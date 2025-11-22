Jundac 6 by Junilabs

Cela fait deux ans que je vis avec un DAC de type R2R fait en France.

Au vu des performances de ce Jundac 6, il m’ait apparût logique de venir vous en parler.

Alors certes, Eric Juaneda, concepteur de cet appareil, est plus connu pour ses résonateurs de Schumann, Juniwave 2 et Juniwave One, mais pas que…

Si votre curiosité vous conduit à visiter sa page web: http://www.junilabs.com vous y découvrirez l’étendu de ses compétences qui sont toutes en lien avec la reproduction musicale domestique, sans oublier l’aspect humain ou comment améliorer les conditions d’écoute de musique.

J’avais en 2019 déjà interrogé Eric sur sa vision du numérique.

Nous sommes rendus en 2025 et il est temps de rentrer dans le vif du sujet à propos du Jundac 6 en lien avec ses étonnantes capacités musicales alors même une apparente simplicité qui facilite la vie de son utilisateur.

La devise est: l’humain avant tout, le reste suivra.

Eric a accepté de répondre à mes questions sur le sujet.

Qu’est-ce qui singularise le Jundac 6 par rapport aux autres DAC du marché?

Il y a trois points principaux dans la réalisation du Jundac 6.

C’est un convertisseur non suréchantillonné. Cela permet de s’affranchir des colorations du filtre numérique. Il est équipé d’une puce DAC R2R. qui offre un son plus apaisé que les traditionnels convertisseurs sigma delta. Il intègre des systèmes d’harmonisation issue de l’expérience acquise dans le domaine du développement des Juniwave et Junilght. Ce qui donne un son plein.

Les points (a) et (b) existent chez quelques fabricants, mais le point (c) rend le Jundac 6 unique ; sa restitution sonore ne ressemble à aucun autre convertisseur.

J’ai initialement développé le Jundac 6 pour mes besoins personnels ; un DAC qui soit orienté musique, qui s’affranchisse de tout ce qui est superflu. Un DAC de travail, une référence en matière de qualité sonore. Un DAC avec lequel on puisse réellement écouter de la musique dématérialisée.

Tu confirmes que le Jundac 6 a été développé pour fonctionner optimalement avec le Junilabs Audio Player ?

Le Junilabs Audio player a été développe après le Jundac 6. Il est très frustrant pour un fabricant de DAC de voir que la qualité musicale est limitée par le player qui est utilisé. Inutile d’avoir un excellent DAC si le player en limite la restitution.

Le Junilabs Audio player ne bride pas les qualités sonores du Jundac 6.

Il n’y a pas grand-chose comme infos à propos des DAC de type R2R:

Exact, à lui seul ce point mériterait un article complet.

Le Jundac 6 est de type R2R, qu’est-ce que cela signifie dans les faits ?

Il n’est pas nécessaire de se focaliser sur tel ou tel point technique.

Le rendu sonore d’un équipement dépend de tous ces étages et jamais d’une technologie en particulier. Il existe d’excellent DAC R2R et d’autres sans intérêt.

Peut-on lire tous les fichiers audio PCM quel que soit leur résolution avec le Jundac 6 non suréchantillonné?

Il est possible de lire des fichiers de 16, 24 et 32 bits échantillonnés entre 44.1kHz et 384kHz. La puce DAC étant un 16-bit, seul les 16 premiers bits seront restitués.

Quels sont les critères de choix d’un DAC contemporain ?

Un DAC contemporain devrait être équipé d’entrées USB, SPDIF, AES, Wifi, Ethernet RJ45, Bluetooth, avoir une résolution de 24-bit, et savoir lires les formats PCM, DSD, DoP, MQA…

Avec un tel équipement on fait tout sauf le café et de la musique… 🙂

La probabilité d’obtenir de bons résultats sonores avec de telles machines est voisine de zéro. Il ne faut pas confondre confort et performance.

Le numérique est un faux ami.

Chaque circuit numérique commute des signaux hautes fréquences et génère une pollution non négligeable qui finira tôt ou tard par entacher le rendu sonore du système ; souvent plus tôt que tard d’ailleurs.

Moins il y a de circuit numérique plus on maximise les chances d’un fonctionnement satisfaisant.

La course à l’armement c’est la course à la destruction (sonore).

Parmi ces choix quels sont ceux qui font une réelle différence en terme de musicalité ? (Type d’entrée USB, chipset, alim AC, châssis, couplage, découplage, les composants électroniques, … liste non exhaustive)

Tout est important dans un équipement audio.

Il n’y a aucun point à négliger. Il faut toutefois éviter les dérapages vers des solutions techniques trop onéreuses ou complexes.

Un composant à prix d’or n’est jamais la solution.

Les bonnes solutions, celles qui apportent un gain significatif, ne coutent généralement pas gros chose car elles sont simples, mais elles ne sont pas encore connues, il faut les chercher, ou les inventer…

2300€ cela peut-être cher pour certains et pas assez cher pour d’autres, que leur réponds-tu?

Au vu des qualités sonores qu’il est possible d’obtenir avec un Jundac 6, le prix auquel il est proposé est particulièrement attractif.

Si le prix de vente était aligné sur la qualité sonore, il faudrait y ajouter quelques zéros.

La comparaison avec d’autres équipements concurrents n’a pas beaucoup de sens tant il diffère en terme de fonctionnalités et de résultats.

Ce serait comme vouloir comparer un véhicule de compétition et un SUV.

À qui s’adresse le Jundac 6 ?

A un public qui est dans la hifi depuis quelques décennies, qui a fait le tour de ce qui existe et qui recherche un produit qui « tranche ».

Le Jundac 6 est aux antipodes des codes marketing en vigueur.

Ce ne sont pas des critères habituels qui motivent son acquisition.

En attendant, voici quelques titres musicaux que nous avons utilisé à des fins d’évaluation de ce Jundac 6:

Cassandra Wilson_A Day In The Life Of A Fool.wav

Geoff Castellucci – Sixteen Tons.wav

Fidelio- Seven last words__352k-24b.wav

Stairway To Heaven (Sunset Sound Mix).wav

Sophie Hunger_Avec le temps (Live).wav

Abdullah Ibrahim & Ekaya – Calypso Minor.wav

Angelo Branduardi-Bienvenue.wav

Oscar Peterson_You Look Good to Me

B. B. King – The Thrill Is Gone (With Tracy Chapman).wav

Diana Krall – Between the Devil and the Deep Blue Sea.wav

Diana Reeves – Feeling Of Jazz.wav

Dominique Fils-Aime_ Gun Burial.wav

Elsiane – Vaporous.wav

Esbjorn Svensson Trio – From Gagarin’s Point of View.wav

Fly Me to the Moon (In Other Words).wav

France Gall – La déclaration d’amour.wav

Franz Schubert_Piano Sonata in B-flat major, Allegro ma non troppo.wav

Geoff Castellucci – The Sound of Silence (2023).wav

Gregorio Paniagua – Theatralis Et Hipocritae – Ruralis – Alter Indica Perfecta.wav

Hadouk Trio – Suave Corridor.wav

HEDEGAARD – Ratchets.wav

Hubert Sumlin_Sometimes I’m Right.wav

Hugues De Courson – Agnus Dei (Messe en si BWV 232 – arr. P. Akendengue).wav

I Try (Original Mix).wav

Imany – Bohemian Rhapsody (Live at The Casino de Paris, June 2018).wav

Isao Suzuki Trio – Aqua Marine.wav

Jean-Philippe Rameau – Zais – Ouverture.wav

La partie 2 de cet article est disponible.

