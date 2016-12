Au fil du temps, le manufacturier canadien Bryston a su imposer, sinon, imprimer, sa marque, avec un design et un son propre à lui, qui en font sa personnalité, son identité.

Pour faire une histoire courte et parce que je vous sais impatient de sauter à la conclusion 🙂

C’est la première fois que j’obtiens autant de musicalité et d’émotions de la part d’un amplificateur Bryston et il s’agit du modèle Bryston 14B SST3 de la série cubed.

Oubliez vos anciennes références, cette série « cubed » joue dans la cours des grands et si vous y portez un soin particulier lors de son installation, à savoir le poser sur un meuble ou une tablette performante et le raccorder à une prise électrique de qualité et d’un cordon AC du même calibre, vous irez tutoyer les cieux. Cette électronique n’est pas seulement bien née, elle est stupéfiante à bien des égards et donc, mérite toute notre considération. Des caractéristiques qui feront pâlir de jalousie les autres manufacturiers.

Bryston 14B SST3

Quelques chiffres, histoire de vous mettre en condition:

Tarif au Canada : $10495 + Tx

Puissance:

600W sous 8Ω

900W sous 4Ω

Caractéristiques:

Entrées RCA et XLR

Gain réglable 23db ou 29dB

Pas de ventilation, la dissipation thermique se fait par convection, ce qui limite les risques de bruit et éventuellement de panne des pièces mécaniques en mouvement.

Alimentation régulée quelque soit le voltage.

Châssis en aluminium

Alimentation dédiée pour chaque canal

Grande capacité de stockage de l’énergie, ce qui a pour effet de maximiser la dynamique. Aucun effet de pompage ou d’essoufflement lors des forts écarts dynamiques.

Specifications:

Harmonic Distortion: < .005% from 20Hz – 20kHz at 600W Noise below full output: -119dB single ended, -120dB balanced Slew Rate: < 60V/µS Power Bandwidth: .5Hz – > 100kHz

Damping Factor: > 500 at 20Hz (8Ω)

Gain: Switchable – 23dB or 29dB

Options:

Disponible en gris silver ou noir satiné au niveau de la face avant.

Le 14B est en fait deux amplis 7B montés en dual mono, ce qui confère à cet ampli une compacité appréciable. Le fini gris silver lui va comme un gant pour une application hi-fi.

Il n’y a pas un style de musique que je n’ai pas écouté, si j’avais le temps, tous mes disques et fichiers audio y passeraient.

Ce dont je peux témoigner, c’est une belle aisance sur l’ensemble des registres, aucun essoufflement à l’horizon, le grave est tendu, propre, tenu d’une main de fer dans un gant de velours, le médium est surprenant de fluidité, de naturel, c’est peut être cette partie du spectre qui m’a le plus interpelé.

Jamais auparavant nous n’avions vécu une telle expérience de la part de Bryston, du moins pas à ce niveau de performance. Le son a toujours été bon, certes, mais jamais aussi complètement bon.

Je m’explique. Avouons que pour écouter du Blues, Bryston s’est toujours bien tiré de la situation.

Alors la mise en route a été quelque peu laborieuse, oui, il subsiste une légère coloration dans la région des hautes fréquences, mais sinon, c’est un sans faute.

J’ai pu comparer l’amplificateur Bryston 14B SST3 (10 495$ + tx) avec un Reymio 777 (30 000$ + tx).

Le Reymio est comment vous dire… un appareil qui regroupe un sacré paquet de superlatifs. Vous en avez inconsciemment rêvé, Reymio l’a fait. C’est la meilleure électronique qu’il m’ait été donné d’entendre. Conception exemplaire, sonorité d’une musicalité qui confine la concurrence en fond de grille.

Mais voilà qu’apparaît le Bryston 14B SST3, qui pour une fraction du prix, parvient à se hisser pratiquement à sa hauteur.

Je serais tenté de comparer le Bryston 14B SST3 à un vin, je dirais qu’il s’agit d’un grand cru. Si vous êtes patients, c’est à dire que vous le laissez en fonction 24h/24h durant au moins 5 jours, il se peut que vous tombiez sous le charme. Avant ce délai, je doute fort qu’il en soit de même.

L’exemplaire que j’ai en test, a été utilisé neuf à l’occasion du salon de Montréal, il a donc fonctionné environ 3 jours avant de m’être livré. Je l’ai laissé en fonction 4 jours et 4 nuits, avant de pouvoir en dire autant de bien. Alors soyez patient avec cette électronique, l’alimentation régulée et l’éjection des bruits RF, tout ça se mérite..

En passant, la méthode qu’il faut employer pour mettre sous tension le 14B SST3 consiste à positionner le commutateur arrière sur « ON », le gain sur 23, puis de raccorder le câble AC à la prise murale, pour finir, appuyer sur le gros bouton en face avant pour initier l’allumage complet.

Témoignages

Stephane Rocheleau m’a fait parvenir un bref compte rendu de l’écoute du système et voici ce qu’il avait à dire:

Je suis sortie très positif de la visite éclair chez toi. Mis à part le superbe travail que tu a fais avec ta pièce d’écoute en terme de traitement acoustique, j’ai deux aspects qui m’ont étonnés et que je retiens en ce qui concerne les haut-parleurs dans leur contexte.

Premièrement, la veille de notre visite j’ai assisté au spectacle du percussionniste Lucas Niggli au colisée des Bois Francs, avec une très bonne sonorisation, ça tapait fort!

Lorsque tu as mis un solo de batterie de Jim Keltner, je n’avais pas le choix de me référer à mon expérience « live » de la veille, quelle surprise!

On s’entend que le niveau de décibel n’était pas le même, mais wow quelle dynamique, quelle précision et quelle émotion! J’avais devant moi une superbe image stéréo bien détaillée et aérée, de plus je ressentais physiquement les coups fermes sur la batterie, ce qui ajoutait grandement à l’expérience.

J’ai besoin de me rapprocher de la sensation et de l’intensité d’un spectacle lorsque j’écoute de la musique dans le confort d’un salon et là je l’avais définitivement.

Le deuxième aspect qui m’a étonné fut le full range placé entre les 2 gros 15 pouces. J’étais assis près des haut-parleurs l’oreille qui pointait vers le Tang Bang on écoutait de la guitare électrique bien agressive, ce qui me rend très souvent fou et m’agresse car j’ai une hyper-sensibilité à l’oreille droite. Mais pas cette fois-ci! J’ai même demandé d’augmenter le volume, c’était très fort mais doux et sans aucun signe de saturation ou de coloration.

Un gros merci pour ton accueil.

Conclusion

Vous vous demandez ce qui a bien pu m’arriver pour que je sois si enthousiaste.

Si cet appareil avait juste été bon, voire moyen, je n’en aurait pas parlé pour ne pas faire de tord à la marque, ce n’est pas mon style de toute façon.

Mais il se trouve que je suis tombé sous le charme et que le système qui m’a permis de l’apprécier est du coup devenu 100% canadien.

Contexte de cet essai

Le système se composait de:

Lecteur de CD + DAC + préamplificateur Aurum Acoustics (fait au/made in Canada),

Amplificateur Bryston 14B SST3,(fait au/made in Canada)

Enceintes acoustiques de type open baffle PureAudioProject Trio15TB avec quelques modifications personnelles, frame en acier et filtre passif élaboré avec Christian Catauro de Helixir Audio,(fait au/made in Canada)

Meuble tripode « Amadeus » inovaudio par Marc Philip design,(fait au/made in Canada)

Panneaux acoustiques diffuseurs inovaudio par Marc Philip design,(fait au/made in Canada)

Câblage complet inovaudio,(fait au/made in Canada) sauf le câble USB qui est un DH Labs Mirage.

Prenez note que toutes les prises AC sont des Furutech GTX, FI-50 et NCF de dernière génération, j’aurais l’occasion de vous en reparler sous peu, car c’est une nouvelle révélation dans le domaine qui nous arrive du Japon.

Vous l’aurez compris, toutes les conditions étaient requises pour pouvoir pousser à ses limites l’ampli Bryston 14B SST3 et c’est ce que j’ai fait.

Pas une seule fois il n’a failli à la tâche. Cette électronique est surprenante de vivacité, de force, puissance, subtilité, le tout allié à une musicalité à laquelle nous n’étions pas habitué.

Pour la toute première fois, l’Emotion est venue nous toucher. Quelques soient les styles de musiques, le volume SPL ou le genre, on en redemande sans cesse.

Pour votre information : j’ai réalisé une tablette sur mesure à des fins pratiques, pour accueillir des électroniques d’un poids respectable et pour l’essai du Bryston 14B SST3, j’ai aussi réalisé un cordon électrique monté avec des connecteurs Furutech FI-50 (15Amp). Le boîtier de distribution électrique Furutech RTP-6 est quant à lui alimenté par un cordon AC monté de connecteurs Furutech NCF de dernière génération. Ça prenait au moins ces « petites » attentions afin de mettre en valeur toutes les capacités de cette électronique de classe internationale.

Evidemment, là où le Bryston 14B SST3 excelle, c’est sur la force d’impact, la tenue du grave est phénoménale et le suivi mélodique du reste du spectre, sans aucune faille. C’est droit comme un i, mais surtout tellement musical, équilibré, vibrant, articulé. Le médium est fluide et emprunt d’une élégance rare pour un tel monstre de puissance.

C’est un moteur survitaminé, qui sait être sage…

Alors oui, bon … il y a un léger résiduel sur les hautes fréquences, mais honnêtement, rien de rédhibitoire.

Le Bryston 14B SST3 est la meilleure expérience que j’ai pu faire à ce jour avec un appareil de la marque. Je lève mon chapeau aux ingénieurs qui ont su relever le défi d’apporter une âme à leur réalisation, on pourrait presque dire un brin d’humanité, tellement le son est touchant.

Strengths/ Points forts :

Construction,

Garantie de 20 ans,

Fait au Canada,

Finition et présentation impeccable,

Musicalité,

Silence de fonctionnement,

Au bout du compte est capable de transmettre l’Emotion.

Weaknesses/Points faibles :

Le manuel de l’utilisateur est uniquement en anglais, une version bilingue en français serait appréciée.

Musicalité : aucun registre ne vient prendre le pas sur un autre. Pas de bosse ni de creux, pas ou peu de colorations et ce, quelque soit le volume, zéro perte de contrôle, des transitoires franches, nettes. Le constat est unanime, après 4 ou 5 heures d’écoutes de musique, personne n’a envie de partir, même si c’est déjà l’heure et qu’il est tard.

J’ai bien essayé de trouver la faille ou un défaut à cet appareil et je n’en ai pas trouvé, ou si peu que ça ne mérite pas d’en parler.

Le prix me direz-vous : 10 495$ + tx, c’est un sacré montant d’argent que je ne possède pas et probablement vous non plus. Vous avez raison. Mais à bien y penser, si nous voulons être professionnels, qu’elle électronique vous en donne autant pour le même prix?

Aucune.

La comparaison avec mon amplificateur habituel, un B&K 200.2 Reference (fait au USA), ne tient absolument pas la route. C’est comme comparer une Honda Civic à une Audi R8.

Personne sur le marché n’offre une compétition sérieuse au Bryston 14B SST3, ou bien à 2 ou 3 fois plus cher, oui, en effet.

La consommation électrique est importante? Oui, certes. Mais à quoi vous attendez vous de la part d’un amplificateur qui délivre pas moins de 600w/canal en classe AB?

Si d’autres manufacturiers sont en mesure de rivaliser, qu’ils se manifestent … ou pas…

Je n’hésite pas à qualifier le 14B SST3 de Bryston de Référence, c’est mérité. Je ne serais pas étonné de voir ses ventes se multiplier à travers le monde, car vous aurez maintenant une sacré bonne raison d’acheter cet amplificateur ou du moins, d’aller au moins l’écouter pour vous faire une idée.

L’équation est simple avec le Bryston 14B SST3 : musicalité + réalisme = Emotions.

Dans le prochain volet consacré à Bryston, je vous dévoilerais les réponses de James Tanner (VP of Sales and Marketing). Monsieur Jacques Dubé s’est également prêté au jeu des questions / réponses et livre un témoignage intéressent de sa passion de l’audio, qui est également son fond de commerce.

Contact et information

Audition Véritable

Propriétaire : Jacques Dubé

Magasin d’équipement audio. Revendeur Bryston.

Adresse : 170, chemin Lebel, Rivière-du-Loup, QC G5R 5T8

Téléphone :(418) 863-3333

Page web : http://www.auditionveritable.com

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP rédacteur indépendant, tous droits réservés, copyright 2016, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine, sous licence creative commons : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/

« Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en termes d’énergie: fréquence et vibration. » – Nikola Tesla