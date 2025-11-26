Jundac 6 by Junilabs part 2

As-tu déjà prévu une évolution de ce Jundac 6 ?

Il y a de petites améliorations qui sont apportées au produit environ tous les deux ans.

Mais ce n’est pas significatif.

La conception du Jundac 6 est la plus simple qui soit, pas simpliste, mais simple.

En se repenchant sur la conception du Jundac 6 j’observe à quel point tout est au plus juste : ni trop, ni trop peu.

Comme je le précisais quelques lignes plus haut, les innovations significatives sont à trouver, à inventer, elles ne peuvent être planifiées à l’avance.

En revanche, la mise en œuvre globale du DAC revêt un rôle considérable, c’est sur ce point qu’il va y avoir des résultats profondément différents d’une installation à l’autre.

Avec le Jundac 6 il est possible de passer à autre chose, à condition de s’en donner les moyens.

Il est illusoire de croire que les mêmes solutions techniques peuvent donner des résultats différents.

Si vous placez le Jundac 6 en lieu et place de votre actuel DAC, il est fort probable que vous perceviez quelques différences, mais globalement le résultat se situera sensiblement au même niveau.

On ne passe pas à autre chose si on conserve les mêmes habitudes.

Il va falloir envisager une refonte partielle ou complète de l’environnement de tout le système audio pour réellement pouvoir passer à un tout autre niveau de performances.

Revoir la qualité des supports physiques (couplage), l’acoustique, les câbles de modulation, secteur…

Quand on « grimpe » d’un étage, ce qui a fait ses preuves à l’étage inférieur n’est pas forcément satisfaisant à l’étage supérieur.

Cette démarche demande du temps (un an, deux ans, voir plus) et beaucoup d’investissement personnel en temps et énergie.

Quand on optimise un système audio, on s’arrête au point ou certains équipements montrent leurs limites.

Au-delà d’un certain niveau, ce sont les défauts qui ressortent.

Note à l'attention des lecteurs: Le rendu sonore dans les locaux de Magazine Audio dans l'Indre (36) est très personnel.

Avec le Jundac 6, plus son optimisation est poussée, plus il répond.

Il donne l’impression de ne pas avoir de limite. Même après 9 ans d’utilisation, je n’ai toujours pas réussi à exploiter la totalité de son potentiel.

J’invite ceux qui sont intéressés à venir l’écouter en nos locaux à Vedène près d’Avignon (84).

Vous pourrez découvrir ce que l’on peut attendre du Jundac 6 dans un environnement domestique. Les écoutes se font sur rendez-vous.

N’hésitez pas à venir avec vos CD, vos fichiers, et prenez aussi votre DAC actuel sous le bras.

Le rendu sonore du Jundac 6, dans les locaux de Junilabs en Vaucluse (84), reflète l’expression des lignes qui sont exposées dans cet article.

Que peut-on dire du rendu sonore ?

Positionné dans un environnement conventionnel le Jundac 6 offre d’excellents résultats avec de beaux timbres, de l’assise dans le bas du spectre, une belle spatialisation de notre perception de l’image stéréo.

C’est un DAC que l’on a envie d’écouter. Le coté non-suréchantillonné donne un rendu sonore très réaliste et agréable.

Utilisé en musique dématérialisée, il offre un son plein.

J’insiste sur ce point car c’est une caractéristique qui est généralement réservée aux systèmes matérialisés.

A ce stade c’est déjà très satisfaisant.

Le Jundac 6 peut aller (beaucoup) plus loin en terme de restitution sonore, on parle alors de présence, d’expression, de spontanéité, de P.R.A.T…

Prat signifie « pace », « rythme » et « timing ». Ce terme décrit la capacité de votre système hi-fi à restituer le groove et l’énergie de la musique.

Le « pace » fait référence à la dynamique du morceau. Le « rythme » décrit la façon dont vous percevez les relations entre les instruments, et le « timing » décrit la cohérence avec laquelle toutes les fréquences sont jouées.

Ce type d’écoute ne donne pas dans le spectaculaire mais dans le réalisme et l’expressivité.

Il n’est nullement nécessaire de disposer d’une pièce dédiée ou d’une acoustique hors du commun pour y accéder.

Les résultats peuvent être surprenants.

Certains disques bien travaillés en studio peuvent laisser transparaitre des limitations en matière d’expressivité, alors que d’autres disques, peu ou pas mixés, estampillés comme « mal enregistrés », peuvent déployer une expressivité difficilement soupçonnable.

L’écoute en nos locaux permet de matérialiser ce niveau de réalisme. Atteindre un tel niveau de restitution sonore; je le répète mais cela nécessite un investissement personnel et du temps.

Expérience perso (Magazine audio), il est parfois nécessaire de prendre du recul :

Après avoir vécu avec le Jundac 6 durant plus d’un an, conjointement à l’utilisation quotidienne du Junilabs Audio Player sur différentes phases de son évolution, nous sommes rendus à la C17 beta, j’ai été fortuitement amené à revenir avec mon ancien DAC Mytek Brooklyn DAC+ associé à une alimentation externe hybride régulée Ferrum Audio, un bel ensemble qui a comblé mes écoutes durant quelques années.

Le fait est que faire un pas en avant, puis un pas en arrière permet de mieux savoir où se situer et apprécier à sa juste valeur les éléments que nous utilisons, je n’ai donc pas échappé à cette « règle » et pour le coup, cela m’a permis de valider une bonne fois pour toute, que je ne suis vraiment pas fait pour jouer avec un DAC équipé de 7 filtres numériques et je m’en explique.

Le Jundac 6 est de type R2R, sans filtre aucun, pas de tripatouillage, plug & play, juste de la musique et quelle musique mes amis, c’est fluide, cohérent, sans artéfact, ni coloration, bref, s’habituer à ce genre de restitution sonore est comme vivre au bon air, manger sainement et être entouré de gens agréables, on y prend immédiatement goût, sans pour autant remettre quoi que ce soit en question, c’est très bon et se suffit à lui-même.

Sauf que revenir en arrière, c’est sortir de ce confort douillet, retourner en ville, être de nouveau confronté aux bruits, à la multitudes, à l’air pollué, on a beau s’y faire, s’adapter, ce n’est rien de naturel, ni anodin.

Et c’est là où je veux en venir, après 4 semaines d’absence, le Jundac 6 m’a terriblement manqué.

Une fois de retour sur sa tablette, le Jundac 6 s’est donc remis à chanter, à m’enchanter naturellement de sa musicalité, sans fard, sans artifice, un son vrai, authentique, comme je sais l’apprécier et comme beaucoup d’entre nous tentons de reproduire chez soi.

Passer d’un DAC suréchantillonné à un DAC R2R en l’occurence le Jundac 6, c’est véritablement tout un voyage initiatique, une expérience marquante.

Concrètement, à quoi on a affaire avec le Jundac 6:

1: Aucune coloration,

2: Aucun artéfact,

3: Un équilibre tonal impeccable,

4: Une plage dynamique étendue,

5: Des basses tendues, percutantes, sensations garanties,

6: Un beau médium aigu naturel,

7: Une présentation sobre, mais sans compromis,

8: Une alimentation via un transfo toroïdal digne d’un amplificateur,

9: Une architecture interne simple mais pas simpliste,

10: On peut choisir de recevoir son Jundac 6 équipé soit d’une carte USB, soit S/PDIF,

11: Fait en France.

Ce que je viens de décrire là devrait en interpeller plus d’un (e), pas de nom ronflant, pas de publicité, pas d’industrialisation, mais alors qu’est-ce que fait courir Eric Juaneda, concepteur du Jundac 6 et propriétaire de l’entreprise Junilabs?

Ceci dit, il est encore possible d’aller un peu plus loin en terme de musicalité, en utilisant à bon escient une terre virtuelle via l’entrée dédiée qu’a anticipé le constructeur appelée Green Earth, un cordon AC de haut niveau, un câble USB Curious Cable modèle Evolved de 2 mètres et une paire de RCA Doctor’s Cable. Dont acte.

Conclusion, comme l’air et l’eau, c’est lorsqu’elle vient à manquer que la musicalité, devient indispensable.



Le rendu sonore dans les locaux de Magazine Audio dans l’Indre (36) est très personnel.

Les électroniques sont installées sur un meuble tripode inovaudio très technique, avec l’adoption d’un système de couplage unique pour chaque tablettes en plywood de merisier et repose sur des contre-pointes à 3 matériaux.

Chaque appareil numérique est alimenté par un transfo d’isolation Powertore 450 Signature, tous les appareils reçoivent une terre virtuelle.

Le câblage est confié à FirstVoice-Doctor’s Cable (fait en France) et inovaudio (fait au Canada).

Les plus attentifs d’entres-vous aurons remarqué que le Jundac 6 est posé sur une planche de contre-plaqué (fourni avec le DAC par Junilabs), elle même repose sur une tablette en granit (non fournie à cause du poids), ce sont les recommandations du manufacturier que j’ai suivi avec la plus grande attention, afin d’obtenir les performances attendues.

En complément de la liste de musiques mentionnée dans la première partie, voici une mini playlist élaborée avec soin par Alain. A de Sète, il se reconnaitra, je te remercie pour ton implication.

Vous noterez que les fichiers ont été optimisés 3x à l’aide du module dédié intégré dans le Junilabs Audio Player, le seul player du marché, à ma connaissance, capable de réaliser cette prouesse, alors il ne faut pas s’en priver.

01 Geoff Castellucci – Big Bad John – Optimized 3x.wav

01 Hannah Grace_What’s Up? – Optimized 3x.wav

01 John Adams_Bohemian Rhapsody (Acoustic) – Optimized 3x.wav

06 Fat Freddy’s Drop _Flashback – Optimized 3x.wav

07 Agnes Obel_The Curse – Optimized 3x.wav

08 Mylene Farmer_Mad World (Live à Lyon en 2013) – Optimized 3x.wav

09 Gianluigi Trovesi_Animali In Marcia – Optimized 3x.wav

09 Mylene Farmer_Les Mots (Live à Lyon en 2013) – Optimized 3x.wav

16 John Adams_Purple Rain (Acoustic) – Optimized 3x.wav

17 Tom Rhodes – Low Tide – Optimized 3x.wav Bonnes écoutes à toutes et tous.

Junilabs

Concepteur/propriétaire : Éric Juaneda

http://www.junilabs.com/

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Cet article a été rédigé par Eric Juaneda et Marc PHILIP rédacteurs indépendants, tous droits réservés, copyright 2025, les textes et photos sont la propriété de l'auteur et du magazine.