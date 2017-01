Casque Sennheiser HD598

L’alternative au système hifi traditionnel existe

L’écoute au casque est tout particulièrement appréciée par celles et ceux qui n’ont pas la chance de posséder une pièce d’écoute dédiée ou du moins digne de ce nom.

Mais cela s’adresse également aux personnes désirant relaxer en musique sans perturber l’entourage, ainsi que marcher en extérieur, faire du vélo ou toute autre activité, en musique.

L’écoute au casque est le meilleur moyen de transporter une partie de son système hifi avec soi lors de déplacements.

En effet, à bien y réfléchir et il me semble vous en avoir déjà parlé, mon point de vue sur la question est très clair, rien ne remplacera une écoute au casque en terme d’immersion musicale, de dynamique et ceci, pour un budget encore réaliste, voire très petit dans certains cas.

Pour compétitionner avec de bons écouteurs, il faudrait une installation très haut de gamme dans un environnement acoustique viable, ce qui est pour le moins rare, vous en conviendrez.

Avant de pouvoir dire que sur un système hifi traditionnel on entend clairement la dynamique de l’instrument original, tel le piano, les percussions ou le saxophone, il va se passer du temps … et beaucoup d’argent.

Alors autant se faire à l’idée que le moyen le plus simple et le plus économique de se faire plaisir pour écouter toute la musique est encore d’en passer par une écoute au casque.

Vous aurez noté que j’ai volontairement employé le terme : toute la musique …

Il y a casque et casque

Tous ne se ressemblent pas, n’ont pas le même poids, les mêmes formes, le même type de transducteurs, de type de coque, clos, semi ouvert, ouvert, intra-auriculaire, oreillette, full range, deux voies, trois voies, 5.1, stéréo, etc… et je pourrais continuer comme ça longtemps, la liste des options est encore longue.

Un casque se doit avant tout d’être confortable et léger, pour se faire oublier,

Un casque se doit d’être ergonomique,

Un casque doit être capable de vous isoler des bruits environnants,

Un casque doit pouvoir reproduire toute la bande passante.

Après, selon le type de matériel employé, certaines caractéristiques vont apparaître avec plus ou moins d’évidences.

Un casque de type clos, fera ressortir le grave avec plus de puissance, d’impact, de pression, qu’un modèle ouvert ou semi ouvert, en contrepartie, le son sera plus « fermé », on réservera ce type de casque pour de la musique électro, hip hop, rap, techno, etc…

Ce type de casque sera capable de vous isoler des bruits extérieurs plus facilement.

Personnellement, j’apprécie les casques qui laissent respirer la musique, qui offrent aux sons un espace réaliste, une sorte d’écrin à taille humaine, non invasive sur le plan pression sonore exercée sur les tympans, c’est l’une des caractéristiques des casques clos.

Ce n’est qu’avec des casques semi ouverts et ouverts que l’on peut obtenir ce genre de performance et écouter du jazz, classique et voix, sans restriction.

J’ai eu le loisir l’an dernier d’essayer le modèle phare de chez Sennheiser, le fameux HD800, qui m’avait interpellé par sa sonorité à la fois riche et aérée, une référence selon moi, le tarif est à l’avenant.

Le modèle Sennheiser HD 598 dont nous allons parler est qualifié « audiophile » dans les pages du catalogue Sennheiser.

Ce qui est supposé vouloir dire que ses qualités sont purement musicales.

Le but de l’exercice étant de vérifier, entre autre chose, que toutes ses caractéristiques sont exactes, mais sachez le, si je vous en parle, c’est que j’ai aimé 🙂

A propos du Sennheiser HD598

Prix de détail suggéré: $379.95

Caractéristiques, (données du constructeur)

* Casque circumaural ouvert haut de gamme avec technologie E.A.R. pour une précision et une clarté sonore exceptionnelles

* La technologie E.A.R. (Eargonomic Acoustic Refinement) innovante conçue par Sennheiser canalise le son directement dans vos conduits auditifs

* Membranes Duofol ultramodernes pour plus de transparence et une distorsion minimale

* Systèmes avec aimants ferreux en néodyme haute performance pour une excellente réponse dynamique

* Réflecteur Surround pour une image sonore spatiale étendue

* Bobines légères en aluminium pour une grande efficacité et une excellente dynamique

* La géométrie spécifique des membranes réduit la distorsion d’intermodulation

* La doublure en cellulose comprimée très stable réduit la distorsion harmonique totale

* Finition beige élégante, avec pièces en bois de ronce ultra brillantes

* Coussinets d’oreilles au toucher velours et arceau extrêmement confortables

* Excellente connectivité, y compris avec les équipements Hifi domestiques

* Garantie 2 ans

Informations techniques issues du manufacturier

Transducteur Dynamique, ouvert

Couplage auriculaire circumaural

Réponse en fréquence 12 – 38500 Hz

Distorsion harmonique totale (DHT) < 0.1 % (1 kHz/100 dB SPL) Niveau de pression sonore (SPL) 112 dB (1kHz/1Vrms) Impédance 50 Ω Longueur de câble 3 m OFC unilatéral détachable Jack (connecteur/embase) 6.3 mm Poids 270 g Visiblement les gens de chez Sennheiser ont bien travaillé, il n'est pas courant de lire de tels chiffres à propos d'un produit grand public, la réponse en fréquence est vertigineuse, c'est de bonne augure. [caption id="attachment_18459" align="aligncenter" width="500" caption="Sennheiser HD 598 vue latérale"] [/caption]

Prise en main et écoutes du HD598

Au premier regard, ce casque m’a fait une très bonne impression, j’ai aimé immédiatement la présentation, le choix des coloris qui sortent résolument du contexte monochrome habituel, c’est raffiné et classe.

Une fois en main, l’objet est léger, en y regardant de plus près la finition fait un peu plastique selon moi, mais à ce prix là, il ne faut pas rêver.

La mise en place sur les oreilles est aisée, l’ajustement est simplifié par le principe bien connu des arceaux mobiles avec crans.

Jusque là rien de nouveau, c’est efficace et sans « chi-chi ».

Autour des oreilles les coussinets en velours prennent place naturellement, je n’ai ressenti aucune gène à aucun moment, tout est parfait, j’aime la texture et la sensation enveloppante, sans pression.

Sennheiser a eu la bonne idée de doter son casque d’un adaptateur mini jack vers 3,5mm et d’une longueur de fil suffisante pour ne pas être obligé d’en passer par une rallonge ce qui est habituellement le cas avec mon AKG K340 qui nous sert de référence.

L’équilibre tonal, le timbre juste des cymbales, le grave tenu et souple, voilà ce qui caractérise ce casque.

Aucune pression sonore, aucune agressivité, aucune tonique, rien de tout ça, la musique, quelque soit le genre, quelle que soit la source, coule comme de l’eau, sans jamais provenir d’un point en particulier.

La seule petite remarque touche l’impression de déphasage sur certaines fréquences de grave, mais rien de significatif qui ne vienne enlever le plaisir d’écouter de la musique, c’est plus un sentiment fugace qu’autre chose, qui va en s’estompant, puis revient.

Le confort est impeccable, seul le recouvre arceau au dessus de la tête aurait pu être fait d’un matériau moins « plastique », mais arrivé à ce stade, c’est purement du pinaillage de ma part.

Ceux qui n’ont plus de poil sur le dessus de la tête savent de quoi je veux parler… les autres, soyez patient, le temps fera son œuvre.

Contextes des écoutes

Lecteur numérique CDP integris (made in Canada) by Aurum Acoustics

(made in Canada) by Aurum Acoustics Mac Book Pro 2.2 Go, Intel Core 2 Duo, 4 Go de RAM, 500 Go DD à 7200 tr/mn, écran calibré à leds, clavier alu extra plat en externe;

Double disque dur en externe via Firewire et USB2;

Tube Headphone / Pre Amp PA-10;

Casque semi ouvert Electrostatic Dynamic Systems AKG K340 (notre référence);

iPhone 3Gs.

Verdict au sujet du casque Sennheiser HD 598

Strengths/ Points forts :

Le bon rapport qualité prix : 380$,

Le poids, 270g seulement,

La présentation raffinée,

L’adaptateur mini jack vers le 3,5mm,

Confort à long terme,

La dynamique subjective,

Bon équilibre tonal.

Weaknesses/Points faibles :

Aspect un peu trop « plastique » de certaines pièces,

Fait en Chine.

Conclusion

Mis à part le faux bois en vrai ronce de PVC, je n’ai pas grand chose à lui reprocher.

Bref, ce casque est dédié à celles et ceux qui ne veulent pas forcément passer inaperçus du fait d’une présentation flatteuse, presque bourgeoise; au delà du fait de se faire plaisir à porter des vrais écouteurs et d’en être fier, le son est à la hauteur des prétentions du manufacturier qui signe là un bel objet en plus d’être musical.

La personne qui a dessiné ce HD598 est un (une) artiste, je ne serais pas étonné de savoir qu’il s’agit du travail d’une fille.

Pourquoi choisir de porter tristement un casque noir alors qu’il est possible d’avoir plus « fancy »?

Ce casque Sennheiser HD 598 m’a plu, aussi bien dans mon salon que dans la rue raccordé sur mon iPhone, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne passe pas inaperçu avec le HD598 sur la tête 🙂

L’isolation des bruits extérieurs est bonne, sans plus, du moins suffisante dans le contexte de mes écoutes, rien de comparable avec un intra-auriculaire, cependant le confort est à la clé.

Si les bruits sont minimisé en entrée, il n’en est pas de même en sortie, où selon le volume sonore employé, les sons seront clairement audibles par l’entourage immédiat, ce qui peut s’avérer gênant.

La musique peut s’exporter en dehors de son salon, s’exposer à la vue de tous, car l’objet est beau, bien dessiné, le galbe souple de ses courbes est sensuel, cela fait consensus auprès des personnes interrogées, des femmes et des hommes de 10 ans à 60 ans.

Le HD 598 porte en lui l’étoffe de la distinction, la classe et le raffinement accessibles, après c’est une question d’art de vivre, de valeurs personnelles, de style de vie.

Personnellement, c’est comme si ce casque venait à point nommé pour redistribuer les cartes, sans tomber dans l’exagération ni l’ostentatoire, il faut bien reconnaître que l’aspect couleur et forme est à prendre en considération et ce HD598 ne laissera personne indifférent.

L’avis de l’utilisatrice

Marie, quels sont tes commentaires suite à l’essai de ce casque d’écoute?

En tout premier lieu, on oublie sa présence sur la tête et à fortiori sur les oreilles, son confort est appréciable.

Secondo, par rapport au modèle AKG K-340, le son est plus dynamique, j’entends plus de détails, cela me semble plus précis.

J’ai écouté du classique et sur des formations de plusieurs instruments le son est très réaliste, on ne dirait pas que l’on a des écouteurs sur les oreilles, n’étant pas habituée c’est ma première impression.

C’est très agréable, j’aurais pu écouter toutes sortes de musiques encore plusieurs heures, j’aime cette sensation d’immersion dans la musique, je devrais essayer ça plus souvent de retour d’une longue journée au bureau, ça détend.

Sur le morceau « immortel » de Laurence Revey, j’ai pu apprécier deux versions différentes et de mon point de vue il est clair que la version en .aiff est supérieure à celle en Apple Lossless, ce qui n’est pas supposé et pourtant, avec les HD598 c’est tout de suite évident à mes oreilles.

Est ce que tu recommanderais le casque HD 598 de Sennheiser?

Oui, sans restriction, même si comme moi vous portez des lunettes, le confort d’écoute est génial et en plus il est beau 🙂

Je n’en ai pas parlé avant, mais l’écoute avec ce casque HD598 est de loin supérieure à celle des petits écouteurs du iPod et iPhone, ce n’est même pas comparable, je comprends mieux maintenant ce que le mot « audiophile » veut dire.

Je découvre par le fait, le catalogue impressionnant de Sennheiser, jamais je n’aurais pensé qu’il y avait autant de modèles disponibles et que le son pouvait être si bon sur un modèle à moins de 400$.

Cela me donne des idées, je pense très sérieusement apporter une paire d’écouteurs de ce genre pour écouter de la musique au bureau pendant mes poses, ça détend en quelques minutes, effet garanti.

Contact et information

Sennheiser

Site web : http://www.sennheiser.ca/live/senn/index/fr/

Prochaine étape, j’ai sélectionné deux autres références de casque d’écoute issus du catalogue Sennheiser, si nous aimons suffisamment, nous vous en parlerons.

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP, rédacteur indépendant, tous droits réservés, copyright 2011, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine, sous licence creative commons.

Bon divertissement.