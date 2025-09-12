Provence Audio Show 2025

Voici le message de Laurent, organisateur du salon.

Salut les amis,

Après le succès l’année dernière du Sud Hifi Show, j’ai décidé (à la demande générale de la part des exposants et des visiteurs) d’organiser une seconde édition du salon à Aix-en-Provence (France).

Cette fois, je l’organiserai seul de manière totalement indépendante, c’est pour cela que j’ai décidé de le rebaptiser, ainsi est né le « Provence Audio Show ».

Il se tiendra le samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025, toujours à l’hôtel Renaissance / Marriott à Aix.

Les premières infos se trouvent sur le site internet qui sera alimenté au fur et à mesure:

https://www.provenceaudioshow.com/

Les invitations / billets gratuits sont d’ores et déjà possibles à obtenir ici:

https://www.provenceaudioshow.com/billets.html



J’espère vraiment compter sur les sudistes mais aussi les autres, n’hésitez pas à faire suivre l’information auprès de vos amis audiophiles et autres réseaux afin de faire de ce salon un beau succès car cela n’est pas une mince affaire d’organiser tout cela seul, toute promotion sera utile !