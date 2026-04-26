Le Roadbook de l’Audiophile

À la recherche du beau son de Rémy COURSEAUX (Auteur)

Rémy et Tinne, ont parcouru plus de 4400km à bord d’un camping-car à sillonner les routes parfois sinueuses de notre belle France, à la rencontre de mélomanes et audiophiles.

Un périple qui s’est organisé de façon presque naturelle, ce qui a donné lieu à des rencontres singulières autour du thème que nous chérissons depuis de nombreuses années, ce que beaucoup appellent la hi-fi, mais que j’aime nommer la haute-fidélité.

Cela consiste à reproduire de la musique le plus fidèlement possible, dans un environement domestique. Un exercice plus complexe qu’il n’y paraît.

Chacune des 28 personnes ayant accepté de participer à cette aventure et ouvert la porte de leur domicile, ont toutes en commun une passion chevillée au corps et la notion de partage en point de mire, car, nous le savons bien, une passion, quelle qu’elle soit, ne peut s’exprimer pleinement que dans le partage.

Êtes-vous prêt à découvrir un monde fascinant et l’intimité de mélomanes et audiophiles français?

Rémy, je te laisse le soin de poursuivre.

Le Roadbook de l’Audiophile

Vous pouvez commander votre exemplaire directement ici :

? https://amzn.eu/d/0a8syBwT

En complément du livre, j’ai également créé un site internet dédié, sur lequel vous pourrez retrouver des images qui n’apparaissent pas dans l’ouvrage.

Ce site est amené à évoluer progressivement : je vais y ajouter du contenu au fil du temps pour prolonger l’expérience du Roadbook Audiophile.

https://leroadbookaudiophile.com

Au plaisir d’avoir votre retour une fois le livre entre vos mains.

À très bientôt,

Rémy COURSEAUX (Auteur)

Le Roadbook de l’Audiophile

Conclusion

Pour les mêmes raisons qui font que la musique nous est indispensable tout autant que l’air que nous respirons, cet ouvrage est le prolongement naturel de la vie de quelques doux dingues, qui ont au fil de leur existence, exprimé leur passion, avec un grand P, dans le domaine peu connu de la haute-fidélité.

Pour les béotiens, vous découvrirez un univers étrange, qui vous donnera sans doute matière à réflexions et qui sait, vous poussera à vous aussi entrer dans la danse afin de concevoir un système stéréo digne de ce nom. Si vous basculez vers la force vive de l’audio, sachez que vous ne le regretterez pas, ce hobby pour les uns, une passion dévorante pour les autres, ne laisse personne indifférent.

Et pour cause, notre but collectivement est bien d’inviter une ou un artiste dans son salon, voire une petite formation de jazz ainsi qu’un orchestre symphonique, n’importe quand, à n’importe qu’elle heure du jour ou de la nuit.

Pour les mélomanes et audiophiles avertis, nonobstant le fait que vous soyez aguerris, ces 28 portraits risque fort de vous divertir et vous surprendre.

Chaque portrait ainsi honoré dans ce livre est un vibrant témoignage qui fera date dans l’histoire de cette industrie.

Non pas que Rémy et Tinne sa compagne aient sélectionné exclusivement des possesseurs de matériel hi-fi hors de prix, ce qui n’aurait pas beaucoup de sens; mais bien plus des aficionados de longue date qui ont bien voulu partager une tranche de vie avec leur communauté et le reste de la population.

Ils ont par leur persévérance dépensé du temps, beaucoup de temps, de l’argent, beaucoup d’argent, et de l’énergie avant d’arriver là où ils sont actuellement.

Sachez enfin, que la situation n’est en aucune façon figée, que certains systèmes audio n’en finissent pas d’évoluer et c’est sans doute cette fuite en avant qui est le moteur de notre passion.

Vous devez bien vous en douter, le mot passion, est un terme qui confine à l’irrationnel et pour cette raison entrer dans l’intimité de ces 28 personnages réels, est une grande chance.

Bonne lecture.