Puisque j’ai trouvé suffisamment intéressant cet album, je le partage.

Sachez que l’album en question existe dans plusieurs versions dématérialisées: MP3, WAV et AIF, ainsi qu’une version physique en CD.

Da Vinci Publishing présente *Pensées fugitives*, un album qui fait de la miniature pour piano une forme privilégiée de l’éphémère, de la mémoire et de l’introspection.

« Pensées fugitives » by Da Vinci Publishing

Réunissant des compositeurs de générations et d’univers esthétiques variés, le programme explore le fragment comme un lieu de révélation.

Au cœur de cet ensemble figurent les *Visions fugitives*, op. 22, de Sergueï Prokofiev, un recueil où des instants furtifs se métamorphosent en journaux intimes, en prémonitions et en paysages visionnaires. À leurs côtés, les *Pièces fugitives*, op. 15, de Clara Schumann révèlent une capacité subtile et singulière à bousculer les conventions de la forme sonate avec élégance et originalité.

« Pensées fugitives » by Da Vinci Publishing

Le parcours se poursuit à travers les cycles pour piano de Samuil Maykapar et trois miniatures finement ciselées de Moritz Moszkowski, dessinant une constellation d’œuvres mobiles, poétiques, empreintes de l’esprit des salons et parfois animées d’une certaine agitation.

Bien plus qu’une simple anthologie, *Pensées fugitives* s’affirme comme une méditation sur la fugacité érigée en principe esthétique : le son y apparaît comme une matière impalpable et provisoire, capable pourtant de susciter de profondes révélations émotionnelles.

La poésie de Konstantin Balmont offre une toile de fond évocatrice à ce programme, lui conférant une dimension symboliste suspendue entre apparition et disparition, mémoire et vision.

« Pensées fugitives » by Da Vinci Publishing

Avec *Pensées fugitives*, Da Vinci Publishing invite l’auditeur à redécouvrir la puissance expressive de la miniature pour piano, où quelques instants de musique peuvent receler des mondes entiers, destinés à surgir et à s’évanouir telle une pensée fugitive.

Cordialement,

Yumi Shimizu

Da Vinci Publishing, Osaka, Japon

Tél. : +39 333 9327624

Site web : https://davinci-edition.com/