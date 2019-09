Kinki Studio EX-M1 présentation

Ce qu’il faut savoir sur le Kinki Studio EX-M1.

Le produit mesure (LxHxP) 430x125x370mm et pèse 25 kg, sensibilité d’entrée de 3,6 Vrms, classe AB, pour une puissance de 215W (8 Ohm) par canal.

Le devant est usiné à partir d’une dalle d’aluminium massif de 10 mm d’épaisseur avec des cannelures horizontales.

Garantie de 3 ans.

Fait en Chine.

Entre les binding post de type WBT (ce n’est pas marqué dessus), il y a au total une entrée XLR et trois entrées RCA, toutes fabriquées par Neutrik, tandis que l’entrée IEC version plaquée or provient de chez Furutech avec un fusible intégré.

Le bouton de gain situé en arrière donne (0 db en mode normal / + 4 dB en mode élevé élevé), nous avons essayé les deux modes pour finalement rester sur 0db, plus confortable avec le niveau de sortie du DAC Mytek et l’efficacité de nos enceintes acoustiques open baffle.

Nous avons néanmoins exploré le +4db avec les enceintes Totem Tribe Tower.

Sous le capot de 4 mm avec ses entretoises de 6 mm qui se boulonnent sur le châssis de chaque côté, on trouve des pièces de qualité tels des condensateurs de Vishay et WIMA, relais NEC et transformateurs de Amplimo et Talema.

Le contrôle du volume en mode R2R est géré via un micro-processeur à relais Xilinx de dernière génération, 256 incréments de 0,5db.

Pour la mise en route, une simple pression sur le bouton de gauche du EX-M1 ou depuis la belle télécommande, réveille son afficheur, qui après un bref protocole où on entend les relais s’activer, l’appareil est prêt à fonctionner.

Lors de l’allumage le niveau de son est calé automatiquement sur 010 afin de limiter les risques de bris sur les haut-parleurs.

Le dimmer est au maximum, nous avons fait le choix de le baisser au niveau inférieur lors de nos écoutes.

Pour les besoins de ce banc d’essai j’ai raccordé le Mytek DAC+ en RCA et le lecteur de CD CDP integris en XLR.

Le Kinki Studio EX-M1 repose sur une tablette spécifique à 3 points, donc un seul d’écoulement des vibrations, ainsi qu’un cordon AC inovaudio équipé de connecteurs FI50 rhodium carbone Furutech.

L’apport en électricité est un point fondamental, qui fera basculer les performances de bonnes à exceptionnelles, si vous prenez la peine de bien choisir votre câble AC.

Sur ces deux points, si vous vous donnez la peine de bien choisir, vous n’en croirez certainement pas vos oreilles, mais les améliorations et le gain global est stupéfiant.

La télécommande tout métal est agréable en main, les fonctions intuitives, j’ai juste pris la liberté de coller 3 petits patins en feutre pour ne rien abîmer quand on la pose.

Plus je regarde attentivement l’appareil, je ne peux m’empêcher de faire des analogies avec Aurum Acoustics, Boulder, Nagra, Plinius et CH Precision, la finition impeccable; l’ajustement de chaque pièce au millième, le choix de certains composants électronique, la topologie interne, … mais comment mister Liu est-il parvenu à un tel degré de raffinement à ce tarif?

Ne répondez pas à cette question, c’est purement rhétorique.

Dans le prochain épisode, nous allons vous rendre compte de nos écoutes de musique.

