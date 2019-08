PYT Audio l’entreprise

Faisons connaissance avec l’entreprise française PYT Audio.

PYT Audio conçoit et développe en France des panneaux acoustiques décoratifs absorbants depuis janvier 2013.

La finition est de type Alcantara (suédine) du plus bel effet.

Après plusieurs années de R&D, ils ont conçu une technologie qui permet de réduire l’épaisseur par x5 (par rapport au standard du marché) tout en bénéficiant de meilleures performances qu’une mousse acoustique “classique”, genre Auralex par exemple.

On sait à quel point la mousse alvéolée ou pas est dépassée en terme de performance, de visuel, très inflammable, sans compter les émanations de formaldéhydes nocifs pour la santé, il était donc temps de voir émerger une alternative viable en dehors des productions exotiques de pays sans véritables normes, que ce soit pour un usage hi-fi, cinéma ou pro audio (studios et musiciens).

Etant moi-même un concepteur de panneaux acoustiques diffuseurs, j’ai voulu vérifier le bien fondé des panneaux absorbeurs PYT Audio, dans mon contexte Hi-Fi stéréo, mais surtout dans le salon multi-média familial à vocation cinéma maison, là où les résultats se sont révélés les plus probants.

J’ai reçu des panneaux SMAD référence exclusif édition, ce sont donc des panneaux absorbants dont l’action se situe sur une plage allant du médium/haut médium à l’aigu.

L X l X h = 400 x 400 x 17 mm , Suédine sur la face avant et les bords pour une finition impeccable.

Densité: 75 kg/m 3, 170 kg/m 3 et 40 kg/m 3

Poids: 325 g

Fixation murale : Velcro, épingle, clou ou custom sur cadre en bois (ce que nous avons aussi réalisé).

Nous avons testé et validé la fixation au plafond avec les modèles spécifiques renforcés: Platine en plexiglass avec maintient via un câble de nylon transparent.

Quel est le prix unitaire ou par boite?

Le prix est variable en fonction des quantités.

Avec les quantités les plus faible à savoir 4 panneaux en version SMAD référence on est à 87.50€.

100€ unitaire pour les versions exclusives, donc le tissus est plus qualitatif et avec un plus grand choix (54 coloris).

Ensuite, sur les packs il y-a entre 10 et 20% de rabais.

A savoir que les frais de ports sont incluent ainsi que la TVA chez nous en France.

Les prix sont en € avec TVA, mais pour les USA et le canada on pense appliquer une équivalence de 1 pour 1 en €/$.

Soit 1 € = 1$ des USA.

Donc, sur notre prochain site (qui arrive très bientôt), les panneaux vendus à l’export seront donc exprimés HT et avec les frais de port.

Sans inclure les taxes diverses que l’on ne peut pas maitriser pour chaque pays de destination.

Soit respectivement pour un SMAD référence 73$ et pour un SMAD référence exclusif 83$.

Quel est le N.R.C? (le coefficient d’absorption)

Comment le concepteur a mis au point ces panneaux, partant de quelle idée?

Le concepteur est parti de notre cahier des charges qui prenait en compte différentes observations :

– Beaucoup d’audiophiles installent leur systèmes hifi dans leur living room, sans faire attention à l’acoustique. Cela occasionne beaucoup d’insatisfaction car les pièces sont rarement adaptées,

– Souvent les considérations esthétiques, d’épaisseur ou de facilité de mise en œuvre empêchent l’utilisateur de se lancer dans un projet de traitement acoustique,

– L’acoustique est perçue comme très technique et trop complexe pour s’y intéresser par la majorité des gens,

– Les audiophiles ont peur de tasser la dynamique ou de retirer de l’énergie avec des panneaux épais trop absorbants.

Nous avons donc conçu nos produits partant de l’idée qu’ils devaient être :

– Léger, facile à poser, joli et intégrable,

– Casser l’idée de complexité en s’appuyant sur la méthode empirique au plus possible, simplifier l’acoustique,

– Respecter la dynamique du système.

Nous avons donc fabriqué un panneau qui est auto-portant, avec des matériaux qui se complètent dans des gammes de fréquences spécifiques.

Ainsi 100% du panneau est absorbant. On a pas de cadre en bois, et on allège la structure.

Pour obtenir un bon coefficient d’absorption avec un panneau fin et sans trop affaiblir la dynamique on à souhaité travailler sur l’effet membrane et pas uniquement sur la porosité des matériaux, qui imposent nécessairement une épaisseur plus généreuse pour fonctionner de façon optimale.

L’assemblage, les matériaux, et la structure alvéolaire participent, dans un effet combiné, à l’effet membrane et à la performance globale du panneau.

Est-ce que le produit peut être considéré comme écologique (eco friendly)?

Celui-ci n’est pas 100% éco friendly.

On travaille cependant en local, et avec des partenaires qui ont une sensibilité écologique.

Cependant, le produit “éco-friendly” fait l’objet d’un nouveau développement actuellement.

95% du panneau sera déjà issu de l’économie circulaire (donc avec des matériaux recyclés).

Ne comportera aucun SOV, aucun solvant, et devrait répondre aux exigences les plus hautes.

Pour aller plus loin, le panneau sera aussi à 95% recyclable.



Il est indiqué dans l’une des feuilles qui accompagnait les panneaux SMAD ne doivent pas être accrochés au plafond, peux-tu préciser de quoi il s’agit?

Les panneaux qui n’ont pas d’aiguilles de renfort ou d’agrafes de renfort ne doivent pas être mis au plafond.

Car sinon, au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, la semelle peut-être amenée à se décoller.

L’option « plafond » est facturé 20€ (platines + renfort + garantie supplémentaire).

Conclusion de cette première partie.

Dans le prochain volet, je vais vous montrer comment nous avons installé les panneaux PYT Audio dans notre contexte cinéma maison et hi-fi, ce qui nous a motivé à le faire de cette façon et poussé les performances au maximum des capacités du produit, afin de pouvoir véritablement vous en parler.

Sachez que si le produit n’avait pas comblé nos attentes, je n’en aurais même pas parlé.

