Chers passionnés, que d’Emotions lors de cette fin de semaine de deux jours.

Les NECTAR se présentent sous la forme de gros modèles type bibliothèques, genre une enceinte floor standing repliée sur elle même, ce qui donc produit un beau morceau visuellement, ce qui est atypique, il faut bien l’avouer.

Le modèle Totem mani two s’approche de ce genre de design, mais en beaucoup plus petit.

Volume de charge de 36 litres, pour une hauteur de 43cm x 28cm de large x 50,2cm de profond.

Pas loin de 20kg sur la balance, au vu des composants du filtre séparateur de fréquences et du montage du coffret, on comprend vite que l’on est devant quelque chose de vraiment bien fait.

Dans le cadre de cet essai, nous avons volontairement respecté le choix du manufacturier et avons utilisé les câbles de haut-parleurs FLUID, de la même marque que les NECTAR.

Vous aurez noté la mise en phase mécanique des tweeters, cela rappelle le design de certains modèles Cabasse et Elipson de la belle époque.

Tweeter à dôme souple et woofer cône en aluminium, le tout finement appairés, tout comme chaque composants du filtre, un travail de moine qui néanmoins laisse à penser que ces efforts sont payants, puisque le résultat nous a bluffé.

Amat Victoria Curam. (la victoire aime l’effort)

NECTAR by TAP-electro-acoustique

Nous sommes devant quelque chose de véritablement hors des sentiers battus, il faut bien le reconnaître.

Tous les styles de musiques ou presque ont été écoutés (Jazz, rock metal, rock Prog, classique, Opéra, percussions, pop, électro), parfois à des niveaux SPL très inhabituels en ce qui me concerne (95db et +), mais je dois reconnaître que ces enceintes se sont remarquablement comportées, elles n’ont pas failli à la tâche et méritent sans l’ombre d’un doute tous les commentaires élogieux que j’ai pu lire à leur sujet.

À deux reprises lors de nos écoutes, nous avons vécu cet étonnant sous grave, qui vers les 25Hz nous a littéralement ému.

Je dois préciser que les 4x38cm que j’utilise sur mes open baffle sont loin de rivaliser.

Les pièces musicales en question sont:

Grandma’s Hands label Chesky, voix masculines à cappella.

Dubois, Les sept paroles du Christ sous label Fidelio, album analog collection volume 2.

La journée de dimanche, malgré tous nos efforts pour la prolonger a défilé à la vitesse de la lumière.

Le système qui nous a servi lors de cette présentation est composé de:

Lecteur CDP integris (lecteur de CD, préamp, pré-phono et ampli de casque fait au Canada),

DAC Jundac 6 non suréchantillonné (fait en France par Eric Juaneda de Junilabs),

Amplificateur B&K 200.2 S Reference de 2X200w solid state (USA),

Le meuble tripode Amadeus Steel & Wood, le câblage, les contre-pointes de couplage à 3 matériaux ainsi que le traitement acoustique ont été fait au Canada par Inovaudio.

Les terres virtuelles proviennent de chez Junilabs (fait en France)

Le transfo d’isolation Powertore 450 provient de chez FirstVoice (fait en France)

La pièce mesure : 3.94m x 4.80m x 2.13m, ce qui correspond à 18.91 m2.

Je tiens à chaleureusement remercier les personnes qui se sont déplacées, Louis père et fils ainsi que Thierry H.

Votre serviteur vous salut bien bas et vous dis au plaisir d’une nouvelle rencontre sous le signe du partage, j’ai remonté mes open-baffle PureAudioProject Trio 15 Horn 1, alors si cela vous tente de venir les écouter, soyez les bienvenus.

Afin de mieux faire connaissance avec l’entreprise TAP electro-acoustique, je souhaite vous présenter l’homme en arrière de ce projet, David TAP.

David, peux-tu te présenter en quelques mots?

Je suis David TAP, fondateur et gérant de TAP electro-acoustique.

J’ai 49 ans (1974) et depuis mon enfance je suis passionné de reproduction sonore, et plus particulièrement d’enceintes acoustiques.

Actuellement je suis cadre dans l’aérospatiale. Sans les nommer, j’ai travaillé pour les plus prestigieuses sociétés spatiales, militaires et aéronautiques françaises.

Après plus de trois décennies de passion à construire, assembler, réparer et restaurer du matériel audio, j’ai décidé de fonder l’enseigne en janvier 2018.

J’ai commencé par proposer des prestations de restauration et de fabrication d’enceintes sur mesure, tout en développant parallèlement le projet X4, qui deviendra « NECTAR ».

Quel a été le déclencheur qui t’a lancé dans l’élaboration des NECTAR?

Lorsque je recevais des clients, souvent ils me demandaient s’ils pouvait écouter mes créations.

Le projet NECTAR n’en était alors qu’au stade de prototype, mais dépassait déjà allègrement les produits disponibles sur le marché, parfois vendus très très cher.

A plusieurs reprises mes clients, dont la plupart sont devenus des proches, et pour certains même des amis, me disaient « Monsieur TAP, il faut vendre vos produits ! Il n’y a rien qui sonne comme ça actuellement. »

J’ai donc décidé de suivre mon instinct d’audiophile passionné, en proposant certaines de mes créations à la vente.

Qu’est-ce qui fait que les NECTAR puissent reproduire proprement 25Hz sans nuire à l’équilibre tonal?

L’équilibre tonal est en effet très subtil sur les NECTAR, mais c’est la conjugaison d’une multitude de paramètres à la fois électriques et acoustiques, qui font que les haut-parleurs sont capables de donner le meilleur résultat qui soit.

De plus, l’évent frontal est accordé à 29Hz! Parfaitement silencieux, il offre un confort d’écoute très appréciable.

On récupère ainsi une très grande partie du bas du spectre, qui pourrait se perdre définitivement si l’évent était mis en oeuvre différemment, ou absent.

Quels sont les secrets de cette étonnante musicalité?

NECTAR a nécessité plus de quatre années de recherche et développement. J’ai essayé d’innombrables configurations pour arriver à ce très beau résultat final.

Somme toute, il n’y a pas de secret.

Si on veut obtenir une musicalité réellement hors normes, il faut utiliser des composants très haut de gamme.

On ne fabrique pas une ROLL’S avec du matériel bon marché.

L’efficacité des NECTAR est de 86db, quelles sont tes recommandations pour en tirer parti?

J’ai volontairement décidé de limiter l’efficacité acoustique des NECTAR à 86dB/2,83V/1m, pour justement en tirer la quintessence.

J’ai privilégié l’absolue qualité à la quantité. D’où aussi ce nom de « NECTAR » pour mes premières créations.

Pour répondre à ta question, les NECTAR sont technologiquement très abouties et vraiment faciles à piloter et à positionner.

Si l’on veut être à l’aise et selon les goûts, je préconise ceci :

– soit un petit amplificateur très musical, à base de tubes ou hybride par exemple, de 2 x 30 Watts RMS

– ou un système très très musclé capable d’amener les NECTAR à leur firmament ! 2 x 300 Watts RMS ne leur font pas peur, il faut juste bien calibrer l’ensemble.

Très important : ne JAMAIS faire saturer un amplificateur, c’est une mort assurée pour les haut-parleurs.

Comme pour les voitures, mieux vaut une très grosse réserve de puissance et s’en servir de temps en temps lorsque cela le nécessite, plutôt qu’un petit ampli qu’on va pousser systématiquement à 80% de ses capacités.

Il faut réaliser les mariages les plus heureux, procéder à de nombreux essais et écoutes avant de trouver LE bon amplificateur. Ceci est d’ailleurs valable pour tous les éléments constitutifs d’un système haut de gamme qui se respecte.

Nous avons pu constater que les NECTAR pouvaient fonctionner de façon optimale dans une petite pièce de 18m², mais qu’en est-il des superficie plus généreuses?

La aussi je dirai qu’il faut faire des essais, des positionnements différents selon la configuration et le traitement acoustique du local d’écoute.

Mais les grands espaces ne font pas peur aux NECTAR. On peut même envisager d’en installer plusieurs paires si nécessaire.

Que dis-tu aux gens qui affirment que 12 960€ c’est cher pour une paire d’enceintes acoustiques deux voies?

Je vise une clientèle haut de gamme, qui connaît parfaitement le marché du high-end. NECTAR est un produit qui s’inscrit dans la lignée des enceintes intemporelles.

J’ai décidé de ne proposer qu’un seul modèle d’enceinte par gamme, mais un modèle parfaitement abouti.

Je commence avec ces fabuleuses bibliothèques que sont les NECTAR.

Pour le grand public, il existe une multitude de produits bon marché, et même des kits d’enceintes à construire soi-même, pour ceux qui pensent faire toujours mieux que les autres…

Où peut-on écouter les NECTAR?

Je vous invite à consulter le site pour découvrir les différents points d’écoute.

NECTAR by TAP-electro-acoustique

Instagram: @tap_electro_acoustique

Page web: www.tap-electro-acoustique.com

Conclusion

Je ne vous cache pas que nous avons tous été agréablement surpris, et là je parle au nom des visiteurs qui se sont présentés lors de cette démonstration dans mon contexte.

L’homme est affable et n’est pas avare de partage, ni de conseils, le temps passé avec David TAP n’est pas une perte de temps, bien au contraire.

Mon vénérable amplificateur B&K de 2x200w / canal s’en est très bien sorti, d’autant que parfois nous avons poussé assez loin le débit SPL, au delà de 95db en réalité.

Ces deux jours nous ont permis de passer au tordeur ces NECTAR et franchement, nous n’avons pas pu les prendre en défaut.

Le rendu sonore m’a rappelé la belle expérience chez Jean-Pascal Vallet avec ses moniteurs Neumann KH-420 actifs.

Ce qui nous a tous surpris, c’est une plage dynamique très étendue, un grave qui à la fois est punchy, rapide, sans trainage en terme de transitoire et qui sait à la fois creuser vers les premières octaves, sans sourciller, ni laisser apparaître de bruit à la sortie de l’évent, ce qui est une prouesse.

Cela ne perturbe en rien l’expression du reste du spectre, le médium-aigu est intégré à la ligne de basse, sans aucun trou, ni bosse, c’est droit, clair, texturé sans aucune granulosité.

La partie haut-mid apporte une clarté de bon aloi qui permet de disposer l’image stéréo en 3D, avec une séparation des voix et instruments tel que l’a voulu le gars qui a fait le mastering, c’est parfois saisissant de réalisme.

La plage musicale qui a été plusieurs jouée lors de ces deux jours de démonstration a été Jim Keltner – Drum Improvisation sous le label First Impression Music.

C’est aussi ce CD qui a permis de révéler le potentiel phénoménal des NECTAR.

Comment vous décrire les sensations physiques?

Le drum de Jim était devant nous, rien de plus, rien de moins.

Bien entendu, nous avons optimisé l’installation des NECTAR, en couplant les pieds sur des contre-pointes à 3 matériaux, en symétrisant le câblage sur les binding post et en utilisant des straps Furutech cuivre recouvert de rhodium.

Je suis intimement convaincu que posées sur des pieds de meilleure qualité, les capacités des NECTAR pourront encore se hisser à un tout autre niveau.

J’en ai parlé avec Jacques Bloch qui en a fabriqué quelques modèles et David devrait sous peu les essayer pour juger de la pertinence de cette idée… Affaire à suivre de près.

Je dois également préciser qu’il ne nous a fallu que 10 minutes pour installer cette paire de Nectar en utilisant, comme à mon habitude, la règle du nombre Phi.

À noter qu’elles sont faciles à vivre malgré leur faible rendement. Je recommande un amplificateur avec du « head room », de 150/200w / canal, en solid state avec une bonne capacité de courant.

Cela m’amène à évoquer une utilisation en mode cinéma maison, là je m’adresse directement à Didier Audric de Dynamic Home Cinema basé à Marseille, qui est un spécialiste intégrateur de système multi-canaux.

On peut facilement imaginer 3 x Nectar, deux voies principales et une en voie centrale, pas de subwoofer, on gagne en espace, en design épuré et en heures de calibration.

Je serais très curieux de voir et entendre le résultat.

L’idée est lancée.

Je vous engage a réaliser une écoute de vos musiques préférées avec les NECTAR dans un contexte favorable, vous comprendrez alors pourquoi les 12 960€ demandés ne sont pas galvaudés.

Le manufacturier a tenu ses promesses, à savoir musicalité, fidélité, scène stéréo définie en 3D, capacité dynamique hors du commun, tenue en puissance, et accessoirement Emotions associées à de vrais sensations physiques lors des passages en force.

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP rédacteur indépendant, tous droits réservés, copyright 2024, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine.