Eon Art et Oracle Audio exposent à Montréal

Eon Art et Oracle Audio exposent au Salon Audio Montréal

Cette date est à mettre à vôtre agenda: Eon Art et Oracle Audio ont le plaisir d’annoncer leur participation commune au Salon Audio Montréal ce 22-24 Mars 2019.

Vous pourrez entendre dans la salle Westmount 6 les exceptionnels amplificateurs Quark et convertisseur (DAC) Tachyon de Eon Art couplés avec les enceintes Venus Acoustic Cybela, ainsi que les magnifiques sources Oracle Audio dont le lecteur Cd 2500 et les platines vinyles Delphi et Origine.

En janvier 2017 Eon Art Canada et VENUS Acoustic ont joint leurs forces afin de cumuler leurs expertises en terme d’électronique, acoustique et informatique et ont établi leurs bureaux à Chandler, au Québec. Le groupe utilise depuis des sources Oracle AudioTechnologies, elles aussi faite au Québec.

Les gens de l’équipe Oracle Audio se définissent comme des artistes produisant des sculptures uniques cherchant constamment à ce que leurs produits reproduisent simplement toute la musique, la vraie et véritable, celle qui vous fait vibrer et frissonner!

Le produit phare, la platine tourne-disque Oracle Delphi en est à sa sixième itération. Des lecteurs CD, des amplificateurs, pré-phono ainsi que de nouveaux modèles de platines analogiques, dont la toute dernière Origine sont venus compléter la gamme.

VENUS Acoustic a une histoire qui remonte au début des années 2000. Son fondateur, Nicolas Dutrieux, a conçu et assemblé une ligne impressionnante de modèles d’enceintes acoustiques qui furent exportées en France, Espagne, Allemagne et aux Caraïbes. Il est à noter qu’un brevet fut enregistré en France et que plusieurs autres

concepts (méthodes) restent propres à la ligne VENUS.

Eon Art réalise des services d’ingénierie et de production OEM depuis 2008 et fut fondé par Stéphane Hautcoeur; un leader du développement d’amplificateurs en Europe et en Amérique.

Il fut un des premiers à avoir modernisé et formalisé les méthodes de recherche et développement pour l’électronique audio en utilisant un processus d’optimisation par super-ordinateurs scientifiques pour le design de circuits.

Une attention très particulière fut mise sur la réponse en fréquences, la dynamique et la “transparence” des appareils. La société a installé dans ses locaux de Chandler le laboratoire en électronique audio le plus important et moderne au Canada.

SALON AUDIO MONTREAL AUDIO FEST

Le Salon Audio de Montréal, qui fête ses 32 ans et se tiendra à l’Hôtel Bonaventure de Montréal, attire plus de 5000 visiteurs, hommes et femmes de tout âges qui désirent écouter, voir et toucher plus de 300 marques de produits audio sous un même toit. Le plus grand rassemblement de manufacturiers, de distributeurs et de détaillants de l’industrie de l’audio-vidéo au Canada.

Notez ce rendez-vous

Dans la salle Westmount 6:

– Vendredi 22 mars 2019, de 11:00 à 20:00, écoute et présentation publique.

– Samedi 23 mars 2019, de 10:00 à 16:30, écoute et présentation publique.

– Samedi 23 mars 2019, de 16:30 à 18:00, Espresso et gourmandises, une

commandite, écoute et présentation privé de Eon Art. Sur invitation.

– Dimanche 24 mars 2019, de 10:00 à 17:00, écoute et présentation publique.

Contact exposants:

Exposant partenaire: Oracle Audio Technologies

(01) 819 864 0480

Courriel: oracle@oracle-audio.com

Web: www.oracle-audio.com

Facebook: www.facebook.com/OracleAudioTechnologies

6136 Bertrand Fabi Suite 101, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1N 2P3

Stéphane Nadeau, Président, Directeur des Opérations Usinage

Jacques Riendeau, Directeur des Operations, Concepteur des produits

Martin Lefebvre, Responsable ventes & marketing

Exposant partenaire: Eon Art Canada

(01) 418 360 4332

Courriel: eon-art@eon-art.com

Web: www.eon-art.com

Facebook: www.facebook.com/eon.art.hifi

79 commerciale Ouest, Chandler, Quebec, Canada, G0C 1K0

Stéphane Hautcoeur, Président, Concepteur des produits

Francois Bossé, Directeur des Operations.

Organisateur du salon: Association pour la promotion de l'industrie de

l'audio-vidéo et des nouvelles technologies.

(01) 450 878 5989

Courriel: sarah@montrealaudiofest.org

Web: www.montrealaudiofest.org

Facebook: www.facebook.com/mtlsalonaudio

2054 de Salaberry, St-Bruno-de-Montarville, Québec. Canada, J3V 4N6

Sarah Tremblay,