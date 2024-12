Il n’y a qu’une seule façon de faire les choses, c’est de bien faire dés le départ.

On pourrait aussi poser les bases d’une installation réussie, performante en évoquant les fondamentaux.

Tout commence par l’arrivée électrique vers nos « chers » appareils.

Celles et ceux qui ont un peu de vécu savent que de la qualité du courant électrique va dépendre les performances d’un système stéréo qui se veut haute-fidélité.

On peut sans risque faire l’analogie entre la qualité du courant électrique pour un système hi-fi avec le carburant pour un moteur d’automobile de sport.

Ce qui suit est le fruit de plusieurs années d’essais comparatifs, factuels et cela s’adresse aux plus férus d’entres-vous, qui avez à cœur de repousser les performances de vos équipements.

Encore une fois, je me dois de faire une parenthèse à l’attention des ultracrépidariens, avant d’agiter vos contrariétés dans tous les sens, prenez le temps d’essayer, après on s’en reparle.

Transfo d’isolation Powertore

Afin d’illustrer le sujet du jour, je vais utiliser mon contexte et celui de Jacques Bloch le propriétaire des entreprises FirstVoice et Mélomania, situées à Draguignan dans le Var.

Jacques explore les arcanes de l’optimisation en hi-fi depuis plus de 30 ans, il possède donc un bagage de connaissances qui confère au personnage une expérience riche.

Il a rapidement compris l’importance du soin apporté à la transmission du courant électrique et c’est en ce sens qu’il a mis au point des transfos d’isolation, appelés Powertore.

Il est parti du constat que le courant électrique domestique est très pollué, de par le nombre et la nature des divers appareils qui sont branchés sur le réseau électrique de l’habitation.

Cette pollution est engendrée en grande partie par le fonctionnement de tous les appareils électriques domestiques (réfrigérateur, téléviseur, machine à laver, ordinateur, box Internet, chauffe-eau, TV, projecteur vidéo, console de jeux, etc…, et tout ce beau monde transite aussi par l’utilisation du courant secteur comme réseau porteur pour des signaux informatiques (réseaux CPL privés, compteurs électriques intelligents, etc…)

Cette pollution est constituée d’une multitude de signaux de hautes fréquences, qui viennent compliquer le travail des alimentations électriques de nos électroniques hi-fi, ce qui va avoir pour conséquence une dégradation des performances et influencer le son (apparition de colorations).

La plupart des systèmes de filtration AC conventionnels, de part leur conception, filtrent mais beaucoup trop, avec comme inconvénient d’induire une perte de dynamique, alors pour pallier à ce phénomène FirstVoice a décidé d’employer les grands moyens.

il s’agit du procédé de l’ultra-isolation.

L’idée est de s’isoler du réseau public par un transformateur d’ultra-isolation (transfo toroïdal), qui transforme le courant secteur pollué, en un courant secondaire induit, débarrassé de l’immense majorité des parasites secteurs.

Ce procédé, outre son efficacité en termes de d’éjection des parasites haute fréquence, présente l’immense avantage de respecter intégralement la plage dynamique du signal musical, permettant aux différents appareils de s’exprimer pleinement.

Voici la gamme de produits au catalogue FirstVoice:

POWERTORE 450: 450 VA ,

1 sortie convenant à la majorité des sources numériques, analogiques et préamplificateurs; la puissance de sortie disponible permet de brancher de 1 à 3 appareils, voire plus, via une multiprise de qualité, en sachant que la consommation électrique de ce genre de maillon excède rarement 30 à 50 Watts. poids= 6,8 kg. Dimensions l=28cm p=21cm h=12,5cm ; PV public TTC 750 € (Disponible)

POWERTORE 750: 750 VA ,

1 sortie convenant à la majorité des sources numériques et analogiques et préamplificateurs, mais aussi à beaucoup d’amplificateurs ou blocs mono dont la consommation n’excède pas 300 à 350 Watts. poids= 8,5 kg. Dimensions l=28cm p=21cm h=12,5cm ; PV public TTC 990 € (Disponible)

Ces nouveaux appareils viennent compléter la Gamme POWERTORE (marque déposée) conçue par FIRSTVOICE et construite en France, à base de transformateurs toroïdaux ultra silencieux.

-POWERTORE 1000 de1000 VA ,

2 sorties convenant à la majorité des appareils, tels que sources numériques et analogiques et amplificateurs; poids= 11,3 kg. PV public TTC 1290 € (Disponible)

-POWERTORE 1250: 1 Sortie 750 VA et 1 sortie 500 VA,

2 Appareils en 1: peut donc alimenter par des enroulements séparés, à la fois une source et un amplificateur; poids=12 kg PV public TTC 1550 €

Alors sachez que les conditionneurs POWERTORE sont a? pre?sent disponibles en version SIGNATURE.

Les versions « SIGNATURE » se diffe?rencient des POWERTORE standard par les caracte?ristiques suivantes, que j’ai eu l’opportunité de tester:

– Renforcement me?canique de la fac?ade arrie?re en aluminium du POWERTORE, qui supporte toute la connectique, par un doublement de son e?paisseur, passant selon les mode?les de 3 mm a? 6 ou 8 mm .

Cette paroi est elle me?me renforce?e au niveau de la prise IEC par une plaque additionnelle en aluminium de 5 mm d’e?paisseur, amenant l’e?paisseur de la paroi a? 11 ou 13 mm, selon le mode?le.

Cette nouvelle rigidite? me?canique permet d’atte?nuer les phe?nome?nes vibratoires engendre?s par le passage du courant secteur de 50 Hz.

-Remplacement du combo IEC-Fusible-Interrupteur, par des e?le?ments se?pare?s choisis pour leurs qualite?s a? la fois e?lectriques et me?caniques, a? savoir:

-Prise IEC d’entre?e FURUTECH avec contacts en cuivre OFC plaque? Rhodium.

Le corps de cette prise be?ne?ficie en outre de la technologie NCF: le NCF (Nano Crystal Formula ) est constitué d’un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés « actives ».

Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur effet piézo ( propriétés d’amortissement).

-Interrupteur NKK: la firme japonaise NKK est re?pute?e pour la qualite? exceptionnelle de ses interrupteurs, a? la fois sur le plan me?canique, mais aussi sur le plan e?lectrique, par leur re?sistance particulie?re aux contraintes engendre?es par les charges inductives telles que des transformateurs.

Pour terminer, la ou les prises AC de sorties FURUTECH -NCF, avec contacts en cuivre OFC plaque? Rhodium, be?ne?ficient elles aussi de la technologie NCF.

La nouvelle grille de tarifs s’e?tablit comme suit.

POWERTORE 450 : 750 € passe à 950 € en version Signature, POWERTORE 750 : 990 € passe à 1190 € en version Signature, POWERTORE 1000 : 1290 € passe à 1590 € en version Signature, POWERTORE 1250 : 1550 € passe à 1850 € en version Signature, POWERTORE 2000 : 2290 € passe à 2590 € en version Signature.

Dans mon contexte:

Pour avoir fait l’exercice de basculer de la version Powertore 450 Standard à la version Signature, je dois avouer que le gain est significatif, ce qui justifie que l’on en parle ici.

En préambule, sachez que le Powertore doit être traité comme n’importe quel appareil hi-fi qui constitue la chaine; cela commence par le support tablette, le cordon AC, et in fine, ce que nous avons pu expérimenter avec succès, l’ajout d’une terre virtuelle. C’est précisément ce que j’ai appliqué.

Tablette en plywood de merisier couplée avec 3 contre-pointes à 3 matériaux inovaudio, un cordon AC inovaudio équipé de connecteurs NCF carbone rhodium via une prise électrique murale double rhodium NCF avec contre-platine et couvercle en carbone.

Le fusible d’origine a été remplacé par un modèle YS gold-silver et la liaison vers le boîtier de terre virtuelle Junilabs se fait à l’aide d’un Jumperflux-B Furutech rhodium de 20cm, dotés d’un conducteur ? (Alpha) de 6mm carré d’une grande pureté, il présente une impédance interne minimale, offrant une transmission optimale du signal, ce qui explique la parfaite conductivité entres les deux appareils.

En version Standard, l’apport est de l’ordre d’un notable recul du bruit de fond, avec un gain d’énergie en particulier le registre grave, je l’ai apprécié durant plusieurs mois.

La version Signature va plus loin, ce que nous avons constaté initialement sur la version Standard s’est avéré être XXL sur la version Signature.

J’ai été surpris lors des premières écoutes d’avoir un grave qui prenait autant d’espace, à tel point que j’ai voulu compenser cette situation, mais cela a été une perte de temps.

Les versions Signatures réclament quelques heures de fonctionnement avant de donner leur meilleur, soyez patients. Amat Victoria Curam.

Une fois arrivé à maturité, on se rend compte de l’apport qualitatif conséquent, à tel point qu’il devient vite évident que ce principe devrait être utilisé par tous les aficionados de haute-fidélité, comme un indispensable.

Le soin apporté à l’arrivée électrique et le traitement acoustique, sont les deux mamelles du succès.

Certes, l’installation réclame quelques attentions particulières, nous sommes même allés un peu plus loin lors de nos expérimentations, mais ceci est une autre histoire.

Résultat, une plage dynamique étendue, un médium aigu fluide qui ne laisse plus aucune trace de quelconques pics de colorations, aucune projection, les transitoires gagnent en énergie, c’est très très rapide, aucun trainage à l’horizon, le grave, sous grave et bas médium sont fusionnels, les registres sont clairement mieux imbriqués et forment un tout indissociable.

On découvre le fameux P.R.A.T (Pace Rhythm And Timing) qui naturellement enveloppe la musique.

Quand on fait machine arrière, on se rend immédiatement compte de ce que l’on vient de perdre, c’est fascinant comme le silence peut à ce point être addictif, sans même que l’on puisse mettre un nom sur ce sentiment de plénitude; le silence est là et bien là, il devient partie prenante sans même que l’on ait besoin de le nommer.

Mais comment ai-je fait pour vivre sans Powertore durant toutes ces années?

Dans le contexte de Jacques Bloch

Jacques a mis en œuvre la solution idéale telle qu’édictée dans son manuel, sans compromis, chaque électronique reçoit un Powertore, qui est lui même relié à un boitier de terre virtuelle avec un câble d’une longueur spécifique et connecteurs rhodium. J’insiste sur ces détails qui ont de l’importance, puisque nous avons participé aux essais comparatifs pour le déterminer.

Il a longuement travaillé avant d’en arriver à ces conclusions, tout a un sens, rien n’a été laissé au hasard, c’est factuel.

Le but a toujours été de valoriser le rapport signal sur bruit, d’éliminer toute forme de coloration et quoi de plus évident que l’utilisation de Powertore à cet effet.

Jacques chasse la moindre trace de coloration ou d’artéfact dans la restitution du son, c’est devenu son crédo, et vu que son installation est extrêmement bien élaborée, le moindre changement s’entend et peut se traduire soit par une simple différence, une dégradation ou bien une nette amélioration.

Son système stéréo est un cas d’école, il cumule l’ensemble des préceptes qui forment la base structurelle d’un ensemble cohérent et ultra musical, chose qui devrait être le standard chez tous les pros.

Jacques va très souvent assister à des concerts, il connait son affaire et sait de quoi il parle lorsqu’il s’agit de techniques d’optimisations.

Le son obtenu dans son contexte me fait penser à ce que l’on ressent lors d’un concert, nous sommes au plus près de la prise de sons et quand celle-ci est bien faite, plus un mot, on est littéralement collé au fauteuil dans une sorte de somnolence langoureuse, les yeux écarquillés ou clos à la recherche des musiciens qui prennent place dans une image stéréo 3D de plusieurs mètres en arrière des speakers, d’une largeur et hauteur tout à fait réaliste, rien d’exagéré ni de sur dimensionné, comme c’est souvent le cas avec des systèmes hi-fi high end.

Grâce au soin apporté à l’arrivée électrique, complété par un traitement acoustique basé sur la diffusion et diffraction, Jacques Bloch a réalisé l’un des meilleurs systèmes stéréo qu’il m’ait été donné de voir et entendre, tous budgets confondus.

Je me dois de préciser que la partie analogique profite pleinement de l’apport des Powertore, le silence de fonctionnement est remarquable une fois le moteur de la platine tourne disque correctement isolé.

L’absence de bruit de fond, laisse place à la musique, toute la musique.

Il est difficile avec de simples mots d’exprimer toute l’émotion ressentie, alors que vous soyez mélomane ou audiophile, je vous invite à vivre vous aussi cette expérience, qui j’en suis persuadé sera d’une part inoubliable, mais vous fera prendre conscience de l’importance du traitement du courant électrique dans un contexte dédié à la reproduction fidèle de la musique, si tant est que ce soit votre but.

Contact et informations.

Jacques Bloch

Owner/Propriétaire

