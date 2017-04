Acoustique et optimisation en mode stéréo

Acoustique et optimisation

Voilà deux sujets complémentaires qui me passionnent et qui viennent faire le lien avec cette récente expérience musicale qui a révélé les étonnantes propriétés d’un haut-parleur large bande fabriqué en France par Davis, le fameux MV One.

En préambule, la meilleure arme contre l’ignorance, c’est l’application de la connaissance ce qui forge l’expérience, le vécu, accompagné par la lecture d’ouvrages de référence. Il n’y a rien de plus important pour évoluer dans la Vie, que d’apprendre un peu plus chaque jour, d’appliquer les concepts de base dans la vraie vie, améliorer ce qui doit l’être et ainsi, apporter une pierre à l’édifice, au profit de l’ensemble de notre communauté ou au moins à soi-même, ce qui n’est déjà pas si mal.

Je me suis demandé, après avoir traversé les 28 dernières années dans l’industrie de l’audio, quelle serait la pierre à déposer et tout naturellement s’est présenté le fruit de mes modestes expériences empiriques dans le domaine de l’acoustique et de l’optimisation de système de reproduction fidèle de la musique.

Pour illustrer mon propos, quoi de mieux qu’une mise en situation chez un client. Un humain tout ce qu’il y a de normal, sain d’esprit, éveillé intellectuellement, ni pauvre, ni riche, épicurien à ses heures, mais surtout animé d’une passion pour la musique qui tout naturellement l’a conduit à élaborer un système Haute-Fidélité chez lui.

Ce monsieur m’a été référé par la boutique Audio d’Occasion de Montréal, chez qui les électroniques et les haut-parleurs ont été acheté.

Voici le contexte de base, celui dans lequel tout à commencé, une pièce vide de 8″ sous plafond soit 2,43m, 138″ de large soit 3,50m X 144″ de profond soit 3,65m. Pour une superficie de 12,5m2.

1: Comment en êtes-vous arrivé à vous lancer en hi-fi?

J’ai toujours aimé la musique et en moi sommeillait le désir d’acheter un bon ampli mais je ne passais pas à l’action. Mon Grand frère (Bro), capitaine certifié navigation circumpolaire, qui à chaque fois qu’il débarque, après quelques mois de navigation, peste contre mon bon vieux système stéréo.

2: Quelle a été votre première démarche?

Alors un soir de novembre 2016, après 6 mois de navigation, mon frère débarque, nous mangeons, nous buvons à la gloire des bons vins, des mets savoureux, de nos femmes toutes deux absentes et pestons contre mon ampli et les grincements qui en émanent. C’est alors que Bro décide de s’acheter un casque d’écoute Grado et voilà que le lendemain matin je me retrouve chez Audio d’Occasion (Audio d’Oc). Beau petit magasin sur la rue Ontario, qui regorge de matériels rutilants abordables, neufs et usagés. Du plaisir pour les yeux. Oh oui, je vous le dis!

3: Comment avez-vous sélectionné votre matériel? (sur quels critères)

C’est là que Stéphane Pagnoux qui travaille chez Audio d’Occasion entre en scène. Ayant prestement comblé les besoins de mon frère en terme d’écouteurs il se met à répondre patiemment à mes questions, me guide dans les dédales de la HIFI, mon Bro servant de critique à mes choix. Suite à l’écoute de 5 différents amplis, sur de la musique test, le cœur joyeux nous repartons vers la maison.

Mais là, c’est la dégringolade. Si l’ampli est super (Atoll IN 400), à la maison, couplé avec mes vieux HP c’est le désastre. Les petits violons ont disparus du Stabat Mater (traduction du latin : La Mère se tenait debout) , Mogwai goûte comme le jus d’un brunch où dix aliments ont été mis dans l’assiette en même temps, c. à d. aucune distinction entre les saveurs et Take Five s’entend dans un son « boomy » de soi-disant contrebasse.

Je rappelle donc Stéphane et me fais plus explicite. Premièrement l’ampli doit être à tubes et beau. Il faut que l’on puisse entendre les violons du « Stabat Mater » et la vibration de la croche de la contrebasse de « Take Five » de Dave Brubeck. Enfin « Mowai » doit se déguster un plat après l’autre. Une semaine plus tard, retour chez Audio d’Oc, avec le Bro bien entendu. Tests sur trois différents amplis ainsi que sur trois différentes sources toujours couplées à une paire de Davis MV One. C’est d’un commun accord que Bro et moi sommes en phase sur le fait que l’ampli Jadis Orchestra sonne le mieux avec comme source un lecteur de CD Moon Néo 260D. Par la suite Stéphane nous fait goûter à différents HP, l’Allemagne, le Danemark, l’Angleterre et le Québec sont testés. Mais la France l’emporte haut la main, peut être, comme ils disent en France, à cause du bon goût et savoir vivre Français!

4: Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à réaliser l’acoustique de votre local?

Au début j’ai installé l’ensemble du matériel dans le salon principal, mais la basse, même si elle était très présente, manquait de définition, de précision. Peu de distinction entre les vibrations et les hautes était plutôt criardes sur des voix féminines telles que dans le « Stabat Mater ». En cherchant sur la toile sur amélioration de l’acoustique il est apparu évident que les réflexions engendrées par les murs, vitres et surfaces lisses devaient être contrôlées pour annuler les effets d’échos flottants et autres phénomènes acoustiques indésirables (ondes stationnaires).

Pourquoi déployer autant d’effort?

Notre objectif est de viser non pas seulement la performance, ou la rentabilité 100% de vos achats, mais ni plus ni moins que l’Émotion musicale.

Où, comment, pour quel résultat,…

Dans le prochain volet nous allons poursuivre cette passionnante entrevue, pour en arriver à décortiquer pas à pas, les étapes qui nous ont conduit vers l’Émotion musicale. Retenez que nous avons travaillé sur l’acoustique murs et plafond à commencé par la diffusion, qui est la clé de tout système audio, le placement des haut-parleurs, le couplage à 3 points sous les électroniques et les HP, l’arrivée électrique et l’apport en électricité vers les électroniques.

Chacun des points invoqués a son importance, rien n’est laissé au hasard, et vous vous rendrez vite compte que même un support tablette, voire un fusible peut influencer grandement les performances audio d’un système stéréo.

La pensée du moment

Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].

Cet article a été rédigé par Marc PHILIP rédacteur indépendant, tous droits réservés, copyright 2017, les textes et photos sont la propriété de l’auteur et du magazine, sous licence creative commons : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/

« L’acoustique est à la musique, ce que le sel est à la nourriture. » – Marc Philip