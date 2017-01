Disques de référence

Ces albums sont une infime partie de ceux qui m’accompagnent et agrémentent mes jours, mes nuits, mes écoutes comparatives, et plus encore… en fait la seule et unique justification de leur présence dans ces pages, c’est que je les aime, peut être pour la qualité artistique, prise de son ou de mastering, mais toujours pour l’émotion qui s’en dégage.

Cette liste est en constante évolution, les mises à jour régulières, alors venez y puiser de l’inspiration, c’est fait pour ça.

Je vous invite à partagez cette information avec vos amis, c’est ensemble que nous faisons l’information.

J’apprécie par dessus tout les enregistrements où il m’est permis d’éprouver des émotions, des sensations, sur une voix, un ou plusieurs instruments, à l’écoute d’un disque, je dois pouvoir vibrer, sentir une présence, sans me poser la question de savoir d’où vient l’enregistrement ou qui a fait la prise de son, ceci vient après l’écoute, pas avant.

Cette modeste sélection vous permettra d’en apprendre plus sur les différents styles de musiques, sur nous, sur ce qui devrait faire partie intégrante de la discothèque de tout mélomane qui se respecte.

Sur ce, bonnes écoutes et au plaisir de partager d’autres bons moments dans l’intimité de ce lieu.

Nous avons classé nos choix en quatre catégories disctinctes, soit: