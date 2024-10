Streamer et réseau RJ45

L’intrigue se passe au Canada dans la province du Québec.

Jean-François est un garçon passionné, compétent et pragmatique, l’informatique est son métier, il a pris son clavier à deux mains pour se décider à partager avec nous ses expérimentations en terme de streamer et câbles réseau RJ45.

Son témoignage est brut de décoffrage, mais parfaitement compréhensible pour tout public.

En ce qui me concerne, puisque j’ai vu et entendu son système, il n’y a aucun doute possible, le streaming de haut niveau, c’est à dire ultra-musical, ce n’est définitivement pas dans mes moyens 🙂

La suite risque de faire sortir de leur grotte sombre et humide, les ultracrépidariens de tous continents, mais de vous à moi, est-ce ça l’important?

Revenons à l’essentiel.

Streamer et réseau RJ45 vu par Jean-François.

Au tout début, avant le numérique, j’ai eu un Arcam CD36 puis je suis passé au CDP-300 de Classé Audio… Il y avait, selon les vendeurs, une qualité inimaginable et bon… ça matchait avec le ssp-800 de la même marque!

Puis, est venu le temps du tout numérique, j’ai eu un Logitech Squeezebox Touch, un Cambridge Magic, un Bryston BDP1 et un BDP2 et j’ai un petit NODE dans le salon… Il y avait toujours un peu la même sonorité chez tous ces lecteurs et un jour, j’ai pu faire un comparatif CDP-300 vs Linn Akurate (ds1 avec le power supply Dynamik)… Oh là là! La différence était hallucinante!

Enfin, un truc de vivant sans cette même coloration qu’arborait tous les lecteurs numériques que j’ai possédé jusqu’à maintenant.

J’ai donc acheté un Linn Akurate, lequel a été mis à jour vers le DAC Katalyst quelques temps après sa sortie.

Le rêve a toujours été le Klimax, c’était un peu hors d’atteinte vu le prix du dit streamer… J’ai donc acheté un Klimax Renew.

On a comparé le Akurate (ds1), puis le Akurate Ds3 (katalyst) puis le Renew.

Le DS3 apportait beaucoup plus de détails que le DS1 puis quand on a branché le Renew, le soundstage, ah la vache! C’était incroyable… par contre, on perdait en détails et… dès qu’on a entendu quelque chose de mieux, c’est très difficile de fermer la boîte de Pandore…

J’ai donc eu le Renew 3-4 semaines et j’ai plongé, je me suis procuré un Linn Klimax avec le dac Organik et j’ai fait la mise à jour du power supply vers le Utopik (vs le dynamik)… J’ai fait le pari qu’avec le DAC plus récent de la marque Linn, je conserverais le soundstage et les détails du Akurate DS3 avec la petite bête qu’est le Klimax et son Dac Organik je conserverais le soundstage du Renew et je ne me suis pas trompé!

C’était tout simplement superbe! Les détails, le soundstage et l’aspect naturel du rendu.

Et bon, curiosité oblige, j’ai voulu savoir si un fil réseau changerait vraiment quelque chose vu que ce n’est qu’une série de 0 et de 1, hein tout le monde sait ça… J’ai donc emprunté un Audioquest Cinnamon.

Dès les premières secondes je me suis dit que c’était une blague, le niveau de détails venait de prendre un envol.

Le noise floor se dissipait… C’est un peu difficile à comprendre ce terme tant qu’on ne le vit pas… Pour beaucoup de gens, c’est juste du texte générique qui ne veut pas dire grand-chose à part de vouloir mettre de « la chair autour de l’os » et vouloir s’auto-réguler dans sa conviction que ça change quelque chose.

De retour au câble régulier… Oh merde, ça ne le fait pas du tout!

Nous sommes de retour à la boîte de Pandore!

Je me suis alors procuré un câble type copie du Audioquest Vodka (même recette) fabriqué par un gars sur CanuckAudioMart ainsi que le modèle original du Audioquest Diamond.

Quelle bourde avec la copie du Vodka, le câble altérait la tonalité, j’ai donc retourné le câble en question après une deuxième tentative car le vendeur m’a proposé un deuxième câble pour valider…

Puis, suite au AQ Diamond et une discussion avec le vendeur de ce dernier… J’ai plongé vers le Valhalla 2 de chez Nordost…

Il y a des choses qu’on achète et qu’on regrette, se disant qu’il y aura certainement un autre poisson qui voudra bien de cet oeuf avarié…

Ça n’arrivera pas du tout avec le Valhalla 2.

Le Diamond était sensationnel mais le V2 apportait une sonorité tellement plus naturelle, tous les détails étaient plus riches mais moins agressifs.

Le soundstage prenait également plus d’ampleur et le noise floor… On ne s’en rend compte qu’une fois qu’on l’enlève!

Le niveau de détails sur le Diamond est vraiment génial mais il y a une certaine agressivité que nous n’avons pas avec le Valhalla 2.

Le Nordost apporte une douceur que je n’avais jamais réussi à obtenir auparavant. La musique coule tout simplement, tout est limpide. Je suis vraiment sur un nuage! La musicalité qui s’en dégage, la cohérence au niveau des timbres est également supérieure au Diamond.

J’avais développé l’habitude de skipper à la prochaine track rapidement et depuis que j’ai installé le Valhalla 2… Je réussi à écouter des albums au complet. Je me fais bercer par la musique.

Le rendu change et il faut le vivre pour le comprendre!

Complètement enveloppé! Le decay est sublime!

La texture de tout le registre est encore plus saisissante! Vraiment, je suis bouche bée de la performance de ce fil réseau! L’image 3D des instruments, de la scène, c’est vraiment spectaculaire.

Puis je me dis, si je débranche le câble pendant que ça joue, quelle est la durée du buffer… J’ai fait le test, il est de 1 minute.

Donc ce n’est pas les 0/1 qui sont altérés comme plusieurs aimeraient nous le faire croire mais c’est bel et bien la connexion physique entre les appareils qui importe.

Donc, chose réglée pour le câble réseau…

Mais une fois l’apport validé… Qu’un câble réseau ne transporte pas que du binaire… On va plus loin? Switch?

Un gentil vendeur Laliberté à Lévis (Québec) m’a prêté une switch Qnet de chez Nordost… Elle a quitté que lorsque j’ai eu mon Qnet dans sa boîte toute neuve! Impossible de revenir en arrière. Puis bon, tant qu’à être rendu là…

J’ai fait confiance en la vie, j’ai placé une commande chez le même vendeur pour le Qsource de chez Nordost pour alimenter la switch Qnet…

Les deux apports ont été considérables! Ils apportaient probablement l’un autant que l’autre, tout était dans le noise floor (bruit de fond) et qui dit moins de Noise floor dit davantage de musique (signal)!

Voyez ça un peu comme de l’interférence ou bien votre jeune qui parle alors que vous essayez de suivre une conversation!

Retour sur le numérique et feedback des cobayes…

Le streaming, ce n’est qu’une suite de suite de 0 et de 1 après tout, n’est-ce pas?

Je suis un autodidacte qui oeuvre principalement dans les TI depuis plus de 30 ans… J’étais sceptique au départ quand on a commencé à prétendre qu’un câble réseau pouvait altérer le rendu sonore… Par contre, tant que je n’avais pas entendu, j’ai toujours conservé une retenue pour commenter sur le dit sujet.

Jouer les gérants d’estrades sans avoir entendu, dans une pièce traitée acoustiquement et avec du matériel adéquat bien sûr, c’est un peu comme le beau-frère qui… Je vous laisse compléter!

Est-ce que c’est dispendieux tout ça?

Bien sûr que oui.

Est-ce que ça vaut le coup? Ça dépend de vous! Certains dépensent 200-300$ pour un souper au restaurant, je trouve que c’est inutile.

Est-ce que j’ai raison? Pas plus qu’un autre… C’est la beauté de la chose!

Chacun est « libre » de faire ses choix quant à ses dépenses.

Mon système est rendu à une étape où les gains sont normalement minimes, mais pour celles et ceux qui ont entendu, vous aurez tout compris. Ma conjointe est le cobaye parfait pour un feedback… Elle n’est aucunement audiophile, ne connait pas vraiment les termes mais, à chaque fois, elle arrive à dire ce qui a changé, dans ses propres mots.

C’est donc parfait pour éviter le biais que je peux avoir!

Je ne lui dit pas ce que je change et je lui demande son avis. Je peux changer n’importe quoi et elle n’a aucune idée de ce que je fais en arrière des équipements.

Bref, sans même lui dire que j’avais un test à lui faire faire… J’écoutais de la musique et ma conjointe entre dans la pièce et elle arbore un visage qui en disait long … Je lui lâche, hot hein?

Elle fait.. wow!

Juste ça, ça réglait la question à savoir si le V2 apportait quelque chose de concret ou si ce n’était que mes oreilles de vieux grincheux qui voulaient se justifier!

Elle prend le temps d’écouter et me dit que c’est vraiment super et que c’est vraiment doux comme rendu. Je mets donc une track qu’elle connait bien et elle n’en revenait tout simplement pas, complètement stupéfaite.

Je redécouvrais mes albums! Plein de sons, textures, vibrations, etc que je n’avais jamais entendu, ou du moins, jamais elles n’avaient été aussi holographiques!

Ce fut une vague d’émotions!

Les instruments, les phases in/out, les sons, le vocal, tout est palpable, d’une telle intelligibilité, j’ai l’impression d’être le petit garçon qui est sur le bout des pieds et qui capte une étoile du bout de ses doigts! Je nage dorénavant dans le son.

Après un retour au Diamond, je crois que je pourrais décrire celui-ci de « froid » et d’une absence de naturel. Il y a beaucoup de détails, le soundstage s’ouvre d’une superbe façon.

Par contre, il apporte un petit côté « harsh » dans les hautes fréquences qui pourrait causer une certaine fatigue auditive.

Enfin, je crois! Je ne l’ai pas eu assez longtemps avant que je ne me décide à mettre la main sur la création de Nordost… Je n’ai juste plus le goût d’écouter de la musique via le Diamond.

Ne vous méprenez pas, le Diamond est vraiment un superbe câble mais lorsqu’on le compare au Valhalla 2, il ne peut que s’incliner. Du moins, dans mon contexte.

Conclusion… Est-ce que je le recommande? Aucune idée, dans ma pièce, oui… Vous n’êtes pas obligé de vous rendre à un V2! Un simple Audioquest Cinnamon vous démontrera que ça change effectivement quelque chose, un câble réseau!

Si vous n’entendez pas de différences, arrêtez là, tout ceci n’est tout simplement pas fait pour vous. ________________________________________________________________________

Témoignage de Jack « Phyberock » Vigneault

Système Audio de JF 2024.

Un câble réseau dit Audiophile amène une différence ou pas ?

Alors, aujourd’hui je suis allé faire un tour chez Jean-François, histoire de vérifier et d’entendre s’il y a vraiment une différence dans la mise à jour avec l’usage d’un « simple » câble réseau.

Après plusieurs écoutes attentives, que pourrais-je dire de plus que la même chose que ce bon vieux Capitaine Bonhomme : Les Sceptiques seront confondus.

Premièrement, je dirais que probablement que ce type de mise à jour, sur un système audio ordinaire ou bas de gamme, une différence serait peut-être marginale.

Mais ici, sur un système haut-de-gamme, avec une salle d’écoute adéquatement traitée et optimisée, où le moindre changement affecte l’ensemble du système, je confirme sans l’ombre d’un doute, qu’il se passe quelque chose de positif.

Comparaison : Avec le câble réseau standard (1), la sonorité est belle et correcte, ou du moins semble comme tel.

Avec le branchement du Audioquest Cinnamon (2), je le regarde et lui dis, hein c’est quoi ça, tout a plus de corps, avec un peu plus de guts, de groove et de dynamique.

Ensuite viens le branchement du Diamond (3), WoW! Alors là, Oh j’ai pogné de quoi de solide, et c’est le cas de le dire; car tout est plus propre, avec une précision chirurgicale dans l’ensemble du spectre et un Soundstage d’une profondeur hallucinante.

Alors oui, ça fait toute une différence (amélioration) avec un câble réseau de haute qualité. 1. Cable réseau standard RJ45 2. Cable réseau Audioquest Cinnamon 3. Cable réseau Audioquest Diamond.

Partie 2: Le Nordost Valhalla 2 amène une douceur dans la voix, sans enlever les détails. La séparation des vocaux lorsqu’il y en a plusieurs dépasse le diamond. On dirait qu’on prend un peigne et qu’on donne un coup dans une couette de cheveux mêlés!

Les détails qui étaient là avec le diamond, sont encore plus palpables.

________________________________________________________________________

À Jean-Francois de conclure.

L’équilibre tonal est mieux également. J’ai l’impression qu’à rebrancher le diamond, j’aurais maintenant une fatigue auditive.

Pour faire un comparatif très succinct, le diamond est à la démo alors que le Nordost Valhalla est comme un vin qu’on savoure et laisse rouler en bouche.

Arborescence de lecture.

Pour le processus de lecture, j’ai un serveur (Minim server) et je contrôle le Linn Klimax avec une tablette… Soit des fichiers locaux ou bien sur les services de streaming en ligne(ex. Tidal).

Pour le prix des appareils, le Linn Klimax se détaillait je crois autour de 30 000$ canadien neuf.

Non, je n’ai pas acheté neuf! Et pour être honnête, je ne sais pas si le fait de parler de prix influence négativement les gens ou leurs attentes face à un produit.

Quand une personne se déplace chez moi pour faire l’écoute de mon installation, jamais je ne mentionne de prix, je ne veux en aucun cas influencer la critique qui va suivre…

Si ça sonne mal, je préfère que la personne soit honnête plutôt qu’elle se sente gênée du fait que je lui ai annoncé chaque prix de chaque composante dans ma pièce…

Pour l’avoir vécu avec une personne m’ayant reçu… Ce fut une expérience fortement désagréable.

Remerciements Pierre Gervais pour l’excellente vidéo partagée qui explique en partie les 0 et les 1… Salutations aux haters, bien sûr!

Pour ceux qui voudront rire ou pleurer, venez en faire l’essai par vous-même avant de juger… Vous serez surpris du résultat!

Sinon, passez votre chemin, laissez ceux qui savent s’amuser entres eux, tant que c’est consentant.

Cet article a été rédigé par Jean-François, un mec pas vraiment rédacteur, très indépendant. Tous droits réservés, copyright 2024, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine.