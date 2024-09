Depuis la sortie du Juniwave one, qui attise ma curiosité, je me suis rendu compte que je n’avais jamais pris le temps d’approfondir le sujet à propos du Juniwave 2, ces quelques lignes comblent enfin ce vide.

Je vous présente le concepteur du Juniwave 2, Juniwave One et JuniLight One.

Eric Juaneda, fabricant français qui est aussi à l’origine du Junilabs Audio Player, disponible gratuitement en téléchargement sur sa page web: http://www.junilabs.com/fr/products/audioplayer.html

Pour les plus visuels d’entres vous, une petite vidéo devrait vous en apprendre plus: https://www.youtube.com/watch?v=15xZ02rMBrQ

il est surtout le concepteur du Juniwave 2 (246€), Juniwave one (820€) et JuniLight One (1200€) qui sont des résonateurs de Schumann.

Ces juniwave sont en fait des générateurs de fréquences glissantes couvrant la fondamentale et les harmoniques au dessus de 7,83hz.

Fréquences vibratoires basses fréquences en rapport au champ électromagnétique de la Terre.

Juniwave 2

Je me suis intéressé tôt à l’aspect humain, pourquoi certains jours ou certains soir notre perception des sons est plus ou moins affûtée, pourquoi notre réceptivité est plus aiguisée, des fois le son est superbe, d’autre fois c’est plat. De fait, le ressenti fait parti intégrante des conditions préalables à l’écoute de musique.

Pour celles et ceux qui l’ignorent c’est peut-être le temps de vous y intéresser. Les ultracrépidariens en premier lieu.

D’où l’utilité du résonateur de Schumann et l’entrée en jeu du Juniwave 2 dans un contexte audiophile.

Les audiophiles sont des personnes fascinées par la reproduction fidèle de la musique dans un contexte domestique, motivées par reproduire l’émotion d’un concert auquel ils assistent régulièrement, pousser plus loin l’optimisation est leur crédo.

J’ai utilisé durant quelques années un Juniwave2 lorsque je vivais au Canada. Cet appareil a produit deux effets bénéfiques :

1- Meilleure spatialisation et structure des plans sonores, du moins je suis plus apaisé et en condition pour écouter de la musique, relax, ce qui pouvait m’agacer lors de certaines écoutes s’en est allé.

2- Meilleur sommeil, ce qui a été confirmé lorsque j’ai installé l’appareil chez un militaire revenu d’une zone de combats avec des troubles du sommeil récurants, la même nuit il s’est endormi comme un bébé, inutile de préciser que le Juniwave 2 n’est jamais reparti de chez lui.

Certaines personnes qui sont venues écouter de la musique dans mon contexte, ont ressenti comme une sorte de calme relaxant, sans savoir véritablement de quoi il s’agissait. Je dois noter que certains humains sont plus sensibles que d’autres.

De retour en France, j’ai opté pour le modèle Juniwave 2 Edition Limitée, dont l’effet a été quasi immédiat, nous étions 3 personnes dans l’auditorium pour le valider.

Cependant, il a fallu installer le Juniwave2 avec soin, comme je le fait habituellement avec un appareil Hi-Fi, à savoir sur une tablette dédiée en plywood de merisier 11 plis et orienté vers le nord, tel que recommandé par le manufacturier.

Eric Juaneda est également le concepteur du Jundac 6, un DAC non suréchantillonné (R2R) affiché à 2200€, qui s’affranchi des colorations induites habituellement par les filtres numériques et c’est ce qui permet au son de s’exprimer sans fard, dans son intégrité. J’ai eu l’occasion d’écouter le Jundac 6 dans mon contexte et j’avoue avoir été quelque peu déstabilisé.

Quelques semaines plus tard, j’ai adopté un Jundac 6 dans mon contexte.

Nous avions échangé avec Eric sur les différents sujets, il y a quelques années: https://www.magazine-audio.com/lere-numerique-vue-par-junilabs/

Questions de Bruno DELAMARRE :

Avez-vous testé les systèmes générant une fréquence de 7,83 hz ?

Oui, j’ai eu en main deux Juniwave la première version et la suivante, cette dernière est toujours installée dans mon auditorium.

J’aime beaucoup l’approche de Eric Juaneda, j’utilise également son Junilabs Audio Player pour lire mes fichiers de musique dématérialisée, majoritairement en WAV; je suis également beta testeur depuis les tous débuts de cette aventure, on s’amuse bien et avons beaucoup de plaisir à voir et entendre grandir ce merveilleux player.

Quel est votre avis sur ces sujets ?

J’aime beaucoup l’effet que cela procure, Les promesse sont tenues, on est plus relax et disposé à l’écoute de musique, la plupart des gens ressentent sans vraiment savoir, que c’est agréable comme ambiance.

Mais laissons les clients en parler avec leurs mots, car ce sont eux qui en parlent le mieux, puisqu’ils l’ont essayé:

Mon système est le suivant: enceintes JBL L200 – amplis Jeff Rowland 201 – Dac Wyred – Streamer/reclocker SOTM – horloge Mutec ref 10 nano – câbles Esprit – Gigawatt – résonateur Acoustic System International – Roon / HQ Player.

En bref j’ai déjà optimisé beaucoup de chose sur mon système, notamment dans le domaine acoustique.

Un peu sceptique, j’ai souhaité tester le Juniwave 2 Limited Edition, puis le Juniwave 1, autant intéressé par l’amélioration de la qualité sonore de mon système, que par l’amélioration possible de mon sommeil (j’ai une nature anxieuse et dors très mal depuis toujours).

Constat: sur le son effet immédiat, plus grande scène sonore – amélioration des voix – écoute globale plus agréable, apaisée. C’est très frappant quand on éteint l’appareil : le son est plus fade et les voix sont moins belles et moins bien définies (sur Jojo de Jacques Brel ou sur le Best off de Diana Krall c’est vraiment net).

Le Juniwave 1 va significativement plus loin que le Juniwave 2 Limited Edition: on entend bien la différence en passant de l’un à l’autre.

Sur le sommeil je n’attendais pas grand-chose, ayant essayé toute ma vie sans succès nombre de solutions pour arriver à plus de détente. Au bout d’une quinzaine, je m’aperçois que mes nuits sont moins chaotiques et que je suis plus en forme pendant la journée : difficile d’avoir des conclusions définitives sur le sujet mais c’est très encourageant.

Bref la conclusion est simple et sans appel: je garde le Juniwave 1.

Le Juniwave 1 a fait évoluer mon système son à un niveau que je ne lui pensais pas atteignable.

Les voix sont plus présentes, plus incarnées et les basses prennent plus de profondeur.

La scène sonore s’élargit.

La musique gagne en cohérence et en émotion.

Comme j’aime bien lire des comptes-rendus d’écoute précis, ci-dessous je rentre dans les détails pour ceux qui sont intéressés.

Depuis plusieurs années, je fais évoluer mon système pour gagner en précision et entendre chaque détail. N’ayant pas un budget illimité, j’ai fait des choix :

Avoir un système optimisé pour les sources numériques : QOBUZ HI RES, CD…

Privilégier les détails, ce qui peut donner l’impression à certains auditeurs de perdre en « chaleur ».

Depuis 3 ans, j’ai un résonateur de Schumann, produit à l’étranger, il m’a apporté une meilleure spatialisation et plus de précision sur les aigus.

Le système

Streamer : WIIM Pro (utilisé seulement pour la partie stream) avec alimentation ALLO linéaire Shanti

Ampli : QULOOS QA 690

Enceintes : Recital Audio Illumine

cables : BB-TECH Référence

Alimentation électrique optimisée pour la hifi.

Les morceaux pour l’écoute.

Alva Noto : HYbr:ID Ectopia Quarks Minus

Michel legrand : The Chess Game (BO : The Thomas Crow Affair)

Purcell ( La Nuova Musica) – Dido and Aeneas – Act I: Shake the cloud – Banish Sorrow

Dans un premier temps, la mise en route du Juniwave 1 provoque de drôles sensations physiques.

Lors des échanges avec M Juaneda celui-ci m’a expliqué qu’il y avait une modification de l’équilibre énergétique de l’habitation et qu’il fallait un peu de temps pour trouver un autre point d’équilibre stable.

Le lendemain, tout était rentré dans l’ordre.

Dès l’écoute d’Alva Noto, j’ai été marqué par la profondeur et la richesse des textures des nappes sonores.

Par rapport à mon autre résonateur, j’avais la même spatialisation, je perdais un peu sur le détail des aigus, mais les basses prenaient une autre dimension.

Sur ce morceau, si j’allume des deux résonateurs, je gagne en profondeur et en détail sur les aigus.

Sur les autres morceaux, le Juniwave 1 va beaucoup plus loin que mon autre résonateur et surtout, il apporte une présence aux instruments et aux voix que je n’imaginais pas atteindre sur mon système.

Sur The Chess Game, j’ai découvert la richesse des cordes avec le Juniwave 1. Je connais très bien le morceau et pourtant l’émotion est revenue comme à la première écoute.

A l’écoute de PURCELL, je reprends les mots de ma compagne: « On a l’impression qu’ils chantent dans le salon ».

En effet, les voix et surtout les cœurs sont d’une densité que je n’avais entendu que sur des systèmes de très haut gamme. Les timbres de l’ensemble des instruments sont beaucoup plus naturels. Nous sommes encore sur une écoute qui provoque l’émotion.

La possibilité de tester le Juniwave 1 m’avait décidé de tenter l’aventure en n’étant pas certain qu’il allait avoir un gros impact sur mon système.

Après 4 jours d’écoute, si je l’éteins, j’ai l’impression que le son perd en densité, que les morceaux deviennent un peu fluets. Il est devenu indispensable.

De mon côté, je confirme donc sans réserve les mots de M. JUANEDA : le juniwave 1 permet d’obtenir « une musique plus vivante et réaliste ».

A bon entendeur…

M.G

Conclusion

Le Juniwave ne va pas transformer un fichier audio, ce qui est bon va le rester ce qui l’est moins, aussi. Cependant, c’est notre perception des sons qui en sera affectée.

Un peu à l’image de nos sensations face à ce que nous goûtons, j’ai déjà fait l’expérience de déguster un plat gastronomique accompagné d’un bon vin, et je peux vous assurer que les saveurs étaient pleinement satisfaisantes à l’écoute d’un morceau de jazz ou de classique, alors que sur une passe de rock métal, plus rien n’avait de sens.

Le volume sonore (SPL) joue également son rôle, de façon aléatoire, selon notre état émotionnel.

Je viens justement d’optimiser le modèle Juniwave 2 Edition Limitée que je possède, j’ai remplacé la prise AC murale (en plastique de base) par une version NCF rhodium, chose que j’avais déjà fait sur le transfo d’isolation Powertore 450, le gain est substantiel.

J’ai repositionné le Juniwave à exactement 2,35m de ma position d’écoute, sur une tablette haut de gamme en plywood de merisier montée en tripode, l’appareil repose sur 3 contre-pointes inovaudio à 3 matériaux.

J’ai également optimisé mes câbles RCA en collaboration avec Jacques Bloch de chez Mélomania – First Voice.

L’effet sur ma créativité s’est considérablement amélioré.

J’apprécie également ces moments de lecture, dans cet environnement propice à la relaxation et l’introspection.

Alors je ne vous cache pas qu’avec tous ces « ajustements » le gain en terme de performance de mon système stéréo vient de faire un bond en avant, pour un investissement somme toute raisonnable.

Il y a des concepteurs talentueux en France, il suffit juste de s’y intéresser pour les découvrir.

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

