Helixir Audio emotion music maker

Comme le veut la tradition et aussi parce que j’aime l’idée; célébrons la nouvelle année et saluons celle qui s’éteint avec le fait marquant ou du moins, le meilleur sujet de l’année, celui qui m’a touché 🙂

En préambule de ce qui va suivre, sachez que j’ai pris la décision de clore cette année 2015 par un humain éveillé, ingénieur-ingénieux, créateur d’électroniques, dont le lien commun au travers de ses réalisations est de transmettre l’Emotion par les sons.

Cette expérience auditive, je l’ai déjà vécu avec Derrick Moss le génial concepteur du système canadien Aurum Acoustics. Depuis 2007, rien ou presque n’a pu rivaliser.

Alors en 2013, j’ai entendu le plus grand bien de Helixir Audio, une marque quasi inconnue qui avait littéralement volé la vedette au salon de Paris.

Helixir Audio

Depuis lors, nous en discutons, nous faisons connaissance, nous échangeons nos goûts musicaux et tissons sans le savoir un lien privilégié.

Je regarde le marché de la Hi-Fi et je ne peux m’empêcher de constater qu’il y a bien deux mondes, les noms ronflants et le commerce outrancier d’un bord et les génies concepteurs de l’autre.

D’où le constat d’échec auquel notre industrie doit faire face. Toujours plus d’infos, toujours plus de publicités, toujours plus de bla-bla insipides à la limite du mensonger, les prix délirants pour du matériel très ordinaire, etc… Plus personne n’y croit, la belle fille a pris des rides et ce n’est certainement pas un simple lifting qui va changer grand chose. Cela a notamment donné une sérieuse impulsion au DIY (Do it yourself/faites le vous même).

Nous avons perdu le lien entre la technologie, celui qui l’a brillamment habillée, le réseau de revente et le client final.

La Hi-Fi telle que nous la connaissons depuis 30 ans est en déclin; si vous pensez le contraire, c’est que vous êtes déconnecté de la réalité. « Elle » a eu ses heures de gloire dans les années 70″, jusqu’en 2000, avec une zone de transition jusqu’en 2005.

Depuis 10 ans, nous voyons les salons se vider peu à peu, signe d’un désintérêt patent. La nouvelle génération de consommateurs se tourne vers des solutions alternatives à faibles coûts, les jeunes nous prennent pour des doux dingues d’avoir dépensé autant de « pognon » dans du matos audio.

Mais où est donc passé l’enthousiasme des belles années?

De quand date l’écoute la plus époustouflante lors d’un salon?

Ce qui nous a manqué, c’est le cœur. Comme le disent si bien les anciens : « Dans tout ce que l’on fait il faut y mettre du cœur à l’ouvrage ».

Ce qui nous relie toutes et tous, c’est la générosité, l’ouverture du cœur, le dialogue, l’ouverture vers les autres, le bon sens, l’équilibre entre technique et émotions. Quand tout se contracte et bien le cœur se fane comme une fleur sans eau et tout devient sans consistance ni saveur. Au bout du compte il ne reste que le commerce et l’argent.

Le Roi est « mort », vive le Roi.

Je n’ai pas pour habitude de parler pour ne rien dire; cela explique en parti mon manque d’inspiration durant les 12 derniers mois. J’ai donc décidé fin novembre 2015 de prendre un billet d’avion et d’aller par moi même vérifier le bien fondé de tous les témoignages élogieux, lus et entendus depuis les deux dernières années au sujet de Christian Catauro, l’énergumène qui a su redonner ses lettres de noblesse à la reproduction fidèle de la musique. Vous me pardonnerez de ne plus employer le terme Hi-Fi, qui vient d’un coup de se faire littéralement avaler par un nouveau concept qui tend non pas juste à faire allusion au « zing-zing-pan-pan », mais bien au contraire qui se joue des dictats et autres dogmes pour nous plonger en souplesse dans l’Emotion, rien de moins.

J’en ai également profité pour visiter mon copain Eric Juaneda, qui a mis au point une nouvelle version de son fameux Junivawe 2, à découvrir d’urgence si ce n’est déjà fait.

Alors, j’ai vécu plusieurs jours sur Marseille (France), pour assister à la fabrication, pièce par pièce, la découpe CNC, le montage, la finition, l’emballage, l’expédition, la livraison, l’installation chez un client, les écoutes de musique, l’étonnement, les larmes de joie… aussi.

Pour faire une histoire courte, j’ai vu de mes yeux, des humains pleurer à l’écoute de la musique depuis un système Helixir Audio, comme il arrive parfois de le vivre à la fin d’un spectacle live.

En particulier sur la pièce de l’éditeur italien Foné : 07 – Rossini L’Italiana in Algeri – Sinfonia.

Alors qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, j’ai moi aussi succombé. Le concept du lien émotionnel de la musique, de la technique de pointe et finalement du commerce, la boucle est bouclée.

Helixir vient tout juste de redistribuer les cartes, un jeu plus équitable pour le client, et dont le rapport qualité, émotion, prix est à ce jour, imbattable.

Vous souhaitez me prouver le contraire?

Je suis prêt à vous confronter.

Quant à celles et ceux qui vivent tous les jours avec un système Helixir Audio et bien, ce sont eux qui viendront s’exprimer, car ce sont eux les mieux placés pour nous en parler.

Maintenant, j’aimerais vous présenter l’homme en arrière des machines, Christian Catauro, qui soit dit en passant a été le créateur du fameux lecteur de CD, le Stargate (by Helios).

Helixir Audio est née de quelle impulsion (quel en a été le moteur)?

A l’origine, et ça remonte à 2008, l’idée était de comprendre, quantifier et finalement démontrer les différences fondamentales entre le son issu d’un système numérique et celui d’une bande magnétique ou d’un tourne disque. Pourquoi reconnaissions nous un Stradivarius sur un système audio et pas sur un autre, pire, pourquoi d’un côté, un humain en jouait tandis que de l’autre il semble y avoir un ordinateur, un synthétiseur aux commandes de ce violon ?

Quid de la différence entre un amplificateur à lampes par rapport à une machine transistorisée? Encore une fois, un sentiment de froideur d’un côté, le scintillant, par rapport à la chaleur, la rondeur, la douceur. Avec quoi peut-on écouter du Jean-Michel JARRE et du Duke ELLINGTON ?

La philosophie Helixir Audio consiste en quoi?

Produire des machines d’excellence, aptes à disparaitre complètement lorsqu’on appuie sur le bouton, et en laissant place à l’illusion la plus crédible et tridimensionnelle de la présence des musiciens chez soi, de leurs instruments, dans leur espace, avec l’émotion du moment.

De quels appareils se composent la gamme actuelle?

Tout d’abord il y a notre convertisseur HRDDAC, le vaisseau amiral, notre fer de lance, puis le préamplificateur DCSP avec son option RIAA paramétrique (impédance de charge et gain ), redoutable machine de précision, et le pilote de haut-parleurs de puissance HPLSD500 (amplificateur).

Quels sont les appareils à venir dans un futur proche?

Comme tu as pu le voir, nous avons un petit nouveau qui arrive à grand pas. Il s’agit du MSSS ( Music Server and Storage Solution ), qui est LA source dématérialisé que nos clients réclament depuis un certain temps. Mais nous avons aussi UAF3 qui est un filtre actif analogique à commande numérique 3 voies et d’autres petites surprises.

Quelle est cette notion du rapport entre l’humain et sa capacité d’entendre la musique versus le système de reproduction des sons Helixir?

Le système Helixir est conçu autour de l’humain. Il est le fruit de nos études sur le fonctionnement du système auditif humain grâce à l’imagerie médicale (IRM), des neurologues pour interpréter les images, et de 107 volontaires, d’âge très variés.

Concernent le DAC Helixir, qu’est ce qui fait sa singularité?

Il n’a rien en commun avec les autres DACs du marché, si ce n’est un transformateur d’alimentation. De l’entrée du signal numérique, de sa façon de le capturer, de le traiter, le convertir, de le driver, rien est en rapport à ce qui a déjà été fait. Sa mathématique mise en œuvre est à l’opposé de tout ce qui à été fait ces 30 dernières années, et elle est la seule à être compatible avec le système auditif humain.

Pourquoi la liaison USB n’est pas idéale pour un DAC?

Pour un tas de raisons ! Premièrement, je vais te parler encore une fois en étudiant l’approche par le bruit en électronique. Tu connectes donc un ordinateur sur cette usb, disons un portable avec un Intel I7, qui va donc consommer 150W pour du .wav sur SDcard, et 170W pour du DSD compressé DST64 à partir d’un disque dur. Bien dans le premier cas, c’est comme écouter un opéra avec un lave linge à coté en fonctionnement, et dans le deuxième, tu rajoutes le sèche linge qui va avec. Donc déjà, rien que le fait de te connecter à une telle source de bruit à ton système audio te fait partir avec un handicap phénoménal, ton départ dans l’aventure de la musique dématérialisée s’annonce déjà compliqué. Mais continuons. Bref tu te fournis un câble USB, avec plein d’écrans électromagnétiques, des blindages, des « perles » de suppression EMI, des cotons stabilisateurs, de l’huile minérale….

Et le Protocole USB, Synchrone, Asynchrone ou Isochrone. Pour quelle puce et quel micro programme. Un Spartan, un XMOS, y a-t-il seulement une puce dédiée pour l’audio ? Bref en plus du câble, il te faut l’ingénieur à disposition pour paramétrer et faire fonctionner ce qui ressemble de plus en plus à une usine à gaz.

Le but n’est-il pas de prendre du plaisir ? D’avoir une solution simple et qui ne va pas nécessiter mise à jour sur mise à jour… C’est pas pour rien que jamais tu ne verras d’USB sur les solutions professionnelles en studio.

Le server de musique Helixir est-il LA solution pour une expérience de la musique dématérialisée?

Et bien disons que nous avons actuellement des bêta testeurs qui sont proche des 65 ans, et crois moi ils ne ressemblent en rien a des ingénieurs en informatique; pourtant ils se surprennent a savoir faire fonctionner le MSSS du bout des doigts.

Bit perfect, vous avez dit bit perfect? Expliques nous ça…

C’est le second drame de la musique numérique, le premier étant le filtrage numérique à réponse impulsionnelle finie (ou infinie) présent dans toutes les puces de conversion et dont nos études ont montré son incompatibilité avec le système auditif humain, mais voila qu’en plus, les convertisseurs confondent les 0 avec les 1. Dans un système binaire, c’est problématique, tu en conviendras. Parce que soyons clair, si on n’a pas les bons 1 et les bons 0, inutile d’avoir un DAC de course et ce qui s’en suit derrière. Le DAC ne va pas les retrouver comme par magie. Jusque là tous les DAC étaient sensibles aux liaisons numériques, mais ne sommes nous pas passés sur système numérique pour nous affranchir de ce genre de problèmes qui justement étaient réservés aux dispositifs analogiques?

Le DAC Helixir est-il limité dans le traitement du signal numérique/analogique? (c’est quoi la limite de résolution?)

Tu parles de résolution intrinsèque ? Avec la haute résolution DITHER, le HRDDAC à été mesuré à 137dB et 27 bits significatifs réels. Nous garantissons minimum 130dB et 24bits significatif. De ce fait, le rendu d’un PCM 24/192 sera à la hauteur du format, la dynamique sera intacte.

Le DAC Helixir est-il capable de reproduire l’émotion même depuis un 16/44.1?

Oui, et même d’un DAT à 32KHz, et rien d’anormal à cela. L’un de nos constats lors de l’approche que nous avons eu avec le DAC, c’était qu’il était possible de passer l’émotion avec 3 petits kilo-Hertz. Je veux parler de la bande passante du téléphone. En effet lorsque tu demandais à tes proches si ça allait bien et qu’ils te répondaient « oui », tu savais exactement si c’était réellement « oui » ou s’il y avait quelque chose qui n’allait pas. N’est-ce pas ? Le téléphone correspond à 6 bits @ 7.2KHz. Nous sommes donc en mesure déjà de faire passer une émotion par la voix au téléphone.

Quels sont les compétiteurs de Helixir Audio ou du moins où se situe le plus proche?

Bon. Je vais te raconter l’histoire d’Antonio. Le personnage est équipé de très beau matériel électronique, et une belle paire de Rockport Altria. Il a été impressionné par l’écoute du système Helixir chez mon distributeur italien et voulait voir ce que cela pourrait donner dans son propre auditorium. Quelques jours après, voila qu’il se retrouve avec un triptyque posé à même la moquette, connecté avec une triplette électrique en plastique, et ses propres câbles haut-parleurs détournés et branchés sur l’Helixir. Dès l’appui sur le bouton, les premières secondes de Chris Jones (no sanctuare here) furent révélatrices, et nul doute pour personne que son système à 180.000€ était loin derrière, et ses Rockport propulsées dans une nouvelle dimension. Pour moi, je n’étais pas à l’aise, j’aurais pris ça presque pour une humiliation, heureusement, Antonio ne l’a pas mal pris.

Quels sont les commentaires qui reviennent le plus souvent après une écoute de musique depuis le système Helixir?

Emotions, Vibrant, infini, raffiné, tridimensionnel, détonant, époustouflant, dynamique, abyssal (grave), foudroyant…

Bon après, quand tu es subjugué par l’émotion, c’est comme une ivresse, tu racontes n’importe quoi (RIRES). Sérieusement, je crois que le système Helixir ne laisse personne indifférent.

De ce que j’ai pu expérimenter, Helixir semble fonctionner sur n’importe quel type d’enceintes acoustiques et environnement, comment ça se fait?

C’est le travail extraordinaire de l’amplificateur. Tu sais, pour nous c’est un pilote de haut-parleur, il ne fait pas seulement qu’amplifier. Il module le signal en fonction de plusieurs paramètres comme le courant à la charge, son voltage, le déphasage entre courant et tension, et de ce fait il contrôle parfaitement le déplacement de la membrane, et dans bien des cas, si les haut parleurs sont assez grands en diamètre, il arrive même à contrôler la salle. Ce système de contrôle de grave extrême nous confère cette vitesse, cette énergie, et cette octave supplémentaire dans le grave, que le haut-parleur soit de petit diamètre ou gros.

Pourquoi même dans un environnement acoustique défavorable, le son reste quand même très écoutable?

Tu fais allusion à ce qu’il s’est passé chez Joseph ? Tu as pris bonne note que l’émotion était intacte ! Sa salle était plus proche de la cathédrale que de l’auditorium du point de vue de l’acoustique…

Deux éléments. Premièrement, le travail du DAC, qui fait son effet neuro-acoustique, le son est lisible, l’artiste est devant toi. Le système s’exprime dans une cathédrale, mais lorsque tu vas à Orange et que dans l’arène, Roberto Alagna chante, cela te procure du plaisir et c’est en aucun cas désagréable.

Deuxièmement, la réponse en basse fréquence et l’énergie d’impact (Extrait Pink Floyd – the Wall ), c’est le travail de l’amplificateur qui est aussi à l’œuvre. On est typiquement là dans le cas où HPLSD s’occupe des enceintes ET de la salle. C’est bluffant, et heureusement que tu étais là en témoin ! Qui peut croire de tels propos ?

Que manque t-il à la concurrence pour inquiéter Helixir Audio? (ou du moins quel est ton plus proche compétiteur et pourquoi?)

Tu sais que je suis un passionné de Formule 1. Tu sais aussi que ces bolides à la pointe de la technologie tournent en rond pendant presque 2 heures. Je compare souvent mon métier avec la F1. On se bat souvent à coup de millièmes de seconde, parfois quelques dixièmes. Sur ce coup, seule la victoire est belle, et la pôle position une confirmation. Une règle est simple, celui qui se repose sur ces lauriers, fini par reculer, parce que pendant ce temps là, d’autres avancent. Il faut avoir l’humilité de se remettre en question, et surtout savoir se poser les bonnes questions, et avec ça, innover en allant de l’avant. C’est l’esprit F1.

Le process d’assemblage fait appel à la main de l’homme, qu’en est-il de la fabrication de chaque pièce?

La fabrication fait appel à la fois à des systèmes contrôlés par ordinateurs à la pointe de la technologie mais aussi la main et l’œil de l’homme. Tu as vu l’attention sur la réalisation des polissages qui confèrent à eux seuls, que chaque produit Helixir est unique. Mais l’assemblage aussi, aucune carte n’est vaguée, tout est monté à la main. A côté de ça, pour garantir à nos clients des caractéristiques extrêmes sur chaque produit, nous faisons appel à des composants d’une précision extraordinaire et réalisés par ordinateur. La cryogénisation est aussi pilotée par ordinateur, et c’est un processus très critique, très technique issu de la technologie spatiale.

Le 18 décembre dernier Helixir Audio était en démonstration publique chez Dynamic Home Cinema à Marseille, quel bilan faites vous Didier et toi?

Force est de constater que beaucoup de personnes sont venues de loin pour se faire un avis sur le système Helixir. Didier Autric était surpris par le nombre de coup de téléphone demandant confirmation que nous y étions bien présents. Il est agréable de constater l’engouement suscité par notre marque auprès des passionnés. Car c’était bien une rencontre entre passionnés, et c’est toujours un bon moment de partage. Le final avec Rossini fait toujours sont petit effet, le verre de Sauterne qui a suivi aussi.

Concrètement, qu’est ce qui fait la singularité de Helixir Audio face à un marché en pleine mutation?

Tandis que le marché tend vers une solution « all in the box », Helixir persiste dans l’utilisation de boites séparées pour les fonctions importantes et délicates, nécessitant parfois un câblage analogiques un peu coûteux, mais qui est la seule solution technique en terme de bruit et de dynamique de signal.

Conclusion

Ma première impression a été l’impact du grave, que l’on ne rencontre habituellement que sur des systèmes à des prix stratosphériques, disons à 6 chiffres, alors qu’il ne s’agit que d’un triptyque qui rendu au Canada, shipping et taxes compris, ne devrait pas dépasser les 28 000$ l’ensemble. Un miracle… ou tout simplement un mauvais positionnement tarifaire? Le matériel Helixir n’est à l’évidence pas assez cher au vu de ses performances hors du commun.

Le music server & storage solution Helixir va révolutionner la musique dématérialisée ou tout simplement lui donner des ailes. Pour l’avoir eu en main, j’ai hâte de le voir sur le marché.

La Hi-Fi est bel et bien dans une impasse, pour l’en sortir la nouvelle dénomination ou le nouveau label devra être « Emotion Maker », « faiseur d’Emotion » ou sinon rien.

Je sais que je ne vais pas me faire que des amis dans la profession, ceci dit à un moment donné il faut appeler un chat, un chat. Je n’ai pas dit que tout était perdu pour la Hi-Fi, j’ai souligné l’urgence de vite rétablir le lien fragilisé entre les humains en arrière des machines, la haute technologie et l’aspect purement commercial. Pour l’heure, à ce que je peux en juger, c’est l’argent et le profit vite fait bien fait qui règne en maître, ce qui inévitablement nous sépare de l’autre réalité, celle de l’âme de notre métier, la passion de la musique reproduite dans un contexte domestique.

Je n’ai rien contre faire du commerce, à condition de revenir aux fondamentaux, les bases, celles qui déterminent qui fait quoi, comment et pourquoi. Le consommateur a pris la mauvaise habitude de courir les remises commerciales, les gens n’achètent plus un produit, ils se payent un rabais! Ça n’a aucun sens.

Il est heureux qu’il n’en soit pas de même avec leur salaire … je les entends déjà chialer. Respectez le commerçant et vous commerçant, retrouvez vite le chemin de ce qui vous a conduit à faire de votre passion votre métier.

L’acoustique par exemple, n’est pas une option, c’est le premier pas vers un système de reproduction fidèle des sons digne de ce nom, si vous n’en êtes pas conscients en tant que professionnel, comment voulez vous que votre client le soit?

Il est fort heureux de constater que les meilleurs sont ceux qui offrent encore du service à la clientèle, chose qui disparaît peu à peu, Internet ayant ouvert la boite de Pandore.

Il y a encore tant à dire au sujet d’Helixir Audio, notamment à propos de son server de musique et son module pré-phono pour les passionnés d’analogique, qui seront traités comme des Rois, soyez en persuadés.

Le virage numérique s’établi sur de nouvelles bases. C’est heureux, puisque nous avions fini par perdre le lien émotionnel avec la musique, depuis l’avènement des fichiers dématérialisés. Trop agressifs, trop compressés, trop de ceci, pas assez de cela…

Je résumerais ainsi au sujet du matériel Helixir Audio, il redonne vie à la musique sous toutes ses formes. Il me revient en mémoire mes premières expériences de vinyl dans les années 70″, puis le passage éblouissant vers la bande magnétique dans les années 80″, je retrouve le « thrill » pardonnez moi l’anglicisme, tout comme la première rencontre amoureuse, le premier vrai baiser, les premières saveurs d’un plat gastronomique, les effluves d’un parfum Molinard dans les ruelles de la ville de Grasse (France), la première coulée de sirop d’érable à la sortie de la bouilloire, (Québec-Canada), l’odeur et la saveur du pain au levain de Monsieur Fenouil, le première gorgée d’un grand cru classé, … après avoir vécu « ça », on n’est plus tout à fait le même, notre profond désir est que cela se perpétue à jamais.

Dans le prochain sujet consacré à Helixir Audio, je vais laisser la parole aux acteurs principaux, c’est à dire les utilisateurs (heureux). J’ai des images pour illustrer ce qui s’est passé.

Le but de tout ça, est de positionner Helixir Audio là où il doit se trouver, de vous inciter à vous y intéresser, ne pas rester indifférent, d’aller écouter dans le meilleur des cas.

Dés lors, le plus grand soucis de Christian va être d’augmenter et gérer sa production; c’est tout le mal que je lui souhaite.

Merci à Christian Catauro de m’avoir guidé dans l’élaboration du filtre passif de mes enceintes acoustiques open baffle de référence, avec l’esprit et la technologie Helixir. Je suis enchanté du résultat, la magie opère tous les jours.

Merci à Raymond mon copain photographe, mélomane et épicurien devant l’éternel, qui a initié la rencontre avec Helixir Audio et Christian Catauro.

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Bonne année 2016, que la joie remplisse votre cœur, que l’exercice physique associé à une alimentation équilibrée vous aide à rester en santé et bien entendu, que la musique coule à flot.