise par l’annonce du Group Chester de « reporter » le SSI, j’avais déjà réservé ma suite, trouvé une commandite de cidre de pomme, engagé des musiciens et j’avais très hâte d’y participer en tant qu’exposante avec les produits Grado, Méridian et Fiio. Dans les minutes qui ont suivies, mon conjoint Michel Plante qui était en Europe avec son patron Daniel Jacques avaient déjà pris la décision d’exposer quand même afin d’au moins recevoir les clients qui se rendraient sur place sans savoir que le Salon avait été ‘’reporté’’. Je n’ai pas hésité une seconde et j’ai dis vendu, moi aussi j’y serais. Évidemment le téléphone s’est mis à sonner au bureau et les exposants me demandaient tous des nouvelles et je leurs répondaient que nous nous y serions quand même, à ma grande surprise, un exposant après l’autre ont décidé de sauver le Salon. Alors quand j’ai vu l’ampleur de la vague d’enthousiasme j’ai remis la grosse machine en marche et nous avons obtenu les résultats que vous avez vu. L’industrie s’est prise en main et a décidé que le sort de leur Salon ne reposait pas dans les mains de promoteurs.

Pourquoi avoir monté une association à but non lucratif pour opérer le nouveau salon?

Michel et moi avions depuis longtemps la certitude que le Salon devrait appartenir à l’industrie et non à un individu, c’était notre chance de responsabiliser l’industrie. Tous ensemble nous pourrons déplacer des montagnes et faire de ce nouveau salon une référence.

Quel bilan fais tu de cette première édition du Salon Audio de Montréal // Audio Fest?

Du positif que du positif. On a eu la preuve que les visiteurs, les exposants, les journalistes, les membres de l’industrie, le personnel de l’hôtel Bonaventure tiennent tous à la réussite de ce rendez-vous annuel qui est un formidable outil promotionnel. Voir tant de sourires, une telle vague d’énergie positive, fut le plus beau des cadeaux de ma carrière. Nous avons eu plus d’exposants qu’en 2015 et plus de visiteurs et ce grâce à la communauté entière qui a été fort active sur les réseaux sociaux.

Quelles sont les plans pour 2017?

Les plans sont de finaliser la mise en place de l’organisme à but non lucratif, de former un conseil d’administration et des comités spécifiques, de dessiner le nouveau modèle d’affaire et de se mettre au travail immédiatement afin de faire de ce Salon Audio de Montréal 2017 (qui sera en passant le 30 ème salon à Montréal) une fierté pour tout le Québec.

Je te laisse t’adresser à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à cette édition 2016, profites en pour nous donner ton feeling ainsi que celui de tes proches collaborateurs, avant, pendant et après le salon.

Merci à Daniel Jacques de Plurison pour avoir allumé l’allumette qui nous a permis de mettre le feu aux poudres. Un immense merci à tous les exposants qui nous ont fait confiance, merci à Stephan Ritch et John Seitz pour leur continuel support et dévouement, merci à Michel Bernatchez de Plurison pour ses talents de graphiste, merci à Michel Plante d’être l’autre partie du « nous », merci aux journalistes et aux membres de l’industrie d’avoir été présents et un GROS merci au pubic d’avoir répondu à l’appel.

Merci à Robert Langlois pour sa ténacité à convaincre les indécis et un immense merci à François Charron d’avoir repris le flambeau au pied levé et d’avoir su répandre la nouvelle par l’entremise de francoischarron.com ainsi que dans toutes ses chroniques radiophoniques.

Ce fut une expérience unique, magique, positive qui restera à tout jamais gravée dans ma mémoire.

Salon Audio de Montréal

SARAH TREMBLAY directrice du Salon Audio de Montréal // Montreal Audio Fest.

Page web : http://montrealaudiofest.org

Il est fort probable que je publie les autres meilleurs moments du salon, suivez nous sur Facebook pour voir les photos des exposants.

Longue Vie au Salon Audio de Montréal.

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

