Beaucoup de passionnés me posent la question de savoir où et quand s’arrête nôtre quête en terme de haute-fidélité?

Ce que je leur répond ne varie pas depuis des lunes.

Un système stéréo dit haute-fidélité, est comparable à une belle plante exotique, chère, belle, mais fragile, qui réclame des soins constant afin de lui permettre de produire de jolies fleurs et de renforcer ses branches et racines.

Plus vous lui prodiguerez de soins, mieux elle vous le rendra.

Le jour où tu cesses d’en prendre soin et bien tu vas stagner dans le meilleur des cas, sinon, voir dégrader ce que tu auras mis tant de temps, d’argent et d’énergie à élaborer.

Ceci étant dit, voici quelques notions de bases dans l’élaboration d’un câble, cela n’a rien de mystérieux; j’avais écris mon premier article pour le magazine Sciences et Vie High-Tech : N°21 juin-juillet 1996, à ce sujet.

Chaque manufacturier ou assembleur utilise un certain type de matériaux (argent ou cuivre), solid core ou multi-brins, la longueur est critique, le design et le sens de montage le sont tout autant, le type de connecteurs est fondamental, l’isolation (blindage) et le dialectique apportent la touche finale.

C’est un peu plus complexe qu’il n’y paraît au premier regard, ce n’est pas toujours un simple bout de câble, c’est vraiment beaucoup plus élaboré, et le prix peut s’avérer élevé, mais si vous obtenez aussi bien pour beaucoup moins cher … surtout n’hésitez pas à nous en parler, je reste curieux.

Les meilleurs câbles cumulent tous ces aspects avec à la clé une « recette », ce qui fait leur caractéristique, leur singularité propre à chacun.

Les plus perspicaces d’entres-vous auront noté ces différences plus ou moins importantes d’un câble à un autre. Quand aux ultracrépidariens et bien, tant pis pour vous, nous on s’amuse bien en attendant.

Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans devoir l’accepter. Aristote.

WAY Cables RCA Silver 4+

Le contexte de notre essai du jour des Way Cables est le suivant:

PureAudioProject trio 15 Horn 1 open baffle speaker,

CDP integris et préamp (made in Canada),

Jundac 6 non-oversampling R2R par junilabs (fait en France),

MacBookPro i5 avec 16GO de RAM, Windows 7 super allégé et le Junilabs Audio Player version C16 beta, optimisé 31x.

Amplificateur solid state B&K Reference 200.2 S (USA),

Transfo d’isolation Powertore 450 modèle Signature, fait en France par FirstVoice,

Le traitement acoustique, le meuble tripode « Amadeus », les câbles ainsi que tous accessoires de couplage sont fait au Canada par inovaudio.

J’utilise également 4 x green earth system (passive earth) fait en France par FirstVoice et Junilabs, raccordés en arrière de chaque électronique.

Way Cables comme son nom ne l’indique pas est d’origine Serbes, l’entreprise existe depuis 2013; Miroslav, le concepteur et fabricant de la marque a su développer sa propre identité, son design et la signature sonore qui vient avec.

Mon conseil: Une fois que vous avez suivi les règles de base dans l’élaboration de votre système stéréo, à savoir le soin apporté à l’arrivée électrique, puis au traitement acoustique, il ne vous reste plus qu’à vous soucier de coupler correctement vos électroniques et speakers, puis de finaliser le tout avec le câblage.

Dans cet ordre là et pas autrement, si vous visez l’excellence.

Les câbles, si souvent controversés, sont pourtant les derniers éléments qui peuvent faire basculer les performances musicales de votre système audio… ou pas, selon le contexte.

Si vous en avez la possibilité, le temps et les moyens, vous pourrez alors expérimenter en comparant dans votre contexte et vous rendre à l’évidence, ce que vous possédez est encore en mesure de vous surprendre par ses capacités.

Il faut cependant y mettre les moyens financiers, car les tarifs des meilleurs produits du marché s’envolent depuis quelques années.

Fin du préambule, voici le sujet du moment.

J’ai reçu pour une durée de 3 semaines, 2 câbles USB dont un prototype et une paire de RCA SILVER 4+, d’une longueur de 2 x1,5m, de la gamme Way Cables.

J’ai volontairement voulu en apprendre plus sur du matériel onéreux, chose qui n’est pas si courante du fait que les manufacturiers en charge sont peu enclin à laisser quiconque se prêter au jeu des comparaisons.

Ce test est le fruit de ma propre initiative, en toute indépendance.(comme d’habitude).

Je salue donc le courage et l’engagement du distributeur belges HifiGroov qui m’a confié le matériel en question, merci à Benoît Verhaeghe.

Cette entreprise familiale, père et fils, possède un auditorium privé et assure la distribution également en France depuis +/- 2ans.

WAY Cables RCA Silver 4+

Voici le résultat de mes premières écoutes.



J’ai débuté avec le ticket d’entrée chez WAY Cables avec le RCA SILVER 4+, relié du préamplificateur vers l’amplificateur.

Le câble RCA qui relie le Jundac 6 au préamplificateur est un modèle FirstVoice Doctor’s câbles de première génération, silver core lui aussi.

C’est la bonne surprise du jour, ce câble léger et très souple, constitué de silver solid core avec isolation coton, est pétri de qualités.

Intéressant dans le sens où ce câble ne compense rien, il transmet avec célérité l’ensemble ou presque de la plage dynamique, sans artéfact, sans coloration, sans aucune gène d’aucune sorte, c’est un régal, quelque soit le type de musique, son expressivité le rend très vite addictif.

Clarinette, cuivres, piano, voix féminines, guitare, percussions, orgue, tout passe à la perfection, sans aucun pic de coloration dans mon contexte.

J’ai beaucoup apprécié son élégance de pouvoir restituer l’ambiance des meilleurs enregistrements, en particulier sur les « live ».

L’extension dans le haut du spectre est sa principale force, de l’attaque des notes à l’extinction tout est là et bien là, franchement en hi-fi il est plus courant d’avoir une approche plus contrastée qu’équilibrée.

J’ai pu apprécier les 66 fichiers de ma plus récentes playlist avec délectation. (liste sur demande).

Cependant, j’ai constaté que le bas du spectre semblait un peu court quelques fois « out of the box ».

Pour l’heure, le potentiel est là, pas de référence, ni données techniques, pas de tarif, seulement des écoutes subjectives, le reste suivra en conclusion.

Puis, j’ai inséré le premier câble USB, le Why Not … pour faire une histoire courte, il n’est pas au niveau du câble RCA WAY SILVER 4+, je l’ai écarté au profit de l’autre modèle avec sa gaine en cuir, qui est pour le moment un prototype en cours de développement.

En effet le Why Not dégrade le rendu sonore si génial du câble RCA, c’est frustrant tellement la qualité relevée plus haut s’en est allée.

Le meilleur match c’est avec le modèle en cuir nommé Synergy que nous l’avons trouvé, de mon point de vue, le grave qu’apporte ce modèle rend justice au manque relevé du RCA, mais en même temps on perd de la clarté et un poil de définition dans le haut du spectre. Tout est une question de compromis.

Le grave et bas mid son plus généreux avec ce câble USB Way Cables mais notre modèle de référence (Curious Cable modèle Evolved) va plus loin et constitue un meilleur match, ceci dit, j’ai effectué ces écoutes seul, dans les prochains jours, je serais accompagné et nous verrons si je suis dans le juste … ou pas.

The aventure will follow.

L’intervention d’un nouvel auditeur qui en fait est une auditrice vient renforcer mes premières impressions.

Commentaires de Marie-Ange P, mélomane et cinéphile.

La session d’écoutes a débuté avec le câble USB australien Evolved de Curious Cable associé au câble RCA WAY SILVER 4+.

Je note immédiatement un très bon équilibre tonal sur l’ensemble de la plage dynamique ou presque, sans aucune coloration, c’est super agréable, on perçoit sans effort l’ambiance et ce qui me frappe ce sont les extinctions de notes, comme rarement je les ai perçu dans notre contexte.

Le son me semble jouer un peu plus fort qu’à l’ordinaire, mais c’est très subjectif.

Tous ces micros détails fourmillent sans pour autant prendre le pas sur d’autres fréquences, c’est subtil, mais bigrement présent à la fois, j’adore le rendu naturel du son en particulier avec de bons enregistrements.

L’écoute avec le câble USB Way Audio est pas mal, mais on perd de la dynamique en particulier dans les hautes fréquences, même si on gagne incontestablement du grave et bas médium.

Cela va très bien convenir à une personne dont le système audio est installé dans une acoustique avec beaucoup de réverbération, ce qui n’est pas le cas chez nous du fait de la présence de diffuseurs quadratiques 2D, dont je ne me passerais pas.

Dans le contexte de Michel B, mélomane, audiophile et cinéphile.

– PC non connecté à Internet, Windows 10, Junilabs Audio Player ,

– câble USB Curious Cable modèle Evolved,

– Lecteur CD METRONOME TECHNOLOGIE CD One – câble digital Why Not,

– DAC METRONOME TECHNOLOGIE C5+ – câble modulation XLR Legato Presenza,

– Platine THORENS TD 160 cellule ORTOFON 2M bronze – pré Lehmann Black Cube – câble Néotech,

– Ampli intégré MIMETISM AL 432D – câbles HP Audiophile Access Série 5 Silver Touch Ultimate + Boitier CLEANER EVO,

– Enceintes PEL Alycastre,

– Contres pointes de couplage à 3 matériaux inovaudio (fait au Canada) sous les enceintes, Audio Bastion sous les électroniques.

Les écoutes comparatives n’ont pas démontré de différences flagrantes, ni même de différence de niveau entre le XLR et le RCA ce qui est curieux; j’ai noté un meilleur filet dans les aigus avec le WAY Cables Silver4+, mais franchement c’était subtil. On peut donc en conclure qu’il fait jeu égal avec le Legato Prezenza dans ce contexte.

Ceci prouve une fois de plus qu’il est vital de pouvoir comparer chez soi pour se faire une idée de ce qu’apporte un nouvel élément afin de prendre une décision éclairée.

Ce qui fonctionne très bien chez l’un, peut s’avérer sans objet chez un autre.

Session d’écoutes chez Jacques Bloch, propriétaire de FirstVoice et Mélomania situé à Draguignan dans le Var.

Nous avons là l’une des meilleurs systèmes hi-fi qu’il m’ait été donné de voir et entendre, alors c’est une grande chance d’avoir eu cette opportunité.

Son système a considérablement évolué depuis l’an dernier, quand j’entend parfois des gens affirmer qu’optimiser c’est pour gagner 2 à 3%, c’est qu’ils ne savent pas de quoi ils parlent, je peux vous assurer qu’il s’agit d’un gain bien plus substantiel.

Amat Victoria Curam (La victoire aime l’effort), en d’autre terme il faut travailler fort pour obtenir un résultat.

Dans ce contexte, nous avons noté un grave un peu court et quelques colorations dans les hautes fréquences, mais à volume élevé seulement.

Sinon, globalement, la musicalité était au rendez-vous sans pour autant déclasser le câble RCA modèle FirstVoice Doctor’s câbles de seconde génération, un solid core argent à double blindage et boîtiers d’isolation.

Conclusion

J’ai appris quelque chose durant cet essai, j’ignorais que mon système stéréo pouvait encore me surprendre et s’avérer toujours plus musical.

Je ne pensais pas non plus avoir tant à dire à propos d’une paire de câbles RCA… c’est dingue, quand on y pense.

Tarif: 2376,00 € pour la paire de câbles RCA SILVER 4+ de 1,5m, que nous avons utilisé lors de cet essai.

C’est le prix à payer pour vous offrir le ticket d’entrée chez Way Cables.

Sachez qu’il existe 3 autres modèles dans une gamme supérieure… je n’ose imaginer quel résultat on pourrait atteindre. Sky is the limit.

Nos écoutes ont été journalières et semblent apporter un brin de maturité supplémentaire au RCA SILVER 4+ le grave s’est un peu placé … alors qu’il était un peu court au début.

Il y a tant d’aspects qui entrent en jeu dans l’optimisation d’un système hi-fi, c’est vertigineux, je ne le dirais jamais assez, ne cessez jamais d’explorer les possibilités qui vous sont offertes de valoriser votre investissement en équipements que vous possédez déjà.

En résumé, si un seul câble peut vous apporter cette forme d’harmonie, de point d’équilibre, de plénitude, alors, vous avez atteint le bonheur audiophile et ce, quelque soit votre système, en autant qu’ils soit correctement installé.

Mon propos est que nous sommes face à un câble qui transmet les signaux bas niveaux avec fidélité, il n’est certes pas parfait, mais il tend à respecter les intentions du compositeur, des interprètes, mais surtout de la prise de son.

Je ne peux que vous inviter à en faire l’essai dans votre contexte; en ce qui nous concerne, nous avons eu beaucoup de plaisir et nous nous sommes bien amusés.

Par ailleurs, j’avoue être curieux d’essayer les gammes supérieures.

___________________________________________________________________

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP rédacteur indépendant, tous droits réservés, copyright 2024, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine.