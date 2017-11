Une réalité de rêve

Le bois de résonance et les morilles sont deux richesses naturelles du Risoud ; à la différence que les morilles sont bien plus faciles à trouver …

350 ans, droit comme un I, encore vert pour son âge. Sa vie durant, il a été épargné, par les insectes et par les moisissures : une santé de fer. Il a grandi, lentement, pas trop d’eau, pas trop de chaleur. 1200 mètres d’altitude. Ses compagnons tout proches l’ont protégé, du vent et du soleil. Il n’est ni vrillé, ni noueux. Toutes ces années, il a emmagasiné l’énergie de la terre et du ciel. L’épicéa est fort et harmonieux.

Le cueilleur d’arbres l’a repéré.

De son oeil expérimenté, il a apprécié sa silhouette et son allure. Il a aussi ressenti la personnalité de la plante : son coeur s’est emballé. Il l’a mesurée et toisée, il l’a touchée, caressée, peut-être même enlacée. En tous cas, il a parlé à l’arbre et l’a remercié.

Le bois de résonance, c’est le coeur d’un arbre qui parle au coeur d’un homme.

Pour le trouver, il faut du savoir-être, et pour le travailler, du savoir-faire.

Pour notre aventure aussi, notre instinct est servi par nos compétences techniques. Et les informations objectives permettent d’atteindre des buts plus subjectifs. Nous acceptons ce que nous voyons comme ce que nous ressentons. Nous écoutons nos sens, y compris le sixième : le cœur !

Nous naviguons à la voile : nous nous appuyons sur les événements et les circonstances pour nous propulser. Nous savons où nous allons, et nous nous y rendons avec le vent.

Nous construisons des guitares et des objets de résonance. Nous savons bien ce que nous devons au Risoud, qui à lui seul légitime notre travail ici.

Cette forêt est riche en épicéas d’harmonie sans lesquels le luthier ne peut rien faire. Et le bois de résonance du Risoud est plus qu’exceptionnel : il est unique !

L’entreprise JMC Lutherie SA est située à la Vallée de Joux, en Suisse. Cette vallée, encadrée de forêt, se trouve à 1’000 m d’altitude. Les instruments y sont manufacturés à partir d’épicéa de résonance sélectionné spécialement par nos soins. L’épicéa de la forêt du Risoud est mondialement connu pour son excellente réponse aux vibrations des cordes. La région « bénéficie » d’un climat rude qui procure aux arbres un maximum de 3 mois de pousse par année. Leur croissance est lente et c’est âgés de plus de 300 ans qu’ils sont abattus, en lune descendante et hors sève.

Le luthier Jean-Michel Capt

Jean-Michel Capt bénéficie d’une expérience de plus de 30 ans dans la construction des instruments de musique.

Ses compétences reconnues s’élargissent à d’autres champs d’application.

En combinant le matériau précieux de ses instruments et les techniques de lutherie, il crée, sculpte et spatialise le son : il est designer du son.

Son approche de la profession de luthier-guitarier lui a permis de réaliser un travail en profondeur : il maîtrise tout, du choix de l’arbre à abattre, de la résonance jusque sur la scène.

Son goût pour la perfection souligne son origine de la Vallée de Joux, la vallée de la haute horlogerie.

Il a développé des techniques originales et des modèles inédits. Son goût pour l’esthétisme se traduit dans ses modèles d’une beauté exceptionnelle. Sa philosophie de vie qui se ressent également dans l’entreprise se résume à :

« Je recherche le simple, l’utile et l’authentique. »

« Bienvenue dans le monde JMC.

La marque s’inspire de la tradition des luthiers, tout en utilisant des techniques actuelles. Les instruments sont fabriqués avec le bois d’harmonie de notre région, l’un des meilleurs au monde.

Les guitares JMC sont esthétiques et résolument simples : rien de trop, rien d’inutile.

Construites avec le cœur, elles touchent celui du musicien et deviennent un outil de création et une source d’inspiration.

Je me réjouis de partager cette passion avec vous. »

Jean-Michel Capt

JMC & Friends

Lorenzo Pellegrini, cueilleur d’arbres

Cela fait plus de 60 ans que la forêt est son domaine, c’est toute sa vie. Dès sa plus tendre enfance, il a vécu de et par la forêt, en utilisant ses richesses : fabrication de sabots, d’outils, de bois de chauffage. Plus tard, dans les Abruses, il fait la saison : 8 mois loin de tout, loin de tous, à 5 heures de marche du premier village. En arrivant, on construit un abri, puis on exploite la forêt, tout à la main, tout à la sueur d’homme. Pas de tronçonneuse, pas de cheval, trop cher !

C’est il y a 45 ans qu’il est venu s’établir à la Vallée de Joux.

Et Lorenzo travaille, travaille, travaille, seul, presque toujours. Il refait les chemins du Risoud, il jardine le sous-bois, il abat des arbres et les débite. Lorsque les plantes sont trop serrées, il grimpe sur celle qu’il veut abattre. Puis il l’ébranche afin qu’en tombant, elle ne blesse pas ses jeunes voisines avec ses branches. Lorenzo a 75 ans, et il grimpe encore aux arbres comme un écureuil.

Il reste un des seuls aujourd’hui à construire aussi des meules à charbons. Son existence dans le Risoud le nourrit.

Non seulement il y gagne de quoi vivre, mais il s’imprègne de choses capitales pour lui, insignifiantes ou méconnues de la plupart d’entre nous. Lorsqu’il regarde un arbre, bien sûr il le voit, comme vous et moi ; mais il l’écoute aussi, car l’arbre lui parle, lui communique des informations si subtiles que Lorenzo est un des rares humains à pouvoir les entendre.

Le moindre détail compte : l’écorce, l’allure, les branches, le sol … Lorenzo regarde, et il comprend ! Il est en communion avec la nature et il sait. Il connaît le potentiel de chaque arbre, il est capable de trouver l’arbre parfait.

Fernando Saunders, bassiste talentueux

Bassiste d’exception, chanteur, compositeur et producteur, Fernando Saunders s’est hissé sur le devant de la scène internationale avec l’artiste Hamilton Bohannon et est depuis reconnu comme l’un des musiciens incontournables du moment.

Il a joué un rôle clé dans des groupes précurseurs de jazz-rock.

Au début des années 80, Fernando Saunders a entamé une longue collaboration avec Lou Reed et Marianne Faithfull ainsi que Kip Hanrahan.

Marianne Faithfull le décrit comme « le musicien du musicien ». Lou Reed en parle avec admiration : « J’ai toujours considéré Fernando comme un humain très évolué … Peut-être devrais-je étudier avec Fernando car il donne beaucoup de sens à sa vie, ce qui se ressent dans sa musique. » Fernando Saunders a enregistré et joué en concert avec notamment Eric Clapton et Jimmy Page.

Fernando a enregistré trois albums en son nom, co-produit le dernier album de Lou Reed et est actuellement en tournée avec Lou Reed.

Vocation de JMC Lutherie SA

Nous sommes une manufacture de lutherie qui a pour vocation de valoriser le bois indigène en le faisant connaître du grand public par des instruments de musique et d’autres produits de lutherie.

Toute notre philosophie d’entreprise est orientée vers la valorisation des bois de la Forêt du Risoud, ainsi que des bois suisses et européens d’une manière générale.

En Suisse, le secteur du bois est en difficulté. La forêt coûte plus qu’elle ne rapporte. Il nous semble que cela est dû, en partie du moins, à une certaine méconnaissance du public. La forêt est un lieu de pique-nique et de détente, les visiteurs ignorant pour la plupart tout des arbres qui la composent.

La forêt est déjà appréciée, nous souhaitons la faire aimer.

Nous voulons faire prendre conscience à nos politiques, aux acteurs du bois et au grand public que nous avons en Suisse la chance énorme de posséder des forêts extraordinaires. Même si l’industrie du bois suisse n’est plus très compétitive sur le marché international, il existe d’autres moyens de valoriser et de commercialiser celui-ci. On trouve dans nos forêts des arbres d’une valeur inestimable, matière première pour une utilisation haut de gamme.

Nous souhaitons renoncer aux bois exotiques issus d’une déforestation systématique et privilégier des essences locales présentant des qualités structurelles et techniques comparables.

Nos bois locaux peuvent rivaliser sans complexe d’un point de vue esthétique avec les plus précieux des bois exotiques. Nul besoin de chercher ailleurs ce que nous avons sous la main. Il est fort agréable de redécouvrir qu’il n’y a pas besoin d’aller ailleurs pour trouver son bonheur. Tout est là, près de chez soi.

La collection des guitares acoustiques

JMC Folk Vocation

Une guitare au goût du Risoud

La JMC Folk séduit par sa ligne pure, sa richesse sonore, son confort de jeu et sa précision.

Table en épicéa de résonance du Risoud, corps et manche en noyer européen, touche et chevalet en olivier, mécaniques Waverly dorées, vernis naturel satiné-mat.

JMC Manouche Tradition

Pour tous les amateurs de jazz manouche

Pour vous qui jouez dans le style affectionné par Django Reinhardt, cette guitare inspirée de la tradition manouche y excelle.

Table en épicéa de résonance suisse, corps en palissandre de Santos, manche en noyer européen, touche en ébène de Macassar, mécaniques Miller couleur bronze, chevalet en palissandre, vernis cuivré satiné-mat.

JMC Cordes nylon Vocation

La nuance et le confort, l’esthétique en prime

Le manche permet le libre jeu des doigts. Une large palette de timbres est offerte ainsi qu’une esthétique épurée qui ravit le guitariste classique : à tester absolument.

Table en épicéa de résonance du Risoud, corps et manche en noyer européen, touche en ébène de Macassar, mécaniques Schaller dorées, vernis naturel satiné-mat.

Le Soundboard JMC

– Le son à l’état naturel

L’écoute au travers d’un instrument de musique

Matière précieuse, techniques de lutherie, créativité et professionnalisme musical au service de cette invention qui révolutionne l’écoute de la musique, avec la simplicité et l’esthétisme en prime !

Cette enceinte de diffusion acoustique crée un climat musical très présent à partir de toute source audio ou instrumentale (guitare, violon), en remplacement ou en complément de hauts-parleurs traditionnels.

La technologie se résume à permettre la mise en vibration d’une table d’harmonie en épicéa de résonance. Ce sont des techniques de luthier qui permettent d’orienter le son des Soundboards. La philosophie qui a conduit la création de cet instrument de musique ravit les mélomanes.

Descriptif technique

Dimension 89 x 89 x 21 cm

Impédance 8 Ω

Bande passante 47 à 15’000 Hz

Puissance nominale 60 WRMS

Puissance maximale 83 WMAX pour 1 % de distorsion

Poids 6 kg

« Soundboard » signifie en anglais la table d’harmonie ou partie vibrante d’un instrument de musique.

La division Résonance

En plus des divisions guitares et son, JMC Lutherie SA possède une division nommée Résonance, dans laquelle sont réalisés d’autres produits de lutherie.

Ces objets de lutherie sont pensés dans leurs moindres détails pour amplifier et colorer un son mécanique, même ténu.

Ces prouesses techniques sont rendues possibles grâce à divers moyens d’amplification comme une double table d’harmonie ou des cordes sympathiques.

Le son est composé de quatre éléments : le volume (faible, fort), les fréquences (grave, aigu), la tonalité (hauteur du son) et l’harmonie (couleur ou tension). L’apport du bois de résonance complète en rondeur le son assez métallique des boîtes à musique ou des montres à sonnerie. Il apporte encore de la chaleur et du sustain.

Le Triedra a été développé pour et avec le célèbre fabricant de boîtes à musique Reuge SA. Les lobes mobiles apportent une dimension ludique et permettent la personnalisation du son. Selon la position des lobes, on peut colorer le son et favoriser les graves ou les aigus. Chaque combinaison de position des lobes permet de percevoir le son différemment.

Le coffret de résonance a été développé pour et avec la Manufacture horlogère de renommée internationale Audemars Piguet.

Il a été conçu pour amplifier le son très ténu d’une montre à sonnerie.

Le résonateur est composé de deux tables d’harmonie ultra-fines en épicéa, supportées par une éclisse et reliées par une âme. Un barrage transversal en épicéa sur quartier collés à ces deux tables favorise les aigus générés par la montre à sonnerie. Trois cordes accordées aux fréquences de la montre apporte du sutain au son très court des timbres.

Un support de montre, servant de chevalet, est taillé très exactement aux cotes du boîtier pour assurer le meilleur contact possible. Le couvercle du coffret, une fois ouvert face à l’auditeur, projette le son en direction de celui-ci. Le résonateur a donc été conçu comme un instrument de musique à part entière.

Localisation

JMC Lutherie SA

Route du Risoud 23

Case postale 42

CH – 1348 Le Brassus

Suisse

Tél. +41 21 845 56 10

Fax +41 21 845 56 10

info@jmcguitars.com

www.jmcguitars.com

Contact manager

Jean-Michel Capt

Luthier et fondateur

Céline Renaud

Directrice et fondatrice

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP rédacteur indépendant et Céline Renaud de JMC, tous droits réservés, copyright 2008, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine, sauf mention contrairesous licence creative commons.

Bonne journée et bonnes écoutes.