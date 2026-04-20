Audionautes Recordings en UHQCD

Dans la série, je ne suis pas difficile je ne me contente que du meilleur, j’aimerais vous présenter le label AudioNautes Recordings.

Audionautes Recordings en UHQCD est une référence dans le domaine du son.

Quoi de mieux pour découvrir le catalogue d’un label de disques que de commencer par leur sampler, en l’occurence le CD édité pour leur 15eme anniversaire.

Édition limitée 15e anniversaire

Une sélection issue des masters originaux.

Écoutez la bande master analogique originale et découvrez exactement ce que l’ingénieur du son a entendu ce jour-là, en studio ou sur scène.

Aucun remix, aucune bidouille, aucune compression.

Si vous recherchez des éditions audiophiles de très haute qualité ou si vous souhaitez découvrir le meilleur de la musique dans le format CD ou Reel to Reel pour une écoute sur un système Hi-Fi, ne cherchez plus, vous venez de le trouver.

L’édition 15e anniversaire d’Audionautes Recordings en UHQCD inclut 2 titres de test (les deux premiers) et 19 morceaux, ainsi que des extraits de futurs albums.

Cette édition anniversaire est une compilation de grands classiques issus des bandes master originales d’Audionautes Recordings.

En préambule et pour vous mettre dans le contexte.

Il va être nécessaire de réinitialiser votre logiciel à propos du numérique en particulier en version CD 16/44.1.

Le CD est vivant, bien vivant et surtout d’une qualité souvent imitée, rarement égalée.

Ce qui suit va cibler plus précisément les utilisateurs de lecteur de CD digne de ce nom.

En effet, après avoir plongé goulument dans le catalogue AudioNautes Records, il en est ressorti 3 disques.

Celui qui initie ce compte rendu est le sampler 15eme anniversaire, les deux autres suivront sous peu.

AudioNautes Recordings

Premier constat à chaud:

Dynamique subjective, absence de bruit de fond sauf sur une plage musicale très ancienne, équilibre tonal impeccable, respect des timbres.

Bref, je me retrouve en terrain connu, mais rare, du fameux pressage en mode HQCD.

Une merveille que j’ai déjà mentionné avec les productions First Impression Music et JVC XRCD2.

Ce n’est pas un résultat sonore démonstratif, avec des effets de manches et autres artéfacts, absolument pas, il s’agit là d’un travail remarquable de mastering à partir des bandes analogiques maitresses.

Fabio a su redonner vie à de « vieux » enregistrements, il a su conserver ce côté analogue qui est si souvent absent des productions de masse.

Le fait est que ce qui m’a impressionné, c’est l’équilibre tonal associé à une plage dynamique étendue, chose rare.

On se laisse aller à écouter, sans se poser de question, parfois avec un sourire de contentement lorsque les pics dynamiques se font entendre; de la part d’un fichier numérique en 16/44.1 c’est franchement jubilatoire.

Nous avons là une façon élégante et moderne de retrouver l’émotion des enregistrements anciens, sans les inconvénients liés aux prises de sons bâclées et au mastering à l’emporte pièce.

Le support CD gold joue également un rôle conséquent dans le résultat final, le tout concours à offrir à l’auditeur et l’auditrice, une expérience hors du commun.

À quoi devez-vous vous attendre?

Une fois le CD en mode lecture, vous allez pourvoir vérifier si vôtre système stéréo est véritablement haute-fidélité.

Sur ce sampler, une plage de test est incluse afin de vous aider à vérifier la base des réglages.

Vous allez pouvoir pousser le volume sonore plus haut que ce à quoi vous avez l’habitude, sans ressentir autre chose que du plaisir, sans aucune gène auditive de quelque nature que ce soit, c’est droit comme un « i », mais sans le côté chirurgical, on parle ici d’une version analogique-numérique, donc avec du corps et une âme.

Que ce soit en terme de présentation, par une pochette et son livret haut de gamme, explications sur chaque plage musicale didactiques, média sur couche gold, on peut dire que le client est traitée avec respect.

je n’ai rencontré une telle qualité que chez First Impression Music et JVC XRCD2, ainsi que sur l’album de Anne Bisson.

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La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP rédacteurs indépendants, tous droits réservés, copyright 2026, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine.