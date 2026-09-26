J’ai revisité monsieur Jacques Bloch à Draguignan dans le Var (83).

Au vu et entendu de ce qui s’est passé, je ne peux passer sous silence cette rencontre, en fait cette expérience.

FirstVoice system evolution

J’avais donc eu le loisir à plusieurs reprises d’entendre chanter le système stéréo principal FirstVoice, dont je n’ai eu que des éloges à formuler: https://www.magazine-audio.com/melomania-et-firstvoice-hi-fi-system/

J’entretiens une correspondance régulière avec Jacques, et nous expérimentons de concert toutes sortes de solutions d’optimisation afin de rendre de plus en plus réaliste le résultat sonore de nos systèmes stéréos.

Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est à quel point Jacques a su pousser à son paroxysme l’optimisation de son système et pour quel résultat.

FirstVoice system evolution

Que s’est-il passé?

L’arrivée d’une paire de monobloc Jolida Music envoy. Push-pull de triodes 211, 2x 150 watts.

Préampli Music envoy, toujours de chez Jolida,

Il a revu et corrigé ses filtres séparateurs de fréquences,

Remplacé la majorité de ses câbles,

Installé une régulation de courant par l’adoption d’un onduleur online Atlantis 2000 VA,

Des terres virtuelles en arrière de toutes ses électroniques et haut-parleurs

Il a couplé chaque élément de son système sur un pieds technique qui fait en sorte de drainer les vibrations sur un seul point de contact,

Pour finir, le traitement acoustique a lui aussi été affiné par l’ajout de module diffracteurs au plafond, ainsi que devant les speakers et sur le mur arrière.

Le travail sur les filtres passifs a consisté à:

-construction de coffrets ouverts en contreplaqué de 18mm,

– remplacement des selfs de la voie grave par des selfs Mundorf de grosse section 7mm2,

-sur la voie grave, résistances bobinées de haute qualité Mundorf et Mills, non selfiques,

-tous les condensateurs sont des modèles russes blindés au papier huilé.(sur les deux voies),

– sur la voie d’aigu , adoption de selfs en cuivre OFC de 1,4 mm de section,

– Résistances japonaises non selfiques à couche métallique 5watts de marque Kiwame,

Tout le câblage est réalisé en l’air avec du câble multibrins de grosse section, OFC-OCC, de pureté 6N, argenté.

Il ya un minimum de soudures, réalisées avec de la soudure Mundorf or/argent.

Un maximum de liaisons sont réalisées avec des connecteurs en laiton à serrage par vis.

FirstVoice system evolution

Alors vous allez me dire qu’il a mis le turbo, qu’il s’est donné les moyens de réussir, que l’on n’a rien sans rien, et vous avez raison.

Notre passion nous conduit de temps en temps à nous remettre en question, voire nous faire bousculer, sortir de cette apathie consensuelle qui nous fait stagner, c’est précisément ce que j’ai ressenti lors de cette rencontre.

« Quel bond en avant, je n’en reviens pas. »

Jamais je n’aurais imaginé que l’on puisse restituer la musique avec une telle plage dynamique ni une telle justesse des timbres.

J’avoue avoir été saisi par l’aspect très vivant, punchy, car le grave et sous grave mes amis sont là et bien là, le tout servi par une équilibre tonal et une image stéréo structurée en 3D comme jamais.

Ecoutes réalisées de 75 à 90db, ponctuées de nos conversations sans ressentir aucune gêne.

Pour faire une histoire courte, je n’ai jamais entendu un tel résultat de ma vie, sauf lors de concerts.

Si vos pas vous conduisent dans le sud de la France n’hésitez pas à pousser la porte de chez Jacques Bloch (Mélomania-FirstVoice) afin de vivre une expérience unique de vérité sonore.

Contact et informations.

Jacques Bloch

10, boulevard du Maréchal Joffre

DRAGUIGNAN 83300

France

Tel: 06 11 15 43 64