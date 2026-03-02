Par principe, j’essaye et seulement après je dis ce que j’en pense (Merci Philippe PV pour cette citation très à propos).

Comme vous le savez, cela fait 30 ans que je pratique cet état d’esprit.

Partager mes expériences positives est mon « moteur », c’est même l’étincelle qui à fait naître l’idée du webzine www.magazine-audio.com.

Je vais une fois de plus vous présenter un produit mal connu, atypique controversé, mais utile, donc, il prend place naturellement dans nos colonnes.

Si je n’en parle pas, qui va en parler? Posez-vous la question; car si vous attendez d’entendre parler de Junilabs chez mes confrères de la presse mainstream, vous vous fourrez le doigt dans l’œil jusqu’au coude.

J’aime mettre en lumière des entreprises à visage humain, qui ne recherchent pas la lumière à tout prix, mais qui font leur bonhomme de chemin, au sein d’une industrie en perpétuelle mutation et qui proposent des produits dignes de ce nom..

Alors ce n’est pas parce que ces petites entreprises ne font pas un marketing à tout casser, qu’ils doivent se cantonner à rester dans l’ombre de ceux qui ont plus les moyens financiers pour s’afficher.

L’argent n’achète pas le talent.

Fin du préambule.

Juniwave 2 Edition Limitée 2026

Cela fait plusieurs années que j’utilise un Juniwave et par conséquent je m’y suis habitué, cet appareil fait parti intégrante de mon système stéréo, ainsi que de mon style de vie.

J’ai toutefois évolué avec le temps, au début avec un modèle « standard », puis avec la version 2 lorsque j’étais établi au Québec, puis une version Juniwave 2 Edition Limitée lorsque je suis revenu en France en 2022.

Entre les deux j’ai eu la possibilité de tester brièvement le Juniwave One, qui m’a littéralement bluffé, de par son action quasi immédiate, ce à quoi je ne m’attendais pas.

Faute de budget, je me suis tourné vers la version Juniwave 2 Edition Limitée 2026.

L’absence de presque 15 jours de mon Juniwave 2 Edition Limitée 2022/2024 m’a fait perdre le goût d’écouter de la musique.

Curieusement, j’ai ressenti un manque, qui m’a fait penser au manque ressenti lorsque j’ai remis en route mon ancien DAC avant que je retrouve le Jundac 6 (R2R).

Un article a été rédigé à ce sujet: https://www.magazine-audio.com/jundac-6-fait-en-france-par-junilabs/

Alors effet placebo, mysticisme, illusion auditive, auto-influence, … va savoir; si on en croit les commentaires très contrastés des haters de tout poil, qui n’ont jamais essayé et qui en parle quand même, cela vaut le coup de se pencher sur le sujet.

Le fait est qu’il se passe quelque chose de singulier.

J’ai reçu il y a quelques jours cette version Juniwave 2 Edition Limitée 2026.

Les premières heures de fonctionnement ont révélé des différences substantielles à ce que j’étais habitué.

Ma perception des sons est plus aiguisée, je perçois notamment un grave qui n’était pas là avant, une extension sur le haut-mid et aigus, qui n’était pas là non plus.

Ceci dit, l’effet en question ne s’est pas révélé sur l’ensemble des plages musicales que j’écoute lors de mes tests.

Le second jour, je change de registre pour basculer sur des pièces musicales « live » plus complexes et surtout contrastées, pour tout dire, difficiles.

Jeff Beck et Beth Hart, sauf que j’ai été obligé de baisser le volume sonore d’au moins -6db dans la circonstance, sans retrouver la sonorité auquel je suis habitué.

Idem sur d’autres styles musicaux, ça joue moyen-moyen et ça m’agace.

Troisième jour, je pousse un « ouf » de soulagement, tout est là et même plus.

Mais je suis pris de torpeur et ce au bout d’une heure d’écoute de musique.

Ce que j’ai le temps de noter:

L’image stéréo gagne en largeur, profondeur et hauteur, elle est stable.

Les timbres sont plus justes, la basse est lisible, punchy, onctueuse et articulée lorsque vient le temps de l’être, je pense notamment à:

Diana Reeves – Feeling Of Jazz

Elsiane – Vaporous

Geoff Castellucci – The Sound of Silence

Jean-Philippe Rameau – Zai?s – Ouverture

Myriam Alter_Catch Me There

J’ai voulu aller explorer plus loin ma playlist de test, pour me concentrer sur les voix, et là encore, la magie opère.

Fourplay_Chant

Angelo Branduardi-Bienvenue

Sophie Hunger_Avec le temps (Live)

Dominique Fils-Aime?_ Gun Burial

Imany – Bohemian Rhapsody (Live at The Casino de Paris, June 2018)

Matthieu Saglio – Ponte un Alma.

Bon, en fait, les jours qui ont suivi m’ont permis d’écouter les 75 titres de ma playlist de test 2026, tous styles confondus. (Classique, Jazz, Pop, Rock, Electro, Métal, Fusion,…)

Juniwave 2 Edition Limitée 2026

Mais que se passe-t’il bordel de merde?

Ce n’est pourtant qu’un résonateur de Schumann que je connais déjà bien, rien qui ne laisserait penser être à ce point impactant.

Ce résonateur de Schumann, le Juniwave 2, se distingue par sa qualité de fabrication et l’attention méticuleuse portée à chaque détail. En tant qu’édition limitée 2026, il incarne l’engagement de Junilabs envers l’innovation et l’excellence acoustique. Son design raffiné et ses performances optimisées en font un choix privilégié pour ceux qui recherchent une expérience sonore authentique et enrichissante. Chaque élément a été soigneusement pensé pour favoriser une harmonie parfaite entre technologie de pointe et respect des valeurs humaines.

Juniwave 2 Edition Limitée 2026

Alors quelles sont les évolutions de cette nouvelle mouture?

Cette version 2026 se rapproche grandement de son grand frère, le Juniwave One, en terme de structure interne, ceci expliquant cela.

Au niveau installation, ce Juniwave 2 Edition Limitée version 2026 repose sur une double tablette Sound Fusion qui est constituée d’une base de plywood découplée par 4 plots en caoutchouc sur lequel vient reposer une tablette en acrylique.

Le Juniwave pointe vers le nord, à une hauteur de 90 cm top tablette et positionné à une distance de 2,12 mètres de ma position d’écoute, la mesure a été prise du centre de l’appareil au centre de mon siège d’écoute.

Le tout est couplé via 4 pointes sur 4 contre-pointes inovaudio à 3 matériaux.

J’ai pris soin de traiter cet appareil comme n’importe quel élément du système, ce sont également les recommandations du manufacturier. Amat Victoria Curam.

In fine, mon ressenti, puisqu’il s’agit bien d’un ressenti, est le suivant:

J’ai gagné en extension sur la plage dynamique, ça fourmille de détails, les voix sur les meilleures enregistrements sont charnelles, la basse comme je le disais plus haut, n’a jamais été aussi belle de sa présence, c’est comme si je me retrouvais face à des équipements beaucoup et de loin, plus haut de gamme.

Juniwave 2 Edition Limitée 2026

Certes, j’ai la chance d’avoir un traitement acoustique abouti, dans une pièce dédiée, le moindre détail s’entend, aussi subtil soit-il.

Mon conseil est de mettre toutes les chances de vôtre côté, soignez l’installation de vos équipements, car plus le potentiel est là et mieux le Juniwave 2 Edition Limitée 2026 saura le révéler. Il n’y a pas de miracle en hi-fi.

idem en ce qui concerne la qualité de vos fichiers musicaux, ne vous attendez pas à apprendre à nager à une enclume, le Juniwave 2 Edition Limitée 2026 va mettre en valeur le bon, le beau, mais ne transformera pas un vulgaire morceau de verre en diamant.

Vous l’aurez compris, le Juniwave 2 Edition Limitée 2026 ce n’est pas un simple up-grade, c’est bien plus que ça, même s’il ne rivalise pas avec son grand frère le Juniwave One, il reste que des barrières viennent d’être franchies pour s’en rapprocher.

Conclusion. Voici ce que j’ai noté à chaud lors de mes différentes écoutes:

Expressivité, Clarté, Cohérence des timbres, Dynamique subjective étendue, Extinction des notes, Le son est décrispé, Une légère torpeur m’envahit, je ferme les yeux, je m’abandonne à la musique; c’est le même effet que je ressens lorsque je vais aux concerts de musique classique.

Après plus d’une semaine de fonctionnement, tout peut se résumer par une présence accrue.

Pour le prix, 330€, cette édition Juniwave 2 Edition Limitée 2026 est un « must have », pour tout mélomane et audiophile qui se respecte.

Comme on a l’habitude de le dire au Québec, les sceptiques seront confondus.

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Junilabs

Concepteur/propriétaire : Éric Juaneda

http://www.junilabs.com

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La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP rédacteurs indépendants, tous droits réservés, copyright 2026, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine.