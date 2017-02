Top music international limited disques audiophiles

Chers lectrices et lecteurs bienvenus en 2013.

Quoi de plus stimulant que de démarrer l’année en musique, ceci pour donner le ton et vous permettre d’étoffer votre discothèque de diques inusités.

C’est la raison pour laquelle je me suis intéressé à un éditeur peu connu du grand public, mais réputé dans son domaine d’activité auprès des professionnels de l’audio, en particulier les manufacturiers.

En effet, ne vous êtes vous jamais posé la question qui faisait les disques de démonstration pour les marques de matériel hifi?

Je me la suis posé en tous cas 🙂

Toutes les marques ne font pas appels à la même personne, mais il se trouve que monsieur Povee Chan est en charge des projets du genre chez Top Music international, il s’est forgé une solide réputation en arrière de sa console de mastering.

Le catalogue Top Music est accès sur les disques de type audiophiles. Le soin apporté au mastering est une préoccupation constante chez Top Music et leur savoir faire a depuis longtemps dépassé les frontières.

On y trouve des enregistrements sur CD, SACD, UQCD, HQCD, Blu-Spec CD, Vinyls 180g.

Pour le vérifier, j’ai commandé quelques disques.

C’est Cyrill Hammer de chez Soulution qui m’a mis en contact avec Povee Chan de chez Top Music, car j’étais curieux d’entendre leur dernier sampler :

Soulution : SACD Spectacular Reference Disc (2012)

Quelques pièces sont intéressantes, en particulier Puccini : O mio babbino caro, Kavakos : Polonaise brillante, O clarissima mater, Ave Maria, …

Toutes ces pièces musicales ont été extraites du catalogue de l’éditeur Delos Productions, Inc aux USA.

Soulution est une entreprise Suisse fondée en 2000 par de riches industriels qui se sont lancés dans l’audio par passion. Le but avoué de la marque est de produire des appareils haut de gamme ,il va s’en dire, mais toujours à la fine pointe du progrès, poussant parfois à son paroxysme les limites. Si vous avez l’occasion de voir l’architecture interne d’un lecteur de CD Soulution, en particulier la mécanique, vous comprendrez alors ce que l’expression High End signifie.

Je ne suis pas là pour vous faire l’article, mais force est de constater que Soulution est une marque à part dans le paysage audio. Non pas que leurs réalisations sonnent mieux que les autres, je n’ai pas pu en juger librement autre part que lors des salons, mais le design est épuré à l’extrême, comme pour signifier au profane que la vérité est ailleurs.

Ceci dit, les gens de chez Soulution ont tenté de mettre sur ce disque les musiques les plus représentatives à des fins de démonstration de leur matériel, tout en se faisant plaisir quant au choix des titres.

C’est un peu une part de Soulution que l’on injecte dans son système à l’écoute de ce disque que j’ai tour à tour écouté sur mon système stéréo, puis en mode SACD sur mon système multimédia.

Enregistrement impeccable, le travail de mastering est soigné, le bruit de fond est quasiment absent. La plupart des plages musicales sont hyper connues, personne ne sera dépaysé. Ce disque pourrait être un prétexte à entendre un re-mastering différent de celui que l’on retrouve dans le commerce. D’un point de vue plaisir d’écoute, tout est réuni, même au casque où on est capable d’apprécier les moindres détails.

1 Vodka & Caviar – Galop 2:41

2 Puccini: Gianni Schcchi – O mio babbino caro 2:55

3 Vivaldi: Pleasure – I. Allegro 3:12

4 Kavakos: Polonaise Brillante 4:51

5 O clarissima mater 3:05

6 Mating Dance 4:52

7 The Three Cornered Hat – Introduction 1:27

8 Humoresque Halaka Dance 5:11

9 Fanfare For The Common Man 3:41

10 Fenesta ca lucive 3:22

11 Bantu 2:15

12 Scherzo – Allegro molto 6:00

13 Ave Maria 3:03

• The Project Re-Mastered by Povee Chan

• SADiE Digital Precision Mastering

• Monitor Hi Fi System: Soulution Swiss

• Power System: Isoclean Power Conditioning System

• Mastered with Black Rhodium cables

• Hybrid Stereo, Plays on all SACD and CD Players

• Made in Austria by Sony

Comme je l’indiquais au début, d’autres manufacturiers ont emboîtés le pas et font affaire avec Top Music pour réaliser leur sampler, Audioplan en fait parti.

Pour réaliser ce disque voici le matériel qui a été utilisé :

• The Project Re-Mastered by Povee Chan

• SADiE Digital Precision Mastering

• Monitor Amplifier: Lavardin Model IT

• Mastering Monitor: Audioplan KONZERT II

• Power System: Isoclean Power Conditioning System

• Mastered with Black Rhodium cables

• Hybrid Stereo, Plays on all SACD and CD Players

• Made in Germany by ADIS

Ainsi que les plages musicales que vous y trouverez

1 I’m In The Mood For Love 3:16

2 Whatever Lola Wants 2:30

3 Misirlou 2:38

4 I Surrender, Dear 3:15

5 Orchids In The Moonlight 2:46

6 I Love Paris 2:41

7 My Heart Belongs To Daddy 2:36

8 Tabu 3:50

9 The Breeze And I 2:22

10 Aloha Oe 2:28

11 Japanese Sandman 2:20

12 Love Is A Many-Splendored Thing 2:53

13 Blue Is The Night 3:01

14 Blue Tango 2:57

15 Miami Beach Rhumba 3:03

16 Yours Is My Heart Alone 2:10

17 In A Persian Market 2:48

18 Mambo Jambo 2:17

Toujours le même soin apporté au mastering, une sonorité très audiophile dans le sens propre du terme. Seul le style des musiques pourra ne pas rejoindre un large public.

Je conseille ce disque aux maniaques du détail et à la précision des sons.

Sur d’autres registres, voici quelques autres titres qui pourraient vous intéresser pour la qualité artistique et technique:

Ben Webster: My romance

Version audiophile

Edité en 2009

Support UD-SACD

Résolution: 32bits-192kHz

Format: SACD/DSD hybride

Fait en Allemagne par Sonopress

After a daybreak: what a wonderful world

Version audiophile

Support: UQ-CD Ultra Quality Mastering

Edité en 2010-2011

Fait à Nashville (TN) USA

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

Titre: Autumn in New York

Support: UD-SACD

Format: Hybride DSD

Version audiophile

Résolution: 32bits-192kHz

Edité en 2008

Fait en Allemagne par Sonopress

Nat King Cole

Titre: Spanish

Version audiophile

Format: SACD Hybride

Edité en 2010

Fait en Allemagne par ADIS

23 chansons interprétées par le grand Nat King Cole, mais cette fois en espagnol!

The sound of harp

Titre: Music from heaven par Silke Aichhorn

Version audiophile

Support: UQ-CD Ultra Quality Mastering

Edité en 2011

Fait par Sony en Allemagne

Conclusion

Povee Chang a fait un superbe travail de re-mastering. Il a réussi à faire revivre des enregistrements d’un autre âge avec les moyens technologiques actuels. Ce qui donne en fin de compte l’opportunité de savoir ce qu’est véritablement un UQ-CD Ultra Quality Mastering, UD-SACD Hybride DSD et de vivre l’expérience des résolutions 32bits / 192kHz.

Seuls First Impression Music, M A Recording et Fidelio étaient arrivés à me captiver à ce point. Top Music n’a peut être pas le catalogue de rêve de ses compétiteurs, mais je dois bien reconnaître que sur le plan purement technique et c’est en cela que les plus audiophiles d’entres vous vont être intéressés, Povee est allé suffisamment loin pour s’y intéresser.

Le son de ces disques est riche, c’est très beau, trop beau parfois, je vous laisse en juger par vous même. je regrette néanmoins que Top Music n’offre pas la possibilité d’écouter avant d’acheter.

Contact et information

Responsable: Povee Chan

Top Music International Limited

10A Tung Lee Commercial Building,

91-97 Jervois Street, Sheung Wan,

HONG KONG

(852)2544-2233 (Phone)

(852)2545-1221 (Fax)

Page web: http://www.topmusic.com

La pensée du moment.

Ce que nos grands parents nous ont dit est la pure vérité. Tu recevras toujours ce que tu souhaites aux autres.

Être heureux n’est pas une affaire de destin, c’est une affaire d’options ou de choix.

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP, rédacteur indépendant, tous droits réservés, copyright 2013, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine, sous licence creative commons.

Bon divertissement.